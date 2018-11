Un turista británico pasa ocho días en la cárcel de Palma tras ser confundido con un narcotraficante huido El diario «Daily Mirror» ha avanzado que el delincuente fugado, buscado por la Interpol, habría suplantado la identidad de la víctima, circunstancia que propició el error

Josep María Aguiló

Seguir Actualizado: 09/11/2018 10:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un turista británico de 68 años de edad, Eddie Gossage, pasó ocho días en la cárcel de Palma tras haber sido previamente confundido con el narcotraficante Michael David Phillips, de 63 años de edad, que se encuentra huido desde 2013, cuando escapó de la prisión de Hatfield. Desde entonces pesa contra él una orden de busca y captura de la Interpol. Según publicó el diario inglés «Daily Mirror» el pasado miércoles, la identidad de la víctima habría sido suplantada por Phillips y utilizada como alias propio, circunstancia que propició el error.

Eddie y su esposa, Brenda, de 70 años de edad, explicaron al citado rotativo inglés que llegaron a Mallorca hace varias semanas con el objetivo de pasar unas vacaciones en la zona turística de Magaluf, ubicada en el municipio de Calviá. En el aeropuerto de Son Sant Joan, la pareja fue retenida inicialmente, si bien tras ser interrogada quedó en libertad y pudo partir hacia el hotel que había reservado.

A la mañana siguiente, el matrimonio fue despertado en su habitación por agentes de la Policía. «Ellos sólo dijeron "vístanse" y me esposaron», explicó Eddie al «Daily Mirror», para añadir: «Mi esposa estaba muy molesta, gritando y gritando. Yo estaba diciendo: "¿Qué está pasando?"». Una vez ya ante el juez, le dijeron al hombre que estaba en la lista de los más buscados por la Interpol. «Yo seguí diciendo: "No, soy Edward Gossage"», recordó. Seguidamente, fue conducido a la cárcel de Palma. La primera noche, Eddie compartió celda con un preso ucraniano que no hablaba inglés. Además, le dieron una tarjeta de identificación con una fotografía de su rostro y el nombre de Michael Phillips. «Dije: "Esa es mi cara, amigo, pero no mi nombre, no voy a firmar eso"», indicó.

Diversas gestiones

La esposa de Eddie, Brenda, se puso en contacto con sus hijas Amanda, de 47 años, y Jenny, de 39 años, que viajaron hasta Mallorca para estar con su madre. Las tres visitaron al hombre en la cárcel. Eddie, lloroso, intentó tranquilizarlas, diciéndoles que estaba bien. A continuación, su familia se puso en contacto con un abogado español y con el Consulado británico. Amanda explicó: «Les dije: "Si no lo sacan, saldrá en una caja. Tiene 68 años. Nunca ha estado en prisión. Él no durará allí"».

Tras las gestiones hechas por el Consulado ante la Agencia Nacional del Crimen, en Gran Bretaña, Eddie fue puesto finalmente en libertad, al haberse confirmado el error y la suplantación de identidad de la que había sido víctima. Ya fuera de la prisión de Palma, Eddie tomó un desayuno inglés con su esposa, sus hijas y su hijo Paul, de 32 años. Posteriormente, regresaron al Reino Unido. Desde entonces, según el «Daily Mirror», Eddie ha tenido problemas de salud y de memoria. Ahora sólo quiere saber quién fue el responsable del error que le hizo permanecer ocho días en la cárcel de manera totalmente injusta.

Por su parte, Phillips sigue todavía huido. Al parecer, cuando se fugó había cumplido siete años de cárcel de una condena total de 16 años de prisión por vender heroína.