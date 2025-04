¿Por qué tengo que esperar cinco meses a vacunarme si me he contagiado de coronavirus?

Tras la explosión de la sexta ola de Covid-19 debido a la llegada de la variante Ómicron a España, la tercera dosis de la vacuna quedó un poco en el aire. Con una parte de la población con ella inoculada, resultó que, aquellos que todavía no la tenían fueron el grueso de personas contagiadas por la nueva cepa.

En primera instancia la recomendación general fue que, las personas que ya contaban con las dos primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, y acababan de pasar la enfermedad, tendrían que esperar cuatro semanas para recibir el tercer pinchazo. Pero, después la recomendación de la Comisión de Salud Pública viró a que esta se inocule a los cinco meses tras el diagnóstico de la infección .

Tras el cambio de criterio, muchos se preguntan qué deben hacer si han pasado la enfermedad recientemente. El doctor Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, explica que «desde el punto de vista inmunológico, es incongruente administrar una dosis de vacuna en una persona que acaba de padecer la infección». Argumenta el doctor que alguien que acaba de superar el coronavirus «ha recibido una dosis de recuerdo 'natural' »

Por otro lado el doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, explica que la evidencia ha demostrado que la inmunidad se mantiene cinco meses «tanto a nivel de anticuerpos como de células T». «Creemos que incluso va más allá, pero lo que tenemos seguro es que estos cinco meses la inmunidad resiste en anticuerpos y células T, y ya después de negativizan», reitera.

¿Qué debo hacer si creo que he pasado el coronavirus? Muchas personas han experimentado síntomas relacionados con el Covid-19, pero han dado negativo en las pruebas diagnósticas. De ser así, el doctor Marcos López Hoyos asegura que se debe proceder con normalidad, y recibir la dosis de refuerzo . «Los síntomas son compatibles con muchas otras enfermedades. Si la PCR resultó negativa, entonces no se ha pasado la enfermedad», explica.

Entonces, lo ideal es esperar estos cinco meses tras el contagio, para que la dosis de refuerzo sea lo más efectiva posible. «Antes se recomendaban seis meses en vez de cinco, pero no hay mucha diferencia», apunta Moraga-Llop. Además, explica que una ventaja puede ser la posibilidad de, una vez llegue el turno para la tercera dosis, recibirla con una vacuna distinta. «El sistema inmune se puede alterar con repetidas dosis de la misma vacuna» , dice y añade que, como actualmente se están elaborando nuevas , «dentro de cinco meses cabe la posibilidad de recibir una de ellas», lo cuál sería más efectivo.

Recuerda que, si alguien solo ha esperado el intervalo de cuatro semanas desde la infección para la inoculación de la tercera dosis no debe asustarse, pues no contará con un efecto adverso. «Lo único que puede pasar es que se forme una tolerancia inmunológica : el organismo tendrá una respuesta menor», explica y añade que, aunque este fenómeno todavía no está demostrado en las vacunas contra el coronavirus, sí ocurre con otras, por lo que la lógica apunta a que debería ser igual. El doctor Marcos López Hoyos reitera el mensaje: «Lo único que ocurre es que se da un estímulo a destiempo». Por ello, la recomendación general es vacunarse tras cinco meses de la última dosis, o de haber pasado la infección.