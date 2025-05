Coronavirus España en directo: 210.773 casos y 23.822 fallecimientos, 301 más que ayer

5.53

Guatemala sumó este martes una muerte a causa del coronavirus y llegó a 16 decesos provocados por la enfermedad, de la que ya se han contagiado 557 personas en el país centroamericano. El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, anunció en su habitual cadena nacional diaria el nuevo fallecimiento debido al COVID-19 y detalló además que se detectaron 27 nuevos contagios entre la noche del lunes y este martes.

5.31

Los muertos por coronavirus en Honduras aumentaron este martes a 66 con dos nuevos casos, mientras que la cifra de contagiados en este país centroamericano se elevó a 738, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El último informe del organismo estatal señala que de 117 pruebas hechas por laboratorios 36 resultaron positivas, con lo que los casos de contagios aumentaron a 738. Los casos de pacientes recuperados se mantienen en 73 y el departamento de Cortés, en el Caribe hondureño, sigue siendo el que más contagios registra.

5.25

El Ministerio de Gobernación de México informó este martes que tiene registradas, al menos, 47 agresiones contra personal de salud en 22 estados, en las últimas semanas de la emergencia sanitaria por la COVID-19 en este país. La subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación precisó que el 80 % de las agresiones han sido contra personal de enfermería, y que de estos el 70 % ha sido a mujeres, mientras que el estado de Jalisco es el estado con el mayor número de agresiones con 7.

5.00

Unos 290 ciudadanos ecuatorianos que se encontraban varados en España regresaron este martes a su país en un vuelo de la compañía Iberia, fletado especialmente para la repatriación de nacionales en una y otra dirección. El vuelo llegó a Quito para el traslado mañana, miércoles, de ciudadanos españoles que se encuentran en Ecuador, y en una iniciativa conjunta de la Cancillería ecuatoriana, la Embajada de Ecuador en Madrid y la compañía se ha conseguido repatriar también a 287 ecuatorianos que estaban a la espera de regresar a su país, confirmó a Efe el canciller ecuatoriano, José Valencia.

3.58

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este martes un decreto con el objetivo de mantener el suministro de alimentos que obliga a plantas procesadoras de carne a seguir abiertas pese a haberse convertido en un foco de contagio de la COVID-19. Este decreto llega después de que una veintena de plantas hayan tenido que cerrar poniendo así en riesgo el suministro de carne a los supermercados.

3.44

La Comisión Nacional de Sanidad de China aseguró hoy que quedan 647 infectados "activos" por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país asiático, a pesar de haber registrado un pequeño repunte de nuevos contagios al detectar 22, por los 6 de la víspera y los 3 del día anterior. Las autoridades sanitarias informaron de que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT), se habían diagnosticado los citados 22 nuevos casos, de los que 21 se detectaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados".

3.28

México alcanzó este martes 16.752 contagios y 1.569 decesos acumulados por coronavirus al cumplirse dos meses del primer caso notificado por las autoridades sanitarias del país. La cifra de contagios acumulados desde el pasado 28 de febrero aumentó en las últimas 24 horas en 1.223, lo que representa un 7,9 % más comparado con los 15.529 del día anterior. No obstante, como el gobierno de México no practica pruebas masivas, el número de casos podría ser ocho o nueve veces más grande.

3.14

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, incumplió este martes las normas de la prestigiosa Clínica Mayo al negarse a usar una mascarilla durante una visita a uno de sus centros hospitalarios en Minesota. Imágenes de vídeo publicadas por los medios que tuvieron acceso a la visita muestran a Pence como la única persona sin mascarilla rodeado de al menos una docena de personas entre trabajadores del hospital y un mínimo de tres pacientes.

2.44

El Grupo Ford perdió 1.993 millones de dólares (unos 1.838 millones de euros) en el primer trimestre del año y anticipó que las cifras del segundo trimestre serán incluso peores, con pérdidas de más de 5.000 millones de dólares (4.613 millones de euros), a consecuencia del impacto de la pandemia COVID-19. Ford dejó de producir vehículos en la segunda mitad de marzo, al final del primer trimestre, y sus factorías han permanecido cerradas durante todo abril.

2.38

Argentina registró este martes 124 nuevos casos de COVID-19, por lo que se elevó el total a 4.127 positivos desde que la pandemia llegó al país, mientras que 10 personas más fallecieron debido a la enfermedad, con los que se elevan a 207 el numero total de muerto. De los nuevos decesos, seis corresponden a la provincia de Buenos Aires, dos en la ciudad de Buenos Aires, uno a la provincia de Córdoba (centro) y el restante a la de Neuquén (sur).

2.31

Samsung Electronics vio reducido su beneficio neto en un 3,1% interanual durante el primer trimestre, periodo en el cual el coronavirus afectó a la demanda de pantallas o electrónica de consumo, algo que a su vez aliviaron las buenas ventas de chips. Entre enero y marzo el gigante surcoreano se embolsó 4,88 billones de wones (unos 3.692 millones de euros/4.001 millones de dólares), lo que contrasta con los 5,04 (3.813 millones de euros/4.133 millones de dólares) del mismo periodo de 2019 y supone a su vez un 6,7% menos con respecto al trimestre anterior.

2.22

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, volvió a desdeñar la pandemia de coronavirus, que hasta este martes ha causado 5.017 muertos en el país, y en respuesta a la aceleración de los contagios respondió: "Lamento, pero ¿qué quieren que haga?". El mandatario contestó así a periodistas que le consultaron en relación a la creciente incidencia de la COVID-19 en el país, donde de acuerdo al Ministerio de Salud el número de casos llegó a 71.886, con un aumento de 5.385 en las últimas 24 horas y en una jornada en que la cifra de muertos se incrementó en 474.

2.18

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes 352 casos nuevos de COVID-19, la mayor subida en un solo día, y otras 16 muertes, con lo que el número total de contagios ascendió a 5.949 y el de víctimas fatales a 269, equivalentes al 4,5%. Según el boletín diario de la entidad sanitaria, el departamento del Meta, en el centro del país, fue el lugar con más casos nuevos (107) y casi duplicó los contagios que tuvo en esta jornada Bogotá (65).

2.14

Varios territorios de América se concentraron este martes en planear reaperturas y calcular las pérdidas que tendrá la economía en 2020 mientras el COVID-19 continuaba su ritmo de expansión en el continente y EE.UU. pasaba el millón de contagios, un tercio de los más de tres millones de casos confirmados en todo el mundo. La Universidad Johns Hopkins calcula en su mapa virtual que los casos de coronavirus en América ya superaron los 1,2 millones, con Estados Unidos totalizando 1.010.717 contagios confirmados y más de 58.300 fallecidos.

1.50

El Salvador registró este martes su noveno fallecido a causa del COVID-19, mientras que el Gobierno anunció la extensión de la cuarentena domiciliar obligatoria por 15 días más. El Ministerio de Salud señaló en sus redes sociales que la personas fallecida es un hombre de 42 años de edad, quien padecía insuficiencia renal crónica y su contagio se produjo en El Salvador. "Nuestro sentido pésame con la familia", señaló el cartera de Estado en un breve mensaje.

1.24

La Confederación Española de Comercio (CEC) considera que en las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para el plan de desescalada por la pandemia de COVID-19 "se han tenido en cuenta" dos de las principales reclamaciones que habían sido trasladadas al Gobierno y a los partidos políticos como son adelantar al máximo la apertura del comercio de proximidad y una evolución provincial de las fases. En un comunicado la CEC señala que ambos aspectos pretendían que el pequeño comercio pudiera ir abriendo sus puertas en función de la evolución de la pandemia en cada zona, sin tener que esperar a otros formatos comerciales donde son más probables las aglomeraciones y a determinadas provincias con una evolución epidemiológica más lenta.

0.49

La falta de una vacuna para una niña de 1 año originó el brote de sarampión detectado en Bolivia por primera vez en dos décadas, en plena cuarentena por la COVID-19, revelaron este martes las autoridades de Salud del departamento de Santa Cruz. El director del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, Marcelo Ríos, explicó que el caso recientemente identificado de la menor es el que "genera la infección" y que "en línea del tiempo debiera ser el primero", a pesar de que previamente se informara de una médico con la enfermedad.

0.20

Los países de la Unión Europea (UE) pidieron este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU aumentar la ayuda humanitaria a Venezuela ante el efecto "devastador" que la pandemia del coronavirus puede tener en un país que ya vivía una profunda crisis. "Pedimos más esfuerzos para responder a los trabajos no suficientemente financiados para esta compleja emergencia humanitaria", señalaron los miembros europeos del Consejo de Seguridad al término de una reunión remota a puerta cerrada de este órgano sobre la situación en Venezuela, solicitada por ellos mismos.

23.33

El Ministerio de Salud de Brasil informó este martes de que el número de muertes por coronavirus en el país ha llegado a 5.017, lo que supone un aumento de 474 en las últimas 24 horas, y que los casos confirmados ascienden ahora a 71.886. La cifra de decesos comprobada desde la víspera es la mayor en una sola jornada en el país y lo mismo ocurre en relación con el aumento de los contagios, que fueron 5.385 nuevos desde este lunes.

23.18

Un grupo de científicos brasileños han encontrado material genético del nuevo coronavirus en algunos puntos del alcantarillado de Río de Janeiro, uno de los estados del país más afectados por la pandemia, informaron este martes fuentes académicas. El hallazgo es inédito en el país y se enmarca en un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica, para averiguar cómo se disemina el virus durante la crisis sanitaria.

23.00

Cataluña ha superado las 10.000 víctimas por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, concretamente 10.073, al haber sumado 150 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 2.902 han muerto en una residencia de mayores, 120 en un centro sociosanitario y 568 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos "no clasificables por falta de información", ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

21.45

Era ya obligatoria en el transporte público y a partir de hoy miércoles lo será también en todos los comercios y dependencias de la administración, una medida que había sido tomada ya por algunos de los Bundesländer y que se generaliza por temor a una segunda ola de infecciones. Aunque las cifras de afectados en Alemania, 156.337 infectados y 5.913 fallecidos, sigue todavía muy lejos de las de otros países europeos, el Instituto Robert Koch (RKI) ha anotado en las últimas veinticuatro horas más de mil infecciones, con lo que el índice de reproducción del virus vuelve a acercarse peligrosamente al umbral de 1,0 y las autoridades sanitarias alemanas consideran necesario aumentar la prudencia. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

21.28

Entrenamientos en mayo y partidos a puerta cerrada en junio. Si las fases previstas por el Gobierno se cumplen el fútbol español está aproximadamente a dos meses de su regreso. Lea la noticia.

21.10

Los balcones se han vuelto a llenar de aplausos y ovaciones para los sanitarios y personal de servicios básicos que combaten cada día la pandemia del coronavirus. El homenaje de los españoles cumple así 46 días desde que se iniciara a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Las ovaciones reúnen a ciudadanos de distintas calles y barrios en los balcones para mostrar su apoyo a las víctimas del Covid-19 y su gratitud con los enfermeros, médicos y demás personal de centros hospitalarios.

20.58

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció este martes el regreso a los entrenamientos individuales de federados y el básico de ligas profesionales dentro de la fase 0 que arrancará el próximo martes 4 de mayo correspondiente al "Plan para la Transición hacia una nueva normalidad" aprobado tras el Consejo de Ministros.

20.50

Estados Unidos se convirtió este martes en el primer país del mundo en rebasar el millón de casos confirmados de Covid-19 , la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. El número de contagios detectados en EE.UU. alcanzó 1.002.498 , mientras que la cifra de decesos llegó a 57.266. Desde hace semanas, Estados Unidos es el foco de la pandemia y lidera el número de contagios en términos absolutos por delante de España, donde hay 232.128 casos y 23.822 personas han perdido la vida; seguido de Italia con 201.505 infectados y 27.359 fallecidos; y Francia con 166.036 contagios y 23.327 muertos desde el inicio de la pandemia, detalla el centro docente.

20.42

El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «menospreciar» los argumentos del Govern para afrontar el desconfinamiento: «No han escuchado nada», ha deplorado Torra como reacción al anuncio de Sánchez de las diferentes fases de desconfinamiento. «Cataluña vuelve a 1833, a Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona», ha criticado en un mensaje en Twitter.

20.34

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo , ha informado este martes de un aumento de 335 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra que confirma el descenso de decesos diarios en Nueva York. Las nuevas hospitalizaciones, por otro lado, han bajado del millar por primera vez en un mes. Por ello, Cuomo ha asegurado que la vuelta a la normaldad del estado más golpeado por el coronavirus se iniciará por fases el 15 de mayo.

20.25

El presidente del Gobierno , Pedro Sánchez , ha alardeado este martes del número de test de coronavirus realizados en España y ha destacado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) situara a España «entre los diez primeros países» que forman parte de esta organización. Sánchez ignora así que la propia OCDE ha corregido este mismo martes el ranking que difundió el lunes y ha relegado a España a la decimo séptima posición, al comprobar que las cifras por las que se la había situado inicialmente en el «top ten» no eran correctas.

20.16

La muerte de dos enfermos por Covid-19 elevó a 58 el total de fallecidos por coronavirus en Cuba hasta este martes, cuando la isla anunció 48 casos más para un acumulado de 1.437 positivos y la cifra de altas diarias volvió a sobrepasar la de nuevos contagios. Los nuevos fallecidos son dos cubanos de 85 y 63 años con patologías previas, informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán , en el parte diario televisado.

20.09

Un equipo de investigadores de la Northwestern University, en Illinois, acaba de obtener financiación de la National Science Foundation de los Estados Unidos para desarrollar un nuevo tipo de mascarilla que sea capaz de desactivar el coronavirus por simple contacto. El proyecto, en efecto, ha recibido una beca de investigación del programa de respuesta rápida RAPID de la NSF norteamericana. Lea la noticia.

19.55

La Comunidad de Madrid ha destinado un total de 18.755.402,7 euros en equipamiento y mantenimiento para sostener el hospital temporal para pacientes de Covid-19 en Ifema, que comenzó a funcionar el pasado 21 de marzo y se cerrará esta misma semana. El Consejo de Gobierno ha informado este martes de la tramitación, con carácter de emergencia, de la contratación de distintos servicios para su puesta en marcha, según ha informado el vicepresidente, Ignacio Aguado , en una videoconferencia con periodistas. El hospital, símbolo de la lucha contra el virus en Madrid y España, ha superado los 3.800 ingresos y ha dado más de 3.600 altas.

19.47

Las autoridades francesas han notificado 367 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, ascendiendo la cifra total a 23.660 víctimas mortales. Tal y como ha explicado el director general de Sanidad, Jérome Salomon , en total hay 129.859 casos confirmados de Covid-19, incluidos los 1.520 detectados en el último día.

19.40

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se ha mostrado partidario de reabrir los parques de la ciudad hasta que la pandemia esté controlada. «Estamos cerca, pero si hay algo que facilita rebrotes son las aglomeraciones. Por eso no quisimos abrir los parques y zonas infantiles el domingo pasado, cuando podían pasear los niños», ha afirmado el regidor durante una intervención en Telemadrid, en la que también ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que están enfrentando un «tsunami» con «gafas de buceo» en referencia a la crisis social y a la necesidad de que el Ejecutivo autorice la reinversión de los 420 millones de euros destinados a amortizar deuda.

19.34

El plan de desescalada que ha presentado este martes el Gobierno prevé que el curso escolar arranque en septiembre , y por tanto el curso actual finalice de forma virtual. Solo se podrán reabrir los centros educativos en la fase dos , también llamada intermedia, para atender a tres excepciones, según ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lea la noticia.

19.28

La cifra de fallecidos por el Covid-19 subió a 871 , tras 208 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas en Ecuador, donde el número de contagiados es de 24.258 , según los datos oficiales revelados este martes. El reporte diario del Gobierno da cuenta, además, de 1.212 fallecidos probables por coronavirus en el país suramericano.

19.21

Durante una nueva videoconferencia con miembros del Gobierno, alcaldes y gobernadores regionales, el presidente ruso, Vladímir Putin , acaba de anunciar que el régimen de días no laborales, que ha estado vigente durante todo el mes de abril para contener el coronavirus, se prolongará hasta el 11 de mayo inclusive, tras el final de las fechas festivas vinculadas al día internacional del trabajo y a la victoria sobre la Alemania nazi. Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú.

19.15

El Gobierno ha decidido poner en marcha un plan de desescalada por fases, que por el momento no tiene calendario, aunque cada fase tendrá una duración mínima de dos semanas. Esa será la hoja de ruta que marque el devenir de España durante las próximas semanas. El horizonte que marca el Gobierno es que este plan dure como mínimo de 6 semanas, y como máximo 8. La desescalada comienza el día 2 de mayo, con la medida que permite realizar deporte de forma individual y salir a pasear con la persona que se convive. Lea todos los detalles.

19.10

El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado este martes que el país cuenta ya con 20.077 casos de coronavirus tras registrar 1.266 durante las últimas 24 horas y ha cifrado en 152 el total de fallecidos. El portavoz del Ministerio de Sanidad, Muhamad al Abdelali, ha indicado que 17.141 están activos y 118 son pacientes que se encuentran en estado crítico.

19.03

La Policía Local de Sevilla ha requisado en una nave de un polígono industrial unas 50.000 mascarillas que se encontraban almacenadas y que no cumplían con los requisitos mínimos para ser usadas, además de materiales para fabricar mil cajas para su distribución. Según ha informado la Policía Local, la operación se ha desarrollado en el marco de las inspecciones que realiza en los diferentes polígonos de Sevilla para velar por el cumplimiento de las restricciones dispuestas en el estado de alarma.

18.55

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , considera que «quizás era un error empezar en domingo». La líder municipal, que estuvo durante semanas reclamando medidas para que los niños y niñas pudieran salir a la calle, ha cuestionado ahora los detalles del plan de desconfinamiento, que dejó algunas imágenes de calles llenas de gente. Lea la noticia.

18.48

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros que los ciudadanos podrán volver a participar de la misa dominical durante la fase 1 del proceso gradual de desconfinamiento. Durante esta fase, los aforos en las parroquias e iglesias " deberán estar limitados a un tercio de su capacidad", mientras que en la fase 2 podrán completarse "hasta el 50 por ciento de su capacidad". Más detalles.

18.41

Sánchez pedirá otra prórroga de 15 días del estado de alarma . Además, el presidente del Gobierno explica que entre cada fase de desescalada pasarán, al menos, dos semanas .

18.36

Sánchez ha anunciado que las clases no se remotarán presencialmente hasta septiembre, aunque la EBAU sí se celebrará. Por otro lado, en la Fase 1 se contempla retomar las misas con aforo reducido. También se contempla la vuelta a los entrenamientos de las entidades deportivas.

18.30

Italia ha registrado este martes 382 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas y suma ya 27.359 víctimas mortales por coronavirus. Este inremento supone un ligero aumento con respecto a las muertes notificadas ayer lunes (333). Según ha anunciado Protección Civil, el número de nuevos contagios es de 2.091, siendo ya 201.505 los positivos notificados en el país.

18.24

El Vaticano eleva a diez los casos de personas contagiadas por coronavirus en la Santa Sede desde que comenzó la pandemia, según ha informado el portavoz vaticano, Matteo Bruni. Desde finales de febrero, en los dicasterios y oficinas de la Santa Sede se han tomado las medidas de precaución para evitar el avance del contagio, como la desinfección frecuente de los lugares de trabajo y en el entorno de los enfermos, así como la disposición del teletrabajo para la mayor parte de sus empleados donde es posible.

18.17

Sánchez anuncia en rueda de prensa las distintas fases de la desescalada: Fase 0 (4 de mayo), Fase 1, Fase 2 y Fase 3 o nueva normalidad. Sin embargo, la evolución de la enfermedad en distintos territorios permite a varios de ellos anticiparse este fin de semana a la Fase 1: Formentera, Baleares, La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

18.15

Sánchez anuncia una desescalada « gradual, asimétrica, diferenciada entre los territorios porque la evolución de la epidemia es distinta, y coordinada». Más detalles.

18.08

Reino Unido ha registrado 586 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales por coronavirus en el país hasta 21.678. El número de personas que han dado positivo por Covid19 en el país asciende ya a 161.145 , después de que se hayan llevado a cabo 43.453 test en 24 horas, todavía lejos el objetivo de 100.000 al día que se ha marcado el Gobierno para antes de que termine este mes.

18.00

Comienza la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde detallará lo acordado en el Consejo de Ministros en relación con la desescalada. Pueden seguir su comparecencia aquí.

17.45

Desde las 10.30 horas estuvieron reunidos, de manera telemática, en una sesión que debatió el acuerdo que firmará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con las pautas que fijarán la desescalada «asimétrica, gradual y coordinada», según Servimedia. En Moncloa se dieron cita el presidente Pedro Sánchez, junto a los vicepresidentes Pablo Iglesias (segundo) y Teresa Ribera (cuarta), y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. A las 18.00 está previsto que comparezca en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

17.32

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ha visto forzada a rectificar tras descubrirse que los datos de España por los que aparecía en el «top ten» de los países que más test de coronavirus realizan no eran homologables con los de los demás. Por tanto, pasará del octavo puesto por el que presumía este lunes el Gobierno de Pedro Sánchez al décimo séptimo. Lea la noticia.

17.25

Las autoridades canadienses han informado este martes de que el número de casos de coronavirus en el país es de 49.025 , lo que supone un incremento de 1.698 con respecto al día anterior. En cuanto a las cifras de fallecidos, Canadá acumula ya 2.766 muertes por esta enfermedad, 149 más que el lunes.

17.17

El primer ministro francés, Édouard Philippe , anunció ante la Asamblea Nacional que los comercios deberán limitar el número de personas presentes a la vez en sus establecimientos y garantizar la distancia de un metro. El jefe de Gobierno añadió que los propietarios de un negocio podrán impedir la entrada a quien no lleve mascarilla y apuntó que los ayuntamientos podrán decidir sobre la apertura de centros comerciales de más de 40.000 metros cuadrados en los que podría haber aglomeraciones de gente.

17.10

La farmacéutica española PharmaMar ha anunciado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado el inicio del ensayo clínico APLICOV-PC con Aplidin® (plitidepsina) para el tratamiento de pacientes con Covid-19. Se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado, paralelo, abierto, para evaluar el perfil de seguridad y la eficacia de tres dosis de plitidepsina en pacientes con Covid-19 que precisen ingreso hospitalario. En el estudio participarán tres hospitales de la Comunidad de Madrid.

17.03

El comité técnico del plan de Emergencias de la Generalitat ha aprobado este martes, a la espera de que sea validada por el Gobierno central, una propuesta de franjas horarias para ordenar las salidas de los ciudadanos a medida que avance el desconfinamiento, para que los niños, los deportistas, los ancianos y los parados salgan en distintos turnos durante el día. Según la consellera de Salud, Alba Vergés , estas franjas horarias se han trabajado «de forma rigurosa y científica» en Cataluña, sin intentar «causar confusión» a la población, en alusión a los recelos que ha despertado una medida que podría quedar en papel mojado en cuanto el Gobierno anuncie su plan de desescalada. Más detalles.

16.55

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ordenado esta mañana la retirada de dos nuevos modelos de mascarillas de los hospitales de Cádiz, según un escrito al que ha tenido acceso LA VOZ. Los distintos centros sanitarios están recopilando información para saber cuántos profesionales sanitarios se han podido ver afectados en las últimas semanas.

16.50

Arranca la carrera para buscar al sucesor del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus . Miles de partidarios del partido gobernante, el Consejo Nacional por la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), se reunieron en Bugendana, provincia de Gitega, para asistir a un mitin que da el pistoletazo de salida a tres semanas de campaña electoral. Siete candidatos -entre ellos el favorito Evariste Ndayishimiye- se disputarán las elecciones presidenciales previstas para el 17 de mayo, el Gobierno descartó recientemente que los comicios se pospusieran debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Informa Alba Amorós, corresponsal de ABc en Johannesburgo .

16.42

El hotel medicalizado Eurofórum Infantes , que atendía a pacientes leves procedentes de los hospitales de El Escorial, Guadarrama y La Fuenfría, ha cerrado este martes después de haber tratado a 140 enfermos por Covid-19 , ha anunciado el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en la web municipal. Este hotel medicalizado comenzó a dar este servicio el pasado 25 de marzo y, algo más de un mes después, dejará de ser un hospital de campaña tras las últimas altas que se darán a lo largo del día de este martes 28 de abril.

16.35

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado , ha anunciado que a partir del 1 de mayo el país empezará a reactivarse permitiendo algunas actividades, tales como cines, teatros o instalaciones deportivas, si bien ha advertido de que esta decisión se podría revertir si es necesario para contener la pandemia de coronavirus. Así, de lunes a viernes y en horario de 5.00 a 19.00 (hora local) podrán abrir cines, teatros e instalaciones deportivas, aunque con ciertas limitaciones. En el caso de los cines y teatros, por ejemplo, tendrá que haber dos metros de distancia entre espectadores y los gimnasios tendrán que limitar su capacidad máxima al 25 por ciento.

16.29

Un estudio que publica la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima el número total de españoles infectados por la Covid-19 en 1,2 millones de personas, lo que significa el 2,6 % de la población, mientras que eleva a 34.393 los fallecidos hasta el 26 de abril. Las cifras distan bastante de los datos facilitados este martes por el Ministerio de Sanidad, según los cuales, hay 210.773 contagiados diagnosticados por PCR, ya que, al igual que en días anteriores, no ha ofrecido los positivos confirmados por test rápidos de anticuerpos, y son 23.822 los muertos por la pandemia.

16.22

«Italia se colapsaría en un mes si la reapertura es total». Este diagnóstico en un amplio estudio del Instituto Superior de Sanidad (ISS) ha convencido al Gobierno italiano para iniciar la fase 2, a partir del 4 de mayo, con gran cautela y de forma gradual, con algunas reaperturas, como la escuela, aplazadas hasta septiembre, sin ofrecer seguridad de que ni siquiera en esa fecha se volverá a las aulas. El documento fue decisivo para que el primer ministro, Giuseppe Conte , decidiera seguir la línea científica del rigor manteniendo duras medidas, contra la opinión de varios ministros favorables a una mayor apertura. Puede leer más detalles de esta noticia, que nos la cuesta Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

16.15

Edouard Philippe, primer ministro francés, ha anunciado este martes ante la asamblea Nacional la prohibición de celebrar ningún evento deportivo hasta el mes de septiembre, lo que en la práctica supone la cancelación de la primera y la segunda división francesas de fútbol a causa de la pandemia del coronavirus. Esta decisión deja en el aire el futuro de las competiciones, entre ellas la liga de fútbol.

16.08

Luxemburgo anunció este martes que realizará pruebas para detectar el coronavirus a toda su población, de unas 625.000 personas , a lo largo de un mes y con un ritmo estimado de 20.000 test diarios . "Habremos hecho pruebas a toda la población del país en un mes", informó el ministro luxemburgués de Enseñanza Superior e Investigación, Claude Meisch , durante una videoconferencia con la prensa que recoge la agencia Belga. El país, con 39.999 test hechos, suma 88 muertes con coronavirus y 3.729 casos confirmados .

16.01

Rusia registra ya 93.558 casos , 6.411 nuevos casos, con lo que supera en el número de infectados ahora también a Irán y se convierte en el octavo país en el mundo con la mayor incidencia de esta enfermedad, según los datos oficiales y las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins. El número de los decesos por la enfermedad se sitúa en 867 , con 72 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, el dato más alto desde el comienzo de la epidemia, pero aún muy lejos de las cifras de decesos que registran otros países.

15.56

El Gobierno de Estonia reabrirá escuelas e iniciará el regreso a la normalidad previa a las medidas aplicadas contra la pandemia el próximo 15 de mayo, aunque con una apertura gradual en algunos ámbitos. El Ejecutivo estonio aprobó el lunes un calendario para levantar las restricciones a las libertades personales, la actividad comercial y la vida pública que fueron impuestas a mediados de marzo.

15.50

El Rey ha recibido este martes en su despacho al secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili , con quien ha analizado el impacto del Covid en el turismo nacional e internacional y la necesidad de una respuesta política urgente y coordinada a nivel internacional para apoyar el turismo, que da empleo al 10 por ciento del planeta. Además, los Reyes han conversado hoy con Javier Solana, ya recuperado, del preocupante estado económico del Museo del Prado.

15.43

Cuando, a principios de año, el coronavirus comenzó a expandirse de forma descontrolada por China, Donald Trump estaba en su residencia de Florida, durante un receso de dos semanas por las festividades de Navidad y Año Nuevo. En los informes de inteligencia que el presidente recibe cada dos o tres días, las agencias ya le informaban entonces de que la crisis sanitaria era mucho mayor de lo que Pekín admitía y de que había un alto riesgo de contagio masivo internacional. Pero la mente del presidente estaba en otro lado. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

15.35

El corredor aéreo habilitado por la Generalitat gracias a la intermediación del empresario chino aficando en Valencia Chen Wu Keping ha permitido adquirir hasta la fecha más de seiscientas toneladas de material sanitario desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. En total, la Generalitat ha adquirido hasta el momento de China un total de 602,4 toneladas de material sanitario , con 20,3 millones de mascarillas, 9,2 millones de guantes, 1,3 millones de monos EPI, 700.000 gafas de protección, 20.000 termómetros y 190.000 batas.

15.28

Dos representantes del Ejército de Tierra y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) asistirán este martes a la reunión prevista en el Ayuntamiento de Barcelona para abordar el Plan Integral de Descontaminación del consistorio, centrado fundamentalmente en las residencias de mayores. Según ha informado el Ministerio de Defensa , esta será una de la actividades previstas para hoy dentro de la operación Balmis, en la que participarán 1.490 efectivos de los tres ejércitos y de la UME, así como otros 3.154 de la sanidad militar, en un total de 40 localidades.

15.21

El Gobierno estudia que el retorno a las aulas sea voluntario tanto para alumnos como profesores, dando prioridad a los estudiantes en una situación más vulnerable. En concreto, aquellos que no han podido seguir la educación a distancia desde que se suspendieron las clases presenciales, pero también escolares que hayan padecido los estragos de la pandemia en su familia.

15.15

El quinto avión con material sanitario, procedente de China, comprado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aterrizado este martes, sobre las 8.35 horas, en al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según ha informado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , en su cuenta de Twitter, este avión trae 3,7 millones de unidades de material. Concretamente, 3,4 millones de guantes y 300.000 mascarillas de protección FFP2 que servirán para garantizar la reposición en los centros sanitarios.

15.07

El sistema nacional de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) ha enviado una carta a todos sus médicos de atención primaria avisando de un grave síndrome que afecta a los niños y que podría estar relacionado con el coronavirus. Al menos 12 menores han tenido que ser ingresados en unidades de cuidados intensivos tras sufrir un tipo de síndrome de shock tóxico con una serie de síntomas que incluyen dolor abdominal y problemas cardíacos. Según el NHS, al menos uno de los pequeños tuvo que recibir tratamiento de oxigenación extracorpórea de membrana corporal (ECMO), que se utiliza cuando una persona es incapaz de respirar por sí misma. Nos lo cuenta Ivannia Salazar, corresponsa de ABC en Londres.

15.03

«A finales de abril comienzan los test con personas y si hay éxito la vacuna podría estar disponible en septiembre». Así lo anunció recientemente el consejero delegado de la sociedad italiana Advent-Irbm, situada en Pomezia (Lazio), que opera en el sector de la biotecnología molecular y de las ciencias biomédicas asociada con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford para lograr la vacuna contra el coronavirus . Ahora los investigadores de Oxford confirman que están a un paso de alcanzar lo que todo el mundo espera: una vacuna contra la Covid-19. Informa Ángel Gómez Fuentes, corresponsal de ABC en Roma.

14.59

La Comunidad de Madrid quiere hacer más de 500.000 test para detectar el coronavirus en toda la región en distintas fases, la primera de ellas, que ya ha comenzado, contempla 100.000 para los profesionales sanitarios. Esta estrategia de «test masivos» se quiere poner en marcha a la vez que, desde el Ejecutivo regional, se repartirán mascarillas a los madrileños. Así lo ha indicado el vicepresidente, Ignacio Aguado, en una videoconferencia con periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha asegurado que de los test a sanitarios ya se han realizado el 30 por ciento.

14.50

El Gobierno deja atrás el hasta ahora denominado Comité Técnico de Gestión contra el coronavirus, que se reunía a diario en el Palacio de la Moncloa, y lo transforma en uno para la desescalada desde mañana miércoles.El nuevo Comité Técnico para la desescalada también estará presidido por el presidente Sánchez y contará con los cuatro vicepresidentes -Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera-, los cuatro ministros autoridades delegadas -Salvador Illa (Sanidad), Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Jose Luis Ábalos (Transporte)-, la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, además de la de Trabajo, Yolanda Díaz. Asistirán también a sus reuniones el director del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo; el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y el director de gabinete de la Vicepresidencia de Derechos Sociales, Jose Julio Rodriguez. Junto a todos ellos, seguirá el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

14.35

El Ayuntamiento de Madrid no reabrirá los parques para evitar aglomeraciones hasta que no se venza a la pandemia, una «decisión difícil» según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que tiene como prioridad evitar la imagen de zonas verdes repletas de gente que se produjo en marzo, antes de decidir su cierre. «Mientras no hayamos vencido a la pandemia y no tengamos seguridad, tenemos que evitar aglomeraciones», ha afirmado este martes el regidor en una entrevista con Telamadrid recogida por la Agencia Efe.

14.17

Las peticiones de ayuda al Banco de Alimentos aumentan cada semana, cada vez más familias les preguntan cómo pueden acceder a esos productos que precisan para su alimentación diaria, explica a Efe su portavoz Ángel Franco, que estima que la demanda durante durante la crisis del coronavirus ha aumentado al menos un 30%, aunque también destaca la generosa respuesta que están recibiendo de empresas, bancos y particulares. Los Bancos de Alimentos se encuentran en una "situación compleja" ante ese aumento de la demanda de ayuda, principalmente a través de las ONG que la reparten, y la escasez de alimentos, ya que tuvieron que suspender las actividades de recogida directa de alimentos y dependen de los ofrecimientos que están recibiendo de la industria alimentaria.

13.52

El comisario extraordinario para la emergencia del coronavirus en Italia, Domenico Arcuri, apostó hoy por la necesidad de incentivar la producción propia de mascarillas, mientras que en mayo también comenzará a funcionar la aplicación para el teléfono de rastreo de contactos con positivos. Arcuri defendió hoy la decisión del Gobierno, criticada por algunos que la calificaron de economía de guerra, de fijar en 50 céntimos de euro el precio máximo de las mascarillas.

13.40

Los Reyes mantuvieron este martes una videoconferencia con los responsables de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), organización que representa a 80 entidades de voluntariado a nivel estatal en diferentes ámbitos para conocer su labor durante el estado de alarma. En la videoconferencia, por parte la Plataforma del Voluntariado han participado el presidente, Luciano Poyato; la vicepresidenta, Francisca Sauquillo; la directora, Mar Amate, y la coordinadora de programas y proyectos, Mónica Sánchez. Todos ellos explicaron a los Reyes que el número de voluntarios estimado en toda España es de 2,7 millones de personas, de las cuales más del 50% (1,5 millones) están implicadas en el voluntariado social muy activo en esta crisis del coronavirus.

13.29

Arranca la carrera para buscar al sucesor del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus. Miles de partidarios del partido gobernante, el Consejo Nacional por la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), se reunieron en Bugendana, provincia de Gitega, para asistir a un mitin que inaugura la campaña electoral; en un claro ejemplo de que las autoridades no están promoviendo activamente el distanciamiento social y que contrasta con las medidas implementadas por los países vecinos para contener la enfermedad. Las autoridades ruandesas han implementado un estricto confinamiento que requiere que los ciudadanos soliciten permiso para moverse y obligan a sus ciudadanos a llevar mascarillas en público. Por su parte el gobierno de Tanzania ha cerrado las escuelas, ha impuesto una cuarentena a los visitantes extranjeros y prohibió los eventos públicos. El comienzo de la campaña electoral, que durará tres semanas, coincide con un aumento de los casos de Covid-19 en el país, el ministerio de Salud anunció tres nuevos nuevos positivos el sábado. En total, Burundi ha registrado 15 casos (10 de los cuales siguen activos) y una muerte, pero cabe destacar que solo se han llevado a cabo 284 test para la detección del virus SARS CoV-2. Las elecciones presidenciales - con Evariste Ndayishimiye como principal candidato-, parlamentarias y locales están programadas para el 17 de mayo y el actual gobierno ya anunció que no tenía pensado retrasarlas por la actual epidemia. Informa Alba Amorós.

13.15

El Ayuntamiento de Barcelona estudia la posibilidad de, a partir de la semana que viene, abrir los parques de algunos barrios específicos cuyas calles son estrechas y no se puede mantener la distancia social preventiva requerida. En una entrevista en La Sexta, la alcaldesa Ada Colau ha celebrado el relajamiento del confinamiento, el cual permitió que los pequeños de la casa pudieran salir una hora al día a la calle, tras seis semanas encerrados. La líder municipa ha confirmado que la mayoría de los padres sí cumplieron con las normativas sanitarias y que, en el caso de los que no las acataron, no se puede culpar a los menores. «Se han vulnerado los derechos de los niños y las niñas teniéndolos encerrados durante seis semanas sin poder salir ni un solo día», ha comentado Colau.

13.04

Agentes de la Policía Local de Sevilla han requisado un total de 50.000 mascarillas que se encontraban almacenadas en un restaurante chino de la capital andaluza, sin cumplir con los requisitos mínimos para ser usadas con garantías sanitarias. La actuación, según han informado a Efe fuentes de la Policía Local, la actuación la ha realizado su cuerpo de Policía Judicial, encargado de la gestión de productos falsificados, durante un operativo realizado en el local del restaurante en el Polígono Carretera Amarilla.

12.52

Investigadores de la Universitat Rovira i Virgili (URV) desarrollan una prueba serológica para diferenciar, en menos de 15 minutos, los enfermos de Covid-19 de los que ya la hayan pasado, según informa la universidad de Tarragona y Reus. Este sistema es más rápido y económico -costaría alrededor de un euro- que las pruebas de RT-PCR que se practican ahora, podría hacerlo cualquier persona y elimina la posibilidad de falsos negativos. Se trata de en un dispositivo de flujo lateral único, que sólo requiere una gota de sangre de un dedo para detectar los anticuerpos IgA, IgM e IgG, producidos por el sistema inmunitario de la persona infectada para combatir al virus SARS-COV-2.

12.40

Un grupo de investigadores españoles han lanzado una encuesta para recopilar datos sobre cómo afecta el confinamiento al dolor. Los expertos consideran que factores que se pueden producir durante el confinamiento, como el estrés, el miedo o el sedentarismo, pueden influir en el dolor crónico. Según informó este martes la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), aunque los investigadores quieren analizar las impresiones de personas que sufran cualquier tipo de dolor físico, algunos de los más comunes son el dolor cervical y el lumbar, que se calcula que afectan a un 25% de los europeos. Además, este tipo de dolor de espalda lo sufre por lo menos el 40% de las personas en algún momento de su vida.

12.26

El Reino Unido guardó este martes un minuto de silencio para recordar a los sanitarios y trabajadores esenciales que han fallecido por la pandemia del Covid-19. En la residencia oficial del 10 de Downing Street, en hospitales, supermercados o en la calle, los ciudadanos rindieron tributo en silencio -a las 10 GMT- antes de sumirse en un aplauso colectivo.

12.09

Las autoridades belgas han elevado este martes a 7.331 muertes y 47.334 casos positivos de contagio el balance de afectados por el coronavirus en Bélgica, tras sumar 134 fallecidos en las últimas 24 horas, ha informado el Servicio de Salud Pública. Un total de 3.976 pacientes permanecen ingresados en los hospitales debido al Covid-19, de los que 876 permanecen en cuidados intensivos, incluidos 566 personas que necesitan ventilación asistida.

11.55

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 6.400 casos en Rusia, lo que eleva el balance a más de 93.000 personas contagiadas y 860 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas se confirmaron 6.411 casos de COVID-19 en 83 regiones del país», ha señalado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la ciudad de Moscú, con un total de 3.075 casos.

11.44

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha superado las 211.000 víctimas mortales tras haber sobrepasado los tres millones de casos en todo el mundo, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. Según el balance global actualizado este martes a las 10.00 horas, la pandemia deja ya 3.043.122 personas contagiadas y 211.221 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 894.997, con España liderando esta tabla con 120.832 personas recuperadas, tras superar este domingo a Alemania (114.500) y Estados Unidos (111.583).

11.34

El primer ministro de Estonia, Juri Ratas, ha asegurado que los esfuerzos de las últimas semanas para contener la expansión del coronavirus permiten que el país «pueda volver gradualmente a la vida normal», con un plan para levantar poco a poco las medidas que arrancará el 2 de mayo. Como primer paso, este sábado se autorizará el uso de instalaciones deportivas al aire libre y parques infantiles, así como los museos y exposiciones en espacios abiertos. Ratas ha explicado que, semana a semana, se irán levantando otras restricciones, siempre y cuando se mantengan las normas de distancia social y la cifra de infectados permanezca estable.

11.26

Sobre la desescalada, dice Simón que el que los niños salgan se permite por una necesidad de los niños. «Los adultos, aunque fuera muy restringido, teníamos alguna posibilidad de salir de nuestro domicilio». El problema de si salen o no los dos padres, dice Simón, no tiene riesgo para ellos, pero sí en el número de personas que pueden salir a la calle, y lo mismo pasa con los deportistas, dice. Así, considera que es necesario que el deporte se realice de forma individual cuando se permita salir.

11.25

Sobre si la llegada del calor disminuye los efectos del virus, Simón explica que hay virus similares con estacionalidad clara y a los que el clima les afecta, pero son hipótesis. «Estas hipótesis se pueden comprobar con cierta dificultad, porque hasta que no tengamos claro cómo evolucionan otros países con climas similares y climas diferentes no podremos valorarlo».

11.22

«Sabemos que los casos que se están detectando ahora corresponden a hace quince días», dice Fernando Simón.

11.22

Dice Simón que los nuevos casos se van detectando también por la detección temprana de los casos leves y achaca también el núemro de sanitarios contagiados a a que en algunos centros asistenciales se están haciendo pruebas a estos profesionales.

11.19

Dice Simón que no hay información suficiente ahora mismo sobre el coronavirus y los niños, aunque reconoce que se está viendo el síndrome de Kawasaki en niños, algunos de los cuales han estado infectados previamente con coronavirus.

11.16

La tendencia que se observa en Cataluña, dice Simón, es parecida a la que se observa en las demás.

11.12

Sobre los test realizados en España, Simón da las cifras que se mandaron a la OCDE: 1.035.000 PCR y 310.000 test de anticuerpos. «Se ha pedido información a la OCDE para que nos expliquen cómo realizaron esa gráfica», dice.

11.10

Todas las comunidades menos una, dice Simón, han notificado más personas curadas que nuevos casos. «Vemos que la situación en general es mucho más favorable que lo que las cifras crudas nos pueden dar a entender», considera Simón.

11.09

Dice Simón que la incidencia es de 81 casos por cada 100.000 habitantes, aunque hay 8 comunidades autónomas que tienen menos de 30 por cada 100.000 habitantes, de manera que su situación es mucho más favorable.

11.07

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, valora la «tendencia muy favorable» de los datos de hoy, con un incremento del 0,6% de nuevos casos respecto a ayer. «Estos datos son realmente buenos», asegura, aunque pide seguir teniendo prudencia.

10.56

Decenas de manifestantes han desafiado esta mañana las regulaciones del «bloqueo nacional» que vive el país desde el 27 de marzo y han salido a las calles del centro de Johannesburgo (CBD) para protestar. Se quejan de que no han recibido los paquetes de comida prometidos por la administración de Cyril Ramaphosa, según la policía desplegada en el lugar de los hechos. Los manifestantes han quemado neumáticos y usado piedras para cortar la calle Eloff, cerca del asentamiento informal de Booysens. También se han producido saqueos a camiones que transportan comida de las principales cadenas de supermercados durante el estado de confinamiento. Ciudad del Cabo ha vivido episodios similares, con saqueos incluidos, desde que el presidente anunciara el estado de desastre. Millones de sudafricanos han perdido sus trabajados en las últimas semanas y buscan desesperadamente algo que llevarse a la boca. Los vendedores ambulantes han desaparecido de las calles y mucha gente no tiene acceso a alimentos en tiempos de confimamiento. Informa Alba Amorós.

10.41

El número total de casos es de 210.773, 1.308 más confirmados por PCR en las últimas 24 horas. El número total de personas recuperadas se sitúa ya en 102.548, 1.673 más que ayer.

10.39

España registra 301 fallecimientos en las últimas 24 horas, elevando la cifra total a 23.822.

10.25

La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 156.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 5.913, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 1.144 casos nuevos de coronavirus suponen un ligero aumento respecto de los 1.018 contagios del balance anterior, tras varios días moviéndose la cifra por encima de los 2.000 afectados. El balance total de contagios es de 156.337, con 138 muertos en las últimas 24 horas.

9.47

El Ministerio de Sanidad asegura que actualmente no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulización sobre personas, por lo que advierte de que la técnica de aplicación que se anuncia en los llamados túneles desinfectantes «de ningún modo» puede ser usada sobre la población. «Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños para la salud humana y dar una falsa sensación de seguridad», señala Sanidad en una nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del Covid-19.

9.38

El Gobierno de Austria ha anunciado este martes que el Primero de mayo se levantará el confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus, mientras que los locales de gastronomía y hostelería podrán reabrir a partir del día 15 y 29 del mismo mes, respectivamente. Eso sí, en general seguirá rigiendo la obligación de mantener una distancia mínima de un metro entre las personas, así como llevar cubierta la nariz y boca en los comercios y transporte público.

9.14

El Ministerio de Sanidad ha excluido a los centros de reconocimiento del listado de actividades consideradas esenciales como consecuencia de la prórroga de la vigencia de los distintos permisos y licencias. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la resolución del Ministerio de Sanidad que modifica el anexo a la orden del 31 de mazo por la que establecían como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

9.00

Desde este lunes el uso de mascarilla es obligatorio en comercios, transporte público y trenes de larga distancia en gran parte de Alemania, con multas de entre 25 y 10.000 euros para quien las incumpla. El 'maskenpflicht' o «deber de mascarilla» se aplica en 15 de los 16 estados del país. El último, Schleswig-Holstein, lo implantará desde el miércoles, informan medios alemanes. Las sanciones varían notablemente debido a que han sido los propios estados los que han fijado las cuantías e incluso territorios como Berlín o Brandeburgo han anunciado que no habrá sanción económica alguna y han apelado a la responsabilidad personal para el uso de mascarilla. En otros estados hay varios días de gracia para que la gente se acostumbre.

8.46

El Gobierno ha detallado los 12 sectores económicos -entre los que están comercios como panaderías, peluquerías, trabajos de fontanería o instalación de calefacción- que podrán solicitar la suspensión durante seis meses sin intereses del pago de las cotizaciones sociales de mayo, junio y julio. Según la orden que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que detalla quién puede optar a esta medida aprobada a finales de marzo, podrán pedir esta moratoria empresas y autónomos de las siguientes actividades: cultivos, impresión y artes gráficas, carpintería metálica, fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado o instalación de carpintería.

8.30

Unicef alertó este martes de que unos 4,5 millones de niños en el sur de Asia corren un grave peligro por la interrupción de las campañas de vacunación a causa del Covid-19. Casi una cuarta parte de los niños sin inmunizar o parcialmente vacunados del mundo -aproximadamente 4,5 millones- viven en el sur de Asia, apuntó, y casi todos ellos (el 97%) se encuentran en India, Pakistán y Afganistán.

8.10

Australia y Nueva Zelanda, países vecinos pero que aplicaron distintas estrategias para combatir la pandemia de Covid-19, comienzan este martes a relajar sus medidas de restricción social tras el éxito en la lucha contra los contagios locales. La reapertura de algunas playas en Australia y el reinicio de algunas actividades laborales en Nueva Zealanda son pasos que desde hoy han tomado estas naciones oceánicas después de lograr reducir notablemente el número de contagios.

7.45

El Hospital Xiaotangshan, dedicado al diagnóstico y el tratamiento de los casos de coronavirus importados leves en Pekín ha dado este martes a todos sus pacientes de alta y tiene programado cesar sus operaciones este miércoles. El centro sanitario, que fue renovado y puesto en marcha para albergar pacientes de Covid-19 el 16 de marzo, también contaba en sus instalaciones con casos sospechosos de estar contagiados de coronavirus y con personas que debían someterse a exámenes en este sentido.

6.52

El Consejo de Ministros aprobará este martes el plan de desconfinamiento de España para su aplicación a partir del mes de mayo, un plan que se aplicará de manera asimétrica en el conjunto del país y a distintas velocidades pero que decidirá y coordinará el Ejecutivo. Previamente, a partir del 2 de mayo está previsto poder salir para hacer deporte de forma individual y a dar paseos con las personas con las que se conviva, si «la evolución de la epidemia es favorable».

6.45

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que la orden de confinamiento expirará este jueves, por lo que el estado comenzará una salida gradual de las medidas de contención adoptadas destinadas a mitigar la pandemia del coronavirus. La orden de Abbott signfica que, desde este viernes, negocios como tiendas, restaurantes, centros comerciales y cines podrán reabrir, pero su aforo no debe superar el 25 por ciento de su capacidad total.

6.33

La cifra de muertos en Honduras a causa del Covid-19 aumentó este lunes a 64, en tanto que los casos positivos de contagiados se elevó a 702, a un mes y medio de que se confirmaran los tres primeros casos, en marzo, informó una fuente oficial. Las tres nuevas muertes, que deja la suma de decesos en 64, fueron confirmadas hoy, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) en cadena nacional de radio y televisión.

6.30

Un avión de la aerolínea española Iberia partió este lunes desde Buenos Aires rumbo a Madrid con 175 españoles varados en Argentina a causa de la pandemia de coronavirus, según informó en su cuenta de Twitter la Embajada de España en Argentina. Este vuelo hará escala en Asunción para facilitar el regreso a España de un grupo de españoles que estaba en Paraguay.

6.30

Las autoridades argelinas decidieron hoy prorrogar por segunda vez quince días el confinamiento, apenas 48 horas después de aprobar medidas para relajarlo con el objetivo de salvar la economía. En un comunicado difundido tras la ruptura del ayuno por el mes sagrado del Ramadán, el primer ministro, Abdelaziz Djerad explicó que tras consultar a las autoridades y al comité científico que supervisa la pandemia del Covid-19 en Argelia, el gobierno decidió extender el confinamiento hasta el 14 de mayo.

6.30

Las funerarias de los distritos de Nueva York más castigados por el coronavirus, como el de Queens, intensifican estos días la utilización de ataúdes de cartón para cremaciones debido al alto número de fallecimientos a causa de la pandemia, un material más asequible y que se quema con mayor rapidez en la incineración. Los directores de funerarias y cementerios de la ciudad de Nueva York se esfuerzan por atender la demanda de sepelios en el epicentro de la crisis de coronavirus de Estados Unidos, pues más de 17.500 personas han muerto en la Gran Manzana de las más de 56.000 que han fallecido en el país de Covid-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

6.30

Si no se desarrolla una vacuna «efectiva» contra el Covid-19 será «extremadamente difícil» celebrar los próximos juegos olímpicos en 2021, advirtió hoy el presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura. El experto hizo un repaso de las herramientas que tiene Japón para luchar contra la pandemia de coronavirus y mencionó la decisión de los organizadores de Tokio 2020 de aplazar para el año próximo las Olimpiadas, cuyo inicio inicialmente estaba programado para el 24 de julio de este año.

6.30

Los nuevos casos de coronavirus aumentaron levemente este lunes en China hasta 6, la mitad de ellos procedentes del exterior, frente a los 3 del domingo, mientras que el número de infectados «activos» descendió a 648 por los 723 de la víspera, informó hoy la Comisión Nacional de Salud. Los tres casos locales se registraron en la provincia septentrional de Heilongjiang, donde anteriormente se había detectado un alza de contagios provocado por nacionales chinos llegados desde Rusia.

6.30

España repatrió este lunes a 108 ciudadanos españoles y seis europeos varados en Paraguay desde mediados de marzo, cuando el Gobierno suspendió los vuelos con España y más tarde cerró las fronteras para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, según informó a Efe la Embajada de España en Paraguay. Los 114 pasajeros repatriados desde Asunción embarcaron la tarde del lunes en un vuelo de la aerolínea española Iberia procedente de Buenos Aires, con 175 españoles a bordo que habían quedado varados en Argentina por el mismo motivos.

6.30

Las autoridades de gran parte de los países americanos siguieron este lunes con las aperturas graduales en algunos sectores económicos en medio de un incremento de las cifras de contagio por el Covid-19. Según los datos de la Universidad estadounidense Johns Hopskins, en el continente hay más de 1.200.277 contagios hasta la fecha, y pese a ello, las autoridades de todos los órdenes continúan viendo la manera de ir rebajando la rigurosidad de los confinamientos ante el fantasma de una parálisis total de la economía.

6.30

La jefa del departamento de urgencias de un hospital de Nueva York se suicidó este domingo después de pasar muchos días al frente de la batalla contra el coronavirus en una de las ciudades más azotadas por la pandemia y tras confesar a sus familiares que no soportaba ver morir a tanta gente. Se trata de la doctora Lorna Breen y había sido directora médica de las urgencias del Hospital NewYork-Presbyterian Allen, en Manhattan.

6.30

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió este martes a gobiernos y empresas que extremen las medidas de protección sanitaria a medida que los trabajadores regresan a sus puestos durante la desescalada de la pandemia, y señalo que no hacerlo podría contribuir a una segunda ola de Covid-19. En coincidencia con la celebración este martes del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la organización con sede en Ginebra pidió en un comunicado que «se garantice la seguridad de los trabajadores que retomen su labor» para evitar un rebrote de la enfermedad.

6.30

Un grupo de científicos, respaldados por multimillonarios inversores estadounidenses, se ha unido para tratar de desarrollar respuestas ante el coronavirus y ha entregado ya un primer informe con recomendaciones sobre tratamientos, vacunas y cómo reabrir la economía a la Casa Blanca, informó este lunes The Wall Street Journal. El grupo, que hasta ahora ha operado principalmente en la sombra, describe su trabajo como una suerte de Proyecto Manhattan, en referencia al equipo de investigadores que ayudó a desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, según el diario.