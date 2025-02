El boom de los opositores de más de 50 años

Mari Carmen tiene 57 años y lleva cinco años en el paro. «Nadie contrata a una mujer con mi edad». Esta es la realidad a la que se enfrentan cada día las personas mayores de 50 años, un motivo que ha provocado que el número de opositores ... se duplicara en los anteriores dos años, según el último informe de OpositaTest, del 5% en 2019 al 11,8% el año pasado.

Esta malagueña trabajaba en el sector de la ingeniería, en la industria petroquímica, y se vio obligada a opositar: «Los proyectos empresariales llegan a su fin y te ves en la calle», dice. La idea de opositar ya había rondado la cabeza de Mari Carmen años atrás, pero no se había decidido por el esfuerzo económico y el sacrificio que conlleva. Aun así, se decantó por prepararse para ser agente de Hacienda: «Las materias son bonitas y me atrae mucho este empleo. Hacienda está en constante evolución». Aunque terminó hace años sus estudios en Filología, Mari Carmen admite a ABC que siempre le ha gustado estudiar y seguir en continuo aprendizaje. Ahora lamenta no haber dado el paso de comenzar a opositar en 2015. «Si alguien duda, que no lo deje para cuando pueda y que empiece cuanto antes mejor».

Alicia sigue los pasos de Mari Carmen. Tiene 50 años y tiene decidido opositar: «Quiero mejorar mis condiciones de trabajo. El horario es una motivación y los contratos públicos son mejores». Alicia trabaja en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y quiere opositar para ser administrativa, mejorando su escala profesional. Estudiar temarios extensos y competir por una plaza pública no es nuevo para ella, hace 13 años ya vivió una etapa similar. «En mi primera oposición no tenía un trabajo fijo, ahora sí. Es diferente el modo de llevarlo a cabo». Ella entiende que la decisión de opositar supone «un gran cambio de vida». «Hay que dedicarle mucho tiempo, si no estás convencido no merece la pena». Aquí cumplen un papel fundamental la familia y los amigos: «En general te animan, aunque siempre confiesan que ellos no serían capaces». La clave para Alicia es «confiar en uno mismo».

Titulaciones

La academia MasterD explica que las oposiciones más demandadas para este perfil de alumno son las relacionadas con las de Administración, debido a sus requisitos accesibles, a las titulaciones exigidas, al tipo de examen y al temario, que es uno de los menos extensos a la hora de estudiar. El aumento de los mayores de 50 también se ha visto reflejado en esta academia de Madrid. En 2017 el 3,38% de sus alumnos pertenecían a esta franja de edad y en la actualidad se encuentra en más de un 4,26%.

Volver a estudiar Se duplican Entre 2019 y 2021 se ha incrementado año año este colectivo de mayores de 50, pasando de un 5% del total a un 11,8% a finales de 2021 Repiten oposiciones El 73% de los estudiantes de más de 50 afirma que ya ha preparado oposiciones anteriormente. El 27% se enfrenta por primera vez a este reto laboral Las más demandadas El 55,4% se prepara para Administrativo y/o Auxiliar Administrativo, seguido del Ministerio de Justicia para el que se prepara el 15,4%

Las plataformas online siguen siendo las preferidas para la preparación de oposiciones. La mayoría de opositores apuestan por dinámicas más amenas para estudiar, como pueden ser esquemas visuales, apoyos en Internet o pruebas en línea. Todo al alcance de un grupo de edad en el que la mayoría de personas llevan tiempo alejadas del estudio o no tienen las suficientes horas para compatibilizar con otras responsabilidades.

Carmen tiene 57 años y estudia en Centro Innova. Su actual objetivo es ser cartera en Correos y tiene un gran bagaje laboral a sus espaldas. Graduada en Biológicas, trabajó 18 años en administración, hasta que abrió una pequeña mercería en Segovia. La crisis del Covid tumbó su pequeño negocio, y desde ahí imparte cursos de labores. «Estoy cansada de ser autónoma, quiero que me manden».

Asegurar la jubilación

Carmen cuenta que con su edad, no tiene tiempo para probar suerte. Su decisión de opositar es curiosa y tiene como 'culpable' a su hijo: «Se nos ocurrió opositar juntos para competir sanamente el uno con el otro». Ahora lamenta que se ha quedado sola en esta carrera de fondo porque él empezó a trabajar. «Tengo en mente sacarlas el próximo mes de marzo. Voy a por todas». Ella llevaba 30 años sin estudiar y siempre pensaba que no sería capaz de volver a estudiar horas y horas como en la universidad: «Me sorprendí a mí misma que pudiera tener esta capacidad, después de los años. Aunque confieso que la capacidad y concentración no es la misma».

Sobre una posible desventaja frente al resto de opositores más jóvenes, ella lo tiene claro: «Creo que tengo una experiencia de vida que un joven de 25 años no ha tenido aun. Eso es un plus». Aunque admite que la capacidad de atención y las capacidades de los jóvenes son mejores. Aun así, sus ganas de conseguir un empleo público le hacen adaptarse a «cualquier cosa». «Me da igual irme a dónde sea. Todo lo que no haces con 30 años, ahora sí lo haría». Sobre la posibilidad de no conseguir una plaza, admite rotunda que «ni me lo planteo», pero si se diera el caso «volvería a insistir una vez más». Por otra parte, Carmen tiene una idea clara sobre las personas de 50 años: «Estamos en la mejor edad para trabajar. En esta edad disfruto trabajando y es una pena que las empresas no nos quieran»

Sara, nombre ficticio, trabaja en una empresa de ordenadores. Tiene 51 años y el temor a ser despedida recorre su cabeza cada día. Esta madre de dos hijos no duda en afirmar que «le encanta estudiar». Por eso, oposita a agente de Hacienda para cumplir su sueño de «un horario fijo y un empleo estable hasta la jubilación».

La presencia femenina es abrumadora, un 81% de las personas de más de 50 años que opositan son mujeres. Juan Pedro es uno de los pocos hombres que apuestan por este tipo de formación. Con 51 años es interino y lleva más de 15 años intentando conseguir plaza en Educación Primaria. «El sistema actual me deja en desventaja con el resto. No puedo dedicar tantas horas a estudiar. Deberían cambiar las exigencias a los interinos más longevos».

Este boom de los 'opositores +50' refleja una nueva realidad. La empresa privada no les garantiza un futuro estable y son cada vez más los que apuestan por un empleo público en sus últimos años de vida laboral.