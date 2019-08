Sin rastro de carne mechada en Madrid La clientela de las carnicerías de la capital no ha dado muestra alguna de alarmismo por el brote de listeriosis

El día 15 de agosto se declaraba la alerta sanitaria por un brote de listeriosis en Andalucía. Desde entonces se han confirmado ya 200 casos en toda España. La enfermedad, que por el momento se ha cobrado la vida de dos personas, está afectando especialmente a la comunidad andaluza, donde el número de enfermos asciende a 190. El resto de afectados están distribuidos en otras seis comunidades autónomas, pero en la mayoría de los casos la infección bacteriana fue detectada después de haber consumido o comprado carne en Andalucía.

El alarmismo que ha despertado la listeria no es el mismo en Sevilla, donde se encuentra la fábrica de la hasta ahora única empresa responsble del brote, que en Madrid, donde por el momento hay siete casos sospechosos de listeriosis y todos ellos evolucionan favorablemente.

A la localización del origen de la infección exclusivamente en Sevilla hay que añadirle el hecho de que la carne mechada es un producto típico del sur de España, pero poco habitual en otras zonas del país. En un recorrido por varias carnicerías de Madrid, una veintena de carniceros aseguran que entre su clientela no han notado especial preocupación por el brote de listeria. La mayoría de estos profesionales niegan que se hayan demandado carne mechada en su establecimiento y todos insisten en que no es habitual que la gente les pida que le mechen carne. «Con la listeriosis no ha habido ningún problema en Madrid porque nosotros no vendemos carne mechada. No es un producto que aquí tenga salida ni es consumido», asegura Mar, carnicera en un puesto del Mercado de Los Mostenses. «Nosotros en la carnicería mechar carne... hace muchísmimos años que ni mechamos. Preocupación aquí, ninguna», concluye.

Hasta el momento, el brote de listeria se ha cobrado la vida de dos personas. La primera víctima mortal fue una nonagenaria que falleció el pasado 20 de agosto en Sevilla. Tres días después un enfermo de cáncer de 72 años murió por listeriosis en esa misma ciudad. Las personas mayores son, junto con las embarazadas y los recién nacidos, los más vulnerables frente a esta enfermedad. Juan Antonio Gómez, trabajador en una pollería del mercado de Vallehermoso (Madrid), confirma que son precisamente los ancianos los únicos clientes a los que ha visto preocupados por el tema. «Muchas personas mayores sí que están más preocupadas, más que nada por el desconocimiento. Se decantan más por las aves, con la carne parece que hayan hecho como un poquito de boicot, hasta que más o menos se aclaren las cosas».

La actitud de los clientes de estos negocios de Madrid contrasta con la que han mantenido miles de andaluces en los últimos días. En los hospitales Virgen del Rocío, Virgen de Valme y Virgen Macarena se estima que han aumentado un diez por ciento las consultas de usuarios que temen haberse intoxicado con carne infectada de listeria. Un dato que evidencia el alarmismo que en una parte de la sociedad ha provocado la listeria.