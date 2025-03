El «Wall Street Journal» pone a España como ejemplo de «esfuerzo desperdiciado» contra el coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha añadido hoy 19.382 contagios de coronavirus desde el viernes, de los que 2.060 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. De este modo, el total contabilizado desde el inicio de la pandemia asciende ya a 405.436; una cifra que ha aumentado progresiva y considerablemente desde el final del confinamiento. De hecho, el pasado jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya reconoció que la epidemia «está fuera de control en algunas zonas» y advirtió con mucha más rotundidad que en otras ocasiones que «las cosas no van bien, que nadie se confunda».

[ Lea esta y otras siete noticias de este lunes pinchando aquí ]

El diario estadounidense «The Wall Street Journal» se hizo eco de la situación por la que pasa España en su lucha contra el coronavirus en un artículo publicado ayer en su versión web : «Las infecciones por coronavirus están aumentando en toda Europa, y España está a la cabeza de ese repunte, representando alrededor de un tercio de los nuevos casos diarios de Covid-19 en el continente». Según la publicación, el de España es un ejemplo de «cómo el progreso logrado contra la pandemia puede deshacerse» . Explica que esta primavera el país «impuso uno de los bloqueos más estrictos del mundo» y que, como resultado, «a principios de junio, las nuevas infecciones confirmadas se redujeron a menos de 300 por día, desde un pico en marzo de casi 8.000 casos diarios». Sin embargo, «ahora, el virus se ha recuperado, con más de 5.000 casos detectados cada día de media».

Evolución de los casos en España en comparación con el resto de países de la UE Universidad Johns Hopkins

El periódico norteamericano va más allá y desgrana las posibles condiciones que, juntas, han provocado este repunte. «España demuestra que los bloqueos por sí solos no son suficientes: la clave para contener el virus es la eficacia con la que un país crea sistemas para detectar, rastrear y aislar a los posibles portadores, a la vez que establece reglas de seguridad claras a medida que la economía se reabre», sentencia. Según los expertos contactados por el diario, «el hecho de que las autoridades españolas no establezcan sistemas de pruebas y rastreo efectivos, así como que no comuniquen con claridad a la población cómo comportarse son las principales razones del resurgimiento».

Otra de las posibles causas a las que apunta «The Wall Street Journal» es la recuperación de la vida nocturna y de las reuniones familiares : «Los jóvenes españoles, ansiosos por volver a la vida social suspendida durante el encierro, a menudo han desobedecido las pautas de distanciamiento», a lo que se suma -insisten desde el diario- que «algunas regiones todavía carecen de los suficientes rastreadores, lo que dificulta a las autoridades sanitarias identificar y aislar a los posibles portadores del virus».