Sin toque de queda, Darias asesta un revés a Andalucía al limitar el ocio nocturno hasta las 1.00 horas «Me sobrecogieron las imágenes del sábado. No se puede pasar del todo a la nada, sigue habiendo un Estado de Derecho», dice la ministra de Sanidad. Emplaza a la próxima semana la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años

Érika Montañés SEGUIR Actualizado: 12/05/2021 20:55h

La vida tras el estado de alarma deja la misma estampa en el Ministerio de Sanidad: una videoconferencia de la ministra Carolina Darias con los consejeros de las autonomías. Los temas a abordar: los siguientes pasos en la estrategia de vacunación y el galimatías jurídico que ha provocado la decisión del Gobierno central de no prorrogar por más tiempo el estado de alarma.

En el primer tema, Janssen y AstraZeneca recabaron propuestas diferentes. Respecto a la primera, unanimidad: se pondrá a los mayores de 50 años y hasta 60 el suero monodosis, a la población adulta mayor de 18 años y a los vulnerables. Sobre la segunda, un frente (sobre todo de comunidades del PP, Murcia, Andalucía y Madrid han sido las más vehementes) pidiendo a Sanidad que acorte plazos y decida ya qué hacer con la segunda dosis, a más de un millón y medio de afectados. En rueda de prensa, la titular de Sanidad ha avanzado que la Comisión de Salud Pública decidirá la próxima semana si se administra finalmente la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca a personas menores de 60 años que ya recibieron la primera.

Tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra ha resaltado que la Comisión, integrada por miembros del Ministerio y de las autonomías, tomará «la decisión más acertada», aunque no se ha referido al estudio puesto en marcha al respecto por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), cuyos primeros resultados estaban previstos para mediados de mayo.

La Comunidad de Madrid o Andalucía han criticado en la última semana la tardanza sobre la decisión de poner esta segunda dosis. Por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este miércoles que estaba valorando como opción aplicar la segunda dosis de AstraZeneca a voluntarios y ha instado al Ministerio de Sanidad a tomar una decisión al respecto. «La Consejería de Sanidad lo que quiere es que el Ministerio se pronuncie de una vez por todas para saber cómo suministra la segunda dosis pero si no lo hace en los próximos días tendrán que aplicarlas para que no se pierda el efecto de la primera», ha señalado tras la reunión del Consejo de Gobierno madrileño. La ministra ha afeado esas propuestas en lo público, que luego no se han transformado, siempre según ella, en el desafío en el Interterritorial. El consejero murciano también ha expresado abiertamente su «disconformidad» con el retraso en la vacunación con dosis que tienen acumuladas y que se están desperdiciando.

Por otra parte, la ministra, interpelada acerca de la decisión de otros países como Noruega o Dinamarca de suspender la vacunación con AstraZeneca, ha defendido que «lo que se ha hecho en el seno del Consejo es maximizar los beneficios, las vacunas son seguras». «Los contextos epidemiológicos son distintos en cada país y deben tomar las decisiones según sus necesidades», ha reivindicado.

«No se puede pasar del todo a la nada»

En otros términos, ha lamentado que un hospital privado de Valencia se haya «saltado» la estrategia de vacunación, ya que ha comenzado a inocular la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a menores de 60 años, en contra del criterio del Ministerio y la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana. «Será la Comunidad Valenciana la que tendrá que actuar al respecto. Lo que haga la consejera tendrá el máximo apoyo de la ministra. Máximo rechazo a saltarse la estrategia consensuada», ha defendido Darias.

La ministra ha avanzado que esta semana llegarán un total de 2,4 millones de dosis de vacunas a España: 1,7 millones de Pfizer, 300.000 de Moderna, 138.000 de Janssen y 136.000 de AstraZeneca. En este contexto, ha reivindicado el aumento del ritmo en la vacunación: «En la última semana se han puesto 2,7 millones de dosis, pasando de 17,9 a 20,6. Son datos que corroboran que cada semana mejoramos los de la semana anterior. Seguimos avanzando a un ritmo acelerado y cada vez vamos a acelerar más para estar más cerca del principio del fin de la pandemia e iniciar la recuperación económica», ha remachado.

Como Fernando Simón el pasado lunes, la ministra de Sanidad afeó las imágenes que se produjeron el fin de semana pasado y recalcó la necesidad de mantener las distancias de seguridad y las medidas de protección: «Imágenes como las del otro día no las respetan. Cuando vi las imágenes del sábado, me sobrecogieron. Pensé en todos los sanitarios que nos habían cuidado. No se puede pasar del todo a la nada, seguimos en un Estado de derecho. La cultura del cuidado ha llegado para quedarse, aún no hemos derrotado al virus. Humildad y perseverancia para cuidarnos frente al virus», ha dicho. Por último, ha despejado la patata caliente del galimatías jurídico que ha provocado el fin del estado de alarma. Barones socialistas como Javier Lambán han tildado hoy de «vacío legal» la situación en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado a las autonomías, mientras el testigo lo recogía el Ejecutivo andaluz, que lo tachaba de «dejación de funciones». La ministra ha recordado que hay un documento de «actuaciones coordinadas» en base a los estados de alarma reflejados en un semáforo de incidencia para las comunidades y ha asestado un revés a comunidades como Andalucía, que abren el ocio nocturno hasta las 2.00 horas. Según Sanidad, el documento consensuado no les permite abrir más allá de las 1.00 horas, algo que no pueden saltarse los gobiernos regionales. Castilla-La Mancha abre el ocio nocturno hasta esa hora, la una de la madrugada. Otras autonomías se lo estaban pensando, como Galicia o Cataluña, en función de su incidencia. Y en la Comunidad Valenciana las discotecas y pubs reabrieron recientemente, pero sólo con actividad hostelera, como en el resto de España. «Ya se ha debatido mucho en torno al estado de alarma, estamos en una nueva fase», ha zanjado la ministra.