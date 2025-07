La Aemet lanza un aviso especial por la ola de calor que llega a España: temperaturas de más de 40 grados en estas zonas

En los últimos días se está experimentado un descenso de las temperaturas en algunas zonas de nuestro país, si bien no se está produciendo de una manera igual por todo el territorio. Algunas ciudades siguen con máximas que superan los 35ºC, aunque contrastan con otras provincias donde hay, incluso, amenaza de lluvia intensa en las próximas horas.

Una situación desigual que se va a acrecentar a partir de este fin de semana, según ha informado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de sus canales habituales. Un aviso especial al que conviene prestar atención.

El aviso especial de la AEMET: cuándo empieza la ola de calor y a qué zonas afecta

«A partir del fin de semana se iniciará un ascenso ligero a moderado de las temperaturas que se generalizará durante los días posteriores, dando lugar a un probable episodio de ola de calor», se puede leer en la nota de prensa emitida por el organismo meteorológico, que cifra en un 70% la probabilidad de esta ola de calor que coincide con el inicio del mes de agosto.

Las zonas afectadas, principalmente, el cuadrante suroccidental y centro peninsular, con motivo de una masa de aire procedente de África. «Este hecho, unido a la elevada insolación en la mayor parte del territorio, hará que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año en las zonas mencionadas», apunta la AEMET.

Si bien la AEMET sitúa el inicio de esta ola de calor en el domingo 3 de agosto, señala que el día en el que se registrarán las temperaturas más altas será durante el lunes 4.

«El domingo 3 las máximas ya superarán los 38 ºC de forma bastante generalizada en el cuadrante suroeste, alcanzándose los 40 – 42 ºC en los valles del Guadiana y el Guadalquivir. Se espera que el día álgido de la ola de calor sea el lunes 4, cuando los ascensos térmicos continuarán y se extenderán al interior de la fachada cantábrica, donde podrían ser localmente notables. Durante esta jornada los valores cercanos a 40 ºC se registrarán también en los valles del Tajo y el Miño, siendo muy probable que se superen los 42 ºC en el entorno del Guadiana y el Guadalquivir», señala la AEMET.

Pese a que ellos mismos indican que el lunes puede ser el punto álgido de la ola de calor, durante el martes 5 «en el centro e interior sur continuarán los valores anormalmente cálidos de forma generalizada, con máximas similares o localmente superiores a las del lunes».

Unas temperaturas altas que no solo se notarán durante el día. «A pesar de que el ascenso en las mínimas no será tan extendido y acusado, sí que será suficiente para que las temperaturas nocturnas sean significativas en los próximos días. De hecho, no se espera que se baje de los 23 - 25 ºC en amplias zonas del centro y sur peninsular, principalmente el lunes y el martes», avisan.

Para el miércoles 6 sí que se prevé un ligero descenso de las temperaturas, aunque la AEMET no se atreve a afirmarlo con rotundidad, puesto que depende de si persiste o no la masa de aire de origen africano.