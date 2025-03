Simón, tras ser denunciado por desobediencia y denegación de auxilio por el 8-M: «No abandonaré el barco»

Esta tarde han comparecido el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón para anunciar los cambios de fase y valorar los datos sanitarios de la jornada.

Simón dijo que «hay una buena evolución de los datos y que avalan las medidas que se han tomado. La evolución se debe al esfuerzo de la población y del sistema sanitario. Además, los datos cada vez son de mejor calidad, llegan más rápido para detectar de forma precoz los brotes».

Los territorios que pasan de fase son los siguientes: « Castilla y León permanece en fase 1 pero la comarca del Bierzo pasa a fase 2 por su situación epidemiológica y las capacidades que ha demostrado.

También pasan a fase 2 en Cataluña Girona, Cataluña Central, Alt Penedés y El Garraf ;

En Castilla-La Mancha pasan a fase 2 Toledo, Ciudad Real y Albacete ;

En Andalucía pasan a fase 2 Málaga y Granada ;

En Comunidad Valenciana lo harán también a fase 2 Castellón, Valencia y Alicante ;

En Murcia, «se había restringido la fase 2 solo el municipio de Totana por un brote que se ha controlado y en esta semana pasa a fase 2 y por lo tanto la totalidad de la comunidad está en fase 2», señaló Simón.

A fase 3 pasan Formentera (Baleares) ; en las Islas Canarias: La Graciosa, Gomera y El Hierro . Respecto al mantenimiento en fase 2 del resto de islas de Baleares pese a la petición de Armengol, Illa dijo que «somos partidiarios de que se permanezca 14 días en cada fase y pensamos que es bueno mantener este criterio de prudencia y hemos transmitido este criterio a los responsables de Baleares».

Así, el 70% del territorio (algo más de 32 millones de personas) estará el lunes en fase 2 y tres islas estrenan las fase 3.

Ceuta no retrocede a fase 0

Preguntado por retroceso de Ceuta a fase 0, Illa dijo que en Ceuta ha habido un brote que está bajo control, he hablado con el consejero de Sanidad de la comunidad y ha habido un mecanismo de detección precoz que ha funcionado y, por tanto, si la cosas siguen bajo control no hay ninguna indicación que nos permita hacer prever un retroceso de fase.

«Ceuta está en una situación favorable, el problema son los posible contactos que en un futuro a lo mejor desarrollan síntomas pero Ceuta está haciendo un trabajo muy bueno de seguimiento pero por ahora la capacidad de control parece adecuada», apuntó Simón.

Preguntado por cuántos rebrotes hay en España Illa dijo que tiene constancia de cuatro: Lérida, Totana, Cuenca y el de Ceuta. «La detección precoz y la prudencia han funcionado, hay que insistir en la responsabilidad individual».

Simón quiso hacer una diferenciación entre brote y rebrote. «Ahora mismo hay zonas donde ya ha habido casos y donde vuelve a haber casos pero que se circunscriben a zonas muy limitadas y donde puede haber un nexo entre un caso y el siguiente . En las semanas anteriores también hubo seis, siete u ocho más que se han ido controlando y se comprobó que no había riesgo de transmisión comunitaria. Todos sabemos que puede haber un caso asintomático que no se detecte y que se haya podido escapar. Por eso, hay que mantener una vigilancia estricta y una capacidad de reacción para en cuanto se detecte un brote detectarlo precozmente»

Preguntado por las dudas generadas con la hidroxicloroquina, Simón dijo que el fármaco formaba parte de un estudio de cuatro fármacos y este se eliminó del ensayo «pero sigue siendo un medicamento que está a disposición de los médicos que debe usarse con cuidado y si se puede evitar hay que hacerlo», explicó el médico. «Tiene efectos secundarios y se tiene que evaluar el riesgo/beneficio».

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Madrid no podrán acudir a clase en fase 1

Respecto al pedido de Madrid de que los alumnos de Bachillerato puedan asistir a clase presencial en fase 1, Illa dijo que «no está permitido por el estado de alarma, esto solo se hace en fase 2 y como se lo he dicho al consejero de Madrid no está en la mano del Gobierno».

Respecto a otras medidas de flexibilización pedidas por la Comunidad de Madrid, «somos partidarios de ceñirnos a lo permitido en cada fase», dijo Illa.

Simón fue consultado por el contagio de los niños. «Sabemos que se infectan con menos gravedad e implica menor carga viral y por ende, menos capacidad de transmisión pero eso no depende solo de la cantidad de virus sino al número de contactos y el tipo de contactos de los niños. La forma de relacionarse, de manipular objetos y de generar situaciones de riesgo es diferente a la de los adultos. Por lo tanto, no me atrevería a decir a que transmitan menos y puede que generen brotes», advirtió el médico.

Imputación de Simón

Simón fue preguntado por su opinión respecto a la noticia que se conoció hoy de que el abogado Víctor Valladares que denunció el 8M, en representación de la Asociación contra la Gestión de Coronavirus (AGC), ha pedido la juez de instrucción número 51 de Madrid que llame a declarar al médico, al que acusa de los delitos de desobediencia y también de denegación de auxilio . En cualquier caso, haré lo que la justicia me diga lo que tenga que hacer, no tengo nada que ocultar ni qué decir al respecto. Tampoco estoy para centrarme en esto, si hay plazos lo haré pero ahora estoy centrado en hacer mi trabajo en el Ministerio de Sanidad y si hay que dedicarle tiempo a esto lo haré cuando pueda».

En cuanto a la solicitud de dimisión de Vox, «lo que no voy a hacer es dejar de hacer mi trabajo, si se considera que debo hacerlo y alguien con autoridad decide que lo tengo que hacer me echaré a un lado pero no abandonaré el barco». Illa lo defendió y dijo que es un «orgullo tenerlo al frente del CCAES».

Sobre el 8-M, Illa dijo que «hicimos lo que teníamos que hacer con la información que teníamos. No voy a entrar en estas predicciones del pasado. España ha ido en concordancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los ECDC», señaló el ministro.

¿Segunda oleada?

Simón fue también preguntado por las dudas de la OMS sobre un repunte en otoño: «Creo que las medidas que se han tomado están permitiendo abrir un periodo ideal en el que no hubiera una segunda ola, en cualquier caso es una hipótesis. Sabemos que en América Latina se están incrementando los casos pero si hay un control muy bueno, la probabilidad de una segunda ola epidémica sería menos fácil. Si se mantiene el riesgo de incrementos puntuales a raíz de traslados, no sabemos si esas situaciones pueden dar lugar a una situación pandémica».

39 muertos en los últimos 7 días

La cifra de fallecidos en los últimos 7 días: es de 39, es decir, uno más respecto a ayer miércoles (38) . Este jueves ha vuelto a ocurrir lo mismo que ayer: tras dos días de un baile importante de cifras (el lunes «desaparecieron» casi 2.000 muertos y el martes, casi 300), la diferencia de muertos totales entre ayer y hoy fue la misma que había entre el miércoles y el martes: solo 1 (27.117 este miércoles frente a los 27.118 de este jueves).

Los casos diagnosticados por PCR ascienden hoy a 182 (ayer, la cifra era de 231). Suben los casos diagnosticados en los últimos 7 días (3.062 frente a 3.007) y también aumentan los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días: 244 frente a los 199 de ayer.

«Son unos datos que confirman la tendencia positiva de los últimos días y confirman que el estado de alarma ha funcionado», señaló Illa