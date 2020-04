Reino Unido alerta sobre un aumento de síntomas graves en niños relacionados con el Covid-19 Al menos 12 menores han tenido que ser ingresados en unidades de cuidados intensivos tras sufrir un tipo de síndrome de shock tóxico con una serie de síntomas que incluyen dolor abdominal y problemas cardíacos

El sistema nacional de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta a todos sus médicos de atención primaria avisando de un grave síndrome que afecta a los niños y que podría estar relacionado con el coronavirus. Al menos 12 menores han tenido que ser ingresados en unidades de cuidados intensivos tras sufrir un tipo de síndrome de shock tóxico con una serie de síntomas que incluyen dolor abdominal y problemas cardíacos. Según el NHS, al menos uno de los pequeños tuvo que recibir tratamiento de oxigenación extracorpórea de membrana corporal (ECMO), que se utiliza cuando una persona es incapaz de respirar por sí misma.

En la carta remitida a los médicos de cabecera y pediatras, las autoridades piden que cualquier menor con estos síntomas sea enviado de forma urgente al hospital. No obstante, aclaran que en la mayoría de los casos los pacientes tienen una condición subyacente llamada enfermedad de Kawasaki. «Se ha informado de que en las últimas tres semanas ha habido un aparente aumento en el número de niños de todas las edades que presentan un estado inflamatorio multisistémico que ha requerido cuidados intensivos, tanto en Londres como en otras regiones del Reino Unido», señala la misiva, que agrega que «los casos tienen en común la superposición del síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki atípica, con parámetros sanguíneos compatibles con Covid-19 grave en niños».

Por ello, las autoridades admiten que «existe una creciente preocupación de que un síndrome inflamatorio relacionado con el Sars-CoV-2 (el nombre oficial del nuevo coronavirus que causa la enfermedad del Covid-19) esté surgiendo en niños en el Reino Unido, o que pueda haber otro patógeno infeccioso, aún no identificado, asociado con estos casos».

Un médico de cuidados intensivos declaró a The Guardian que «ha habido un repunte totalmente inesperado de niños gravemente enfermos con una respuesta inflamatoria tardía que creemos que está relacionada con Covid-19, algo muy inusual» y el ministro de salud, Matt Hancock, mostró su preocupación por el descubrimiento de este nuevo patrón. Algunos médicos sospechan que la enfermedad puede ser una «respuesta inflamatoria posterior a la infección», ya que algunos de los menores afectados han dado positivo en la prueba del coronavirus pero otros no, lo que puede significar que aunque el virus no esté ya presente en el cuerpo, la respuesta inmunológica sigue en marcha, provocando la inflamación generalizada.

Algunos colegios han remitido la información a las familias, indicando que si los menores presentan fiebre o síntomas gastrointestinales acudan al médico lo antes posible, incluso aquellos que no tengan ninguna dolencia subyacente.