La cifra de fallecidos en la última jornada baja del centenar por primera vez en dos meses

La cifra de fallecidos en las últimas 24 en España por el coronavirus vuelve a bajar. Ayer se registraron 87 muertes por la epidemia, la cifra más baja desde el pasado 15 de marzo, cuando se notificaron 21 decesos. Los contagios también descienden respecto a ayer. Ha habido 421 , «pero sabemos que es fin de semana y es posible que esa parte de la reducción se deba a su efecto», ha puntualizado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

La de este domingo será la última rueda de prensa del experto por la mañana . A partir de este lunes se realizarán por la tarde para dar información de un día natural y poder valorar los datos con las comunidades autónomas. «La situación en España va bien y todo esto hace que modifiquemos los indicadores de interés», ha avanzado Simón, que ha explicado que a partir de ahora se basarán más en datos de diagnóstico precoz, la capacidad de las muestras y de reacción.

Video. Vídeo: España baja por primera vez de los 100 fallecidos desde que se decretó el estado de alarma (AT)

El director del CCAES ha alertado de la teoría que tienen muchos jóvenes de que pasar la enfermedad sería mejor. «Yo creo que la teoría de "vamos a pasar la enfermedad y los demás no son problema mío" no es la más solidaria ni la más prudente», ha apuntado. Según ha explicado, «que un joven pase la enfermedad no es un problema individual. Una persona joven enferma o asintomática puede infectar a varias personas, pero no sabemos a quién vamos a transmitir la enfermedad. Puede llegar a grupos vulnerables». El experto ha señalado que, de haber «dejado pasar la enfermedad», las personas que habrían perdido la vida en España serían 250.000 o 300.000.

Sobre la transmisión del virus en España, ha destacado que «hay un descenso importantísimo que nos permite pensar que estamos en una muy buena dirección». Según Simón, el riesgo de contagio en e ámbito domiciliario y social se ha reducido y ahora « la mayoría de los casos que se detectan están relacionados con los centros sanitarios ».

En relación con los casos de la enfermedad de Kawasaki en niños, el experto ha señalado que su asociación con el coronavirus se está estudiando a nivel internacional, aunque ha subrayado que «sí parece que la hipótesis puede tener una base sólida».

En cuanto a la flexibilización de algunas medidas publicadas ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el director del CCAES argumenta que «se están produciendo porque la evolución de la epidemia lo permite». Se ha referido en concreto a la flexibilización de las franjas horarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes :«las condiciones de estos municipios son diferentes a los que tenemos en grandes ciudades, han sido menos afectados, por lo que tienen una situación muy favorable».

Preguntado por las r eservas de material de protección para los profesionales sanitarios en caso de rebrote, Simón ha asegurado que, «salvo algunas excepciones, todas tienen una capacidad de reservas para pasar el tiempo adecuado para que de tiempo a conseguir más materiales. Además, Sanidad también ha hecho acopio de material y tiene reservas para abastecer a las comunidades autónomas en caso de necesidad». Eso sí, ha advertido que «si se mal utiliza el material podemos tener situaciones más ajustadas».

Simón ha insistido en que «el uso de guantes es peligroso si no se hace muy bien»

Simón ha recordado una vez más que, «hasta que no se demuestre lo contrario», la transmisión del virus a través de los objetos es uno de los mecanismos que utiliza el virus para contagiar a más personas. Ante la pregunta de los medios sobre la evidencia científica al respecto, ha indicado que «la ausencia de evidencia de un efecto no implica la ausencia del efecto». También ha insistido en que «la distancia el lavado de manos es fundamental» y que «el uso de guantes es peligroso si no se hace muy bien», ya que «si nos tocamos la cara con los guantes sucios es como si nos la tocáramos sin guantes».

En respuesta a las dudas sobre la movilidad internacional , ha indicado que «se está discutiendo muy vivamente», pero que es una decisión «más complicada de lo que parece». Según el experto, «hay demasiadas incertidumbres» porque muchos de los vuelos no son directos, la transmisión en los países de origen puede ser más complicada de lo que parece o que puede que la persona en cuestión no haya aplicado las medidas de protección adecuadas.

Por último, respecto a la situación en África , que no se está viendo tan afectada como se esperaba, Simón sostiene que «hay muchos paises con sistemas de vigilancia muy frágiles y la capacidad de detección es muy baja». Además, a eso hay que asociar otras variables como la condiciones climáticas, ya que -según el director del CCAES- «podrían favorecer que la transmisión fuera menor».