Varias comunidades autónomas desmienten a Simón y reconocen fallecidos en sus territorios

Laura Daniele / Mirian Antolín 02/06/2020

Después de 80 días de epidemia, la polémica por el desfase de cifras entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas sigue sin resolverse. Por segunda jornada consecutiva, la cartera que dirige Salvador Illa no comunicó este martes ninguna muerte por Covid-19 en las últimas 24 horas. Sin embargo, varias comunidades admitieron que contaban con decesos en sus registros. Es el caso de Castilla y León y Madrid. Castilla y Léon, en concreto, había confirmado el lunes dos muertos en hospitales por Covid mientras que Madrid notificó 11 fallecidos el lunes y 12 el martes. Todas estas defunciones se produjeron en las últimas 24 horas, según confirmaron las consejerías de Sanidad de las comunidades citadas.

«No se entiende muy bien cómo está contando el Gobierno», explicó este martes la consejera de Sanidad de Castilla y Léon, Verónica Casado. «Ya me gustaría a mí poder decir que son cero, pero son dos», recalcó la titular autonómica de Sanidad sobre la cifra de «cero víctimas mortales» comunicadas por el Gobierno central el lunes. La comparecencia de Casado se produjo horas antes de que Sanidad hiciera público el nuevo dato de «cero fallecidos» el martes en el territorio nacional, cuando Castillla y León volvió a registrar dos muertos en sus centros asistenciales.

Castilla-La Macha también notificó cinco muertos el lunes y otros cinco el martes. Sin embargo, según fuentes de la Consejería de Sanidad, esas cifras no siempre se corresponden con fallecimientos que se han producido en las últimas 24 horas , sino que la muerte del enfermo de coronavirus puede haber tenido lugar realmente un día o dos antes, por ejemplo. Esto se debe a que una persona no se da por fallecida por la enfermedad hasta que no queda registrada como tal, después de haberse realizado tres informes, uno el médico que da cuenta del fallecimiento, el segundo a cargo del epidemiólogo y el tercero microbiológico que ratifica que la causa del fallecimiento ha sido por Covid-19.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, admitió el martes que los datos sobre el número de fallecidos estaban «dando problemas» , ya que «no parece muy lógico» que las cifras que trasmiten las Comunidades Autónomas no coincidan con las del Ministerio de Sanidad.

«Deberían ser los mismos», insistió el epidemiólogo, que puntualizó que «alguna comunidad autónoma había tenido problemas para cargar los datos» y otras notifican el fallecimiento «pero tienen retrasos en la introducción de las fechas de defunción en las bases de datos». «Es cierto que estamos verificando qué son exactamente los datos de fallecidos que están dando las Comunidades Autónomas. Puede ser la fecha en la que se conoce el fallecimiento pero puede no ser la fecha en la que falleció la persona. Lo estamos verificando», aseguró. Entre las posibles causas de este desfase, Simón además señaló que las Comunidades notifican sus cifras a Sanidad sobre el mediodía pero eso no significa que luego «hagan modificaciones de las que Sanidad no se entera».

Sobre el número total de fallecidos --que lleva sin actualizarse desde el martes de la semana pasada para evitar las «subidas y bajadas» que se produjeron en los primeros días tras la implementación del nuevo sistema de vigilancia de casos, cuando se restaron hasta 2.000 fallecimientos de las cifras oficiales-- Simón espera que esta actualización se realice en un plazo «muy breve», una vez se tenga la fecha de defunción de todos los muertos.

Ante la insistencia de las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, Simón indicó que «el objetivo prioritario actualmente es poder controlar el número de casos sospechosos, los contactos y la cadenas de transmisión para poder reaccionar correctamente en el caso de de que se produzcan rebrotes». «Eso es lo que nos interesa, saber si tenemos gente perdida que está transmitiendo el virus. El número de fallecidos, una cifra arriba o abajo en una serie de 100 días es importante pero es menos prioritario», insistió.