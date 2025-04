La universidad balear declara la guerra a los nombres castellanos: «El Registro Civil es españolista»

«Todos los días nos llegan peticiones nuevas». La universidad pública de las Islas Baleares (UIB) no oculta su satisfacción ante el goteo constante de ciudadanos de las Islas que desean cambiar su nombre y apellidos a su forma catalana. En apenas nueve meses, el ... Gabinete de Onomástica del Servicio Lingüístico de la UIB ha atendido un total de 203 consultas de personas que mostraron su intención de «rectificarse» el nombre o apellidos para «normalizarlos». No obstante, del total de peticiones, la UIB desconoce cuántas finalmente se formalizaron en el registro civil.

La campaña titulada 'Qué noms? se relanzó a finales de junio de 2024 para promocionar un servicio que estaba en marcha desde 1995 pero cuya actividad en los últimos tiempos se había «enfriado», reconoce a ABC Margalida Rosselló, jefa del servicio lingüístico de la UIB sobre el Gabinete de Onomástica de la universidad. Un servicio que nació como 'receta' para reclamar la «verdadera identidad» de una parte de la población que no se sentía identificada con su nombre en castellano o que desea que su apellido catalán se escriba siguiendo la normativa catalana.

«Las personas que nos contactan no nos explican la casuística, simplemente nos dicen que no se sienten identificados con su nombre porque se llaman María de los Dolores, en vez de Dolors, o María Concepción quiere ser Sió, que es la forma abreviada», explica Rosselló sobre el perfil de usuario que atiende.

El problema, según la lingüista, radica en que «el registro civil y los juzgados de paz siempre han sido áreas muy españolizadas y españolizadoras, sobre todo en los primeros años del postfranquismo» donde «el personal del registro te ponía directamente el nombre en castellano porque no había una conciencia lingüística tan evidenciada». Por eso, había «esos desastres», sostiene en alusión a los apellidos o nombres castellanizados que se inscribían, en su opinión, por voluntad de los funcionarios «pero no porque tus padres te los pusieran».

Roselló reivindica el derecho a tener oficialmente «normalizados» el nombre y apellidos en «la lengua propia» de las Islas Baleares y sostiene que «no es un capricho» debido a la importancia «del peso del reconocimiento público y oficial» del nombre propio. De ahí que la UIB anime «a todo el mundo» a solicitar las notas informativas correspondientes para realizar el cambio en el Registro Civil. Aunque la campaña de 'catalanización' está siendo un revulsivo, Roselló opina que «podría haber más» peticiones si la gente perdiera el «miedo» a tener problemas legales a la hora de modificar su nombre. «Lo cierto es que nunca hay problemas, ninguno», garantiza.

Servicio gratuito

La UIB ofrece este servicio de forma gratuita a través de la página web (Slg.uib.cat). Tras la consulta, los usuarios reciben una nota informativa digital -que por ley corresponde a la UIB expedir-, la cual validará la inscripción normativa del nombre y de los apellidos en el Registro Civil.

El servicio de onomástica, impulsado también por el Instituto de Estudios Baleáricos (IEB), ofrece además apoyo a las familias que deben inscribir a sus hijos en el Registro Civil, asegurándose de que los nombres estén correctamente escritos en catalán.

«Aquí no traducimos el nombre sino que los adaptamos a la forma catalana o se adapta la forma del apellido catalán a la grafía normativa» catalana, recalca la jefa del servicio lingüístico de la UIB. «Si tú te apellidas Trujillo o Murillo no puedo hacer nada, pero sí cambiar Inés por Agnès o Caldentey por Caldentei», ejemplifica tras advertir que nunca hace una adaptación parcial de los nombres. «Se hace total o no la hacemos».

Servicio de apoyo

Creado en abril de 1995 como servicio y apoyo a la docencia, la investigación y el desarrollo en el campo de la onomástica (toponimia y antroponimia), el gabinete de Onomástica tiene la finalidad de difundir los nombres de lugar y de persona normalizados a través de la resolución de consultas de la sociedad en general, de publicaciones, explican desde la UIB.

Una de sus principales tareas es elaborar notas informativas para la normalización de antropónimos (los nombres y apellidos de persona) y de topónimos (los nombres de lugar).