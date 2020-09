Todo lo que no se podrá hacer con las medidas que propone el Gobierno El ministro de Sanidad, Salvador Illa, debate esta tarde con las comunidades autónomas la aplicación de las nuevas normas

Elena Calvo Madrid Actualizado: 30/09/2020 15:15h

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, debate esta tarde con las comunidades autónomas las medidas que el Gobierno propone para frenar la transmisión de Covid-19 en las zonas con mayor incidencia del virus. El Ejecutivo plantea once medidas para aquellos municipios en los que se cumplen tres condiciones: que haya una incidencia de 500 casos o más por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que se presente un porcentaje de positividad superior al 10% en las pruebas diagnósticas realizadas las dos semanas anteriores y que la comunidad a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas de UCI de pacientes de Covid-19 superior al 35%. Por tanto, si se aprueban, al no afectar esta normativa a toda España se pueden presentar algunas dudas sobre lo que se puede y no se puede hacer.

¿Puedo viajar a otra comunidad?

Si se reside en uno de los municipios que cumplen los criterios establecidos por el Gobierno no se puede salir del mismo. Una de las medidas que contempla el borrador de Sanidad es la restricción de las entradas y salidas de los municipios afectados, por lo que cualquier viaje que no responda a alguna de las excepciones (motivos laborales, por ejemplo) estaría prohibido.

¿Y si tengo mi segunda residencia en otro municipio?

Aunque se tenga una segunda residencia en otro municipio, provincia o comunidad autónoma no se puede acudir a ella si se vive en uno de los municipios señalados.

¿Puedo volver a Madrid si estoy en otra parte de España?

Hay excepciones que permiten la entrada y salida de los municipios en los que se limitará la movilidad. Si la residencia habitual está en Madrid se puede entrar en la capital. Lo mismo ocurre con el lugar de trabajo o los centros educativos, entre otros.

Si vivo en Guadalajara pero trabajo en Madrid ¿puedo moverme por la ciudad?

Aunque se viva en otra provincia se puede acudir a los municipios en los que se apliquen las medidas por motivos laborales, pero no para realizar otro tipo de actividades que no entren en las excepciones previstas. Es decir, alguien que vive en Guadalajara y acude a trabajar a Madrid no puede quedarse paseando por la ciudad.

¿Puedo salir a cenar?

Los bares y restaurantes continúan abiertos, aunque con limitaciones. El aforo máximo permitido es de un 50% en interiores y de un 60% en terrazas. Las mesas, además, no pueden estar ocupadas por más de seis personas, y el consumo en barras está prohibido. Eso sí, si se quiere ir a cenar habrá que hacerlo pronto, pues los establecimientos hosteleros tienen que estar cerrados a las 23 horas, de manera que a las 22 horas ya no pueden admitir nuevos clientes.

¿Puedo ir de compras aunque mi municipio esté afectado?

Los desplazamientos por los municipios afectados no están prohibidos para las personas que residen en él, aunque Sanidad sí recomienda limitarlos para actividades imprescindibles. Aun así, los establecimientos comerciales están abiertos, con un 50% de aforo máximo y hasta las 22 horas como muy tarde.

¿Puedo ir a misa?

Se puede seguir acudiendo a los lugares de culto, aunque el aforo de estos deberá reducirse a un tercio del aforo total y la distancia de seguridad de 1,5 metros deberá poder garantizarse en todo momento.

¿Hay límite en las comidas familiares?

Sí, las reuniones sociales se reducen a un máximo de seis personas, a no ser que las personas que se reúnan sean todas convivientes.

¿Se cierran todos los parques infantiles?

Sí. El objetivo, recoge el borrador, es evitar agrupaciones grandes, por lo que los parques infantiles de los municipios afectados cierran para evitar que se reúnan más de seis personas.

¿Puedo ir a jugar un partido de fútbol con mis amigos?

El documento contempla que las actividades deportivas en grupo no pueden reunir a más de seis personas, por lo que solo se podría jugar un partido de fútbol si únicamente juegan dos equipos de tres personas.

No vivo ni trabajo en un municipio afectado, pero tengo que pasar por uno para llegar a mi destino. ¿Puedo?

Según se contempla en el borrador, la circulación por carreteras y viales que atraviesen los municipios afectados por las medidas está permitida siempre y cuando ni el origen ni el destino sean esos municipios.

Tengo un examen en Madrid y no vivo ahí, ¿puedo ir a hacerlo?

El texto contempla como excepción los desplazamientos para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

¿Puedo quedar con un amigo que vive en otro municipio donde no afectan las medidas?

La respuesta es no. Ni una persona puede salir de uno de los municipios confinados ni otra puede entrar en los mismos, así como tampoco desplazarse hasta uno que no lo esté.

¿Puedo ir a cuidar a mi madre si yo vivo en un municipio confinado y ella no?

En principio sí. Aunque se restringen las entradas y salidas en estos municipios sí se permiten en casos en los que los desplazamientos sean para asistir o cuidar a personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

En Madrid, ¿se puede circular por toda la ciudad, independientemente de la zona sanitaria?

Según el borrador de Sanidad parece que sí, que se podrá circular por toda la ciudad independientemente de que se trate de una zona sanitaria u otra. Aun así, las comunidades podrán establecer más medidas además de las acordadas en caso de que lo consideren necesario.