Solo cuatro comunidades autónomas consiguen bajar su incidencia acumulada La media nacional sube a los 134 casos y la Comunidad Valenciana es la única en riesgo bajo por Covid-19

La curva continúa su escalada y encamina a España hacia una cuarta ola a las puertas de Semana Santa. La incidencia acumulada media en los últimos 14 días ha vuelto a subir respecto a la jornada anterior y este jueves es ya de 134 casos por 100.000 habitantes.

Solo se registra un descenso de la tasa en cuatro comunidades (Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Murcia) y una ciudad autónoma (Ceuta). Además, la única región en riesgo bajo por Covid-19 es la Comunidad Valenciana, que registra la incidencia más baja del país: 28 casos por 100.000 habitantes. Por el contrario, Madrid es la comunidad con la mayor incidencia (235), aunque la superan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (250 y 518 respectivamente).

En cuanto al número de contagios, las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 6.393 nuevos casos, 3.573 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. La mayoría de estos últimos han sido notificados por Madrid, que acumula 1.449. En total, 3.247.738 personas han pasado el coronavirus desde que comenzó la pandemia.

Aumenta también el número de fallecidos. Sanidad ha notificado este jueves 356 muertes más que el miércoles. Sin embargo, señala en el informe que en los últimos siete días han perdido la vida 285 personas por el virus. Una vez más las cifras no encajan, pero este jueves el director del CCAES, Fernando Simón, no comparecerá ante los medios, por lo que no podrá explicar el nuevo desajuste.

La situación en los hospitales mejora levemente y la ocupación de pacientes Covid en las UCI es del 18,62%. Actualmente 1.853 pacientes con la enfermedad se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 7.798 están hospitalizados.

Por último, Sanidad notifica que ha habido en la última semana 120 casos de Covid-19 importados de otro país. La mayoría se han registrado en Madrid (30), Canarias (Canarias) y Andalucía (24). Según el ministerio, las personas han podido llegar a través de diferentes medios de transporte, incluyendo pateras.