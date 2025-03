Los rectores, contra Castells: «Nos está dejando solos en la vuelta a clase»

Todos se preguntan dónde está el ministro de Universidades, Manuel Castells. Desde que estalló la pandemia intervino dos veces en el Congreso y una en el Senado. Aparte de ello, participó en algunas conferencias el mes pasado en los Cursos de Verano de El Escorial organizados por la Universidad Complutense de Madrid para hablar, entre otras cuestiones, de « los impactos de género en el Covid-19 », encuentro durante el cual se autodenominó «ministro accidental».

Cuando el chaparrón caía sobre la ministra de Educación, Isabel Celaá, criticada por su inacción ante la vuelta al cole , el Ministerio de Universidades se apresuró a enviar una nota de prensa en la que recordaba las recomendaciones para la vuelta a las aulas en las universidades españolas. Esta guía, que deja claro en su primer párrafo que se limita a hacer propuestas « con pleno respeto a la autonomía universitaria y a las competencias de las comunidades en materia de política universitaria », se dio a conocer hace casi tres meses, el pasado 10 de junio.

Para algunos rectores, que prefieren no desvelar su identidad, la guía no solo no es suficiente, sino que la consideran desfasada. «Castells nos está dejando solos en la vuelta a clase. Nos sentimos desamparados. Tenemos miedo. No ha habido muchas líneas generales», señala un vicerrector de una universidad madrileña, que si bien reconoce que muchos campus reivindican la autonomía y prefieren atajar los problemas a su manera, «si por cualquier motivo las cosas no salen bien, siempre se puede decir que hay un protocolo, un apoyo... Y la guía de junio no tiene nada que ver con como están las cosas ahora», lamenta. En la misma línea se expresa otro rector: « El ministerio no nos está apoyando », sentencia. Y así lo corrobora otro de una universidad andaluza: « Falta liderazgo político y, además, no hay recursos ». En este sentido, este rector y otros denuncian que hay comunidades que no están haciendo llegar a los campus los fondos Covid destinados para ellos, tal como anunció Sánchez. En total, les corresponden 400 millones de euros.

Para atajar las críticas, ayer el Ministerio de Universidades anunció una reunión de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria para el próximo lunes «con el fin de asegurar una buena coordinación del inicio del curso», así como una comparecencia de Castells, junto al presidente de Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos , para informar sobre el inicio del curso 20/21.

Pero nada parece servir para detener las críticas. Los sindicatos también afean la actuación de Castells: « Creemos que limitarse solo a las recomendaciones que se dieron en junio es insuficinte . Queríamos algo de carácter general, que sea homogéneo para las 50 universidades públicas y no una serie de recomendaciones que se tuvieron que corregir al día siguiente. Vuelve a dejar en manos de estos campus y de las comunidades la gestión de la pandemia», lamenta Ramón Caballero, vicepresidente del sector nacional de Educación y responsable de Universidades del sindicato CSIF.

El sindicalista coincide con otra crítica vertida por el vicerrector consultado por ABC, que asegura que «el ministro ha sido muy político y se ha centrado en otros temas como el borrador del estatuto del personal docente e investigador (PDI) y el anteproyecto de la ley orgánica de universidades». También Caballero señala: «Nos convocó para tratar el estatuto y el anteproyecto de ley el 13 de julio, el 31 y ahora el 10 de septiembre. Ha dejado la pandemia aparcada y ahora su objetivo es otro». Tal como avanzó ABC el pasado mes de julio, el borrador del PDI «cataliza» y «sincaliza» la universidad favoreciendo la endogamia .

Comisiones Obreras señala que Castells y, concretamente, el Gobierno de España « no está liderando el inicio de curso ni en la educación superior ni en la no universitaria », apuntó Francisco García , secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO.

La CRUE ha sido consultada por ABC y además de recordar el principio de autonomía universitria, fuentes de la organización aseguran que han tenido « desde el estado de alarma reuniones semanales y conversaciones fluidas con Castells durante el verano . Para nosotros no está desaparecido». Sin embargo, consultados individualmente los rectores, parecen opinar diferente. La CRUE también mostró su preocupación por que lleguen los 400 millones comprometidos por el Gobierno.