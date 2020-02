PSOE, Podemos y MÉS rechazan que el Parlamento balear cree una comisión de investigación sobre los menores tutelados Las propuestas presentadas por Cs y por Vox para que se indague acerca de los casos de explotación sexual infantil detectados en Mallorca no podrán salir adelante al no poder contar con los votos necesarios para su aprobación

Los tres partidos que forman parte del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, el PSOE, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, han avanzado este miércoles que votarán en contra de la creación en el Parlamento balear de una comisión de investigación sobre los menores tutelados por las instituciones isleñas. Las tres formaciones citadas han hecho ese anuncio después de que Cs y Vox hayan presentado en la Junta de Portavoces sendas propuestas para que se cree esa comisión específica. Dichas propuestas serán debatidas y votadas en un próximo pleno, pero no podrán salir adelante al no poder contar con los votos necesarios para su aprobación.

Cabe recordar que en las últimas semanas ha habido en Baleares una intensa controversia política y social por la presunta inacción institucional que habría existido en el Consell de Mallorca y también en el Govern en relación a los casos de explotación sexual infantil y de abusos detectados años atrás en los centros de protección de menores de Mallorca. Dichos centros son de dos tipos, de acogida y de internamiento. Los 30 centros de acogida existentes en la isla son gestionados por el Consell de Mallorca a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), mientras que el Gobierno balear gestiona los tres centros de internamiento radicados también en Mallorca.

La actual polémica en torno a la supuesta falta de implicación de los actuales gobernantes para intentar proteger mejor a los menores tutelados se inició en enero, tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó.

Críticas de la oposición

Tomando como referencia ese caso, los partidos de la oposición en el Consell de Mallorca, el PP, Cs, Vox y Proposta per les Illes (PI), han criticado estos días la presunta desatención que habrían sufrido en estos últimos años determinados menores de los centros de acogida. Dicha inacción habría derivado en la existencia confirmada de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas.

Los representantes del PP, Cs, Vox y el PI en el Consell de Mallorca han exigido, además, que la institución insular cree una comisión de investigación sobre los menores tutelados, petición que en principio ha sido aceptada por el PSOE. Los socialistas quieren, sin embargo, que se investigue también la época en que el Consell de Mallorca estuvo gobernado por el PP y antes por Unió Mallorquina, formación hoy ya extinta. Cabe recordar que en el Consell gobierna en el presente mandato un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera.

Precisamente, uno de los argumentos esgrimidos ahora por los portavoces parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos y MÉS para rechazar la creación de una comisión de investigación en la Cámara balear es que ya se creará una comisión de esas características en el Consell de Mallorca. Las tres formaciones han coincidido también en defender que deben ser sobre todo los expertos quienes, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, trabajen para encontrar posibles soluciones a las problemáticas que afectan a los menores tutelados. Por último, PSOE, Unidas Podemos y MÉS han recordado que ya comparecieron recientemente el presidente del IMAS, el socialista Javier de Juan, y la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, de MÉS, para hablar sobre los casos de explotación y de abusos detectados en el último lustro.

Comparecencias previas

De Juan compareció el pasado viernes en un pleno extraordinario celebrado en el Consell de Mallorca. El presidente del IMAS hizo autocrítica, pero descartó dimitir, a pesar de la petición hecha en ese sentido por el PP y Vox. Al mismo tiempo, enumeró las medidas tomadas ya por el IMAS. Por su parte, Santiago compareció hace diez días ante la Diputación Permanente del Parlamento balear, a petición del PP. Durante su intervención, la consejera de Asuntos Sociales confirmó que desde 2016 su departamento ha despedido a cinco trabajadores —cuatro mujeres y un hombre— de los centros que gestiona el Govern por «conductas sexuales inadecuadas» con menores.

Con posterioridad, en el pleno celebrado el pasado martes en la Cámara regional, Santiago afirmó, dirigiéndose al PP, que «la explotación sexual infantil se está detectando en nuestra Comunidad autónoma desde hace 11 años. Ustedes, de estos 11 años, han tenido responsabilidades cuatro años y no hicieron nada». Santiago recalcó que entre 2010 y 2015 no se habría hecho «nada» para luchar contra los abusos a menores y la explotación sexual infantil en las Islas, en una crítica que se pretendía directa contra el PP. Sin embargo, en 2010 los populares no estaban gobernando en Baleares, ya que en aquel momento el presidente del Ejecutivo regional era el socialista Francesc Antich, mientras que la presidenta del Consell de Mallorca era la socialista Francina Armengol, actual presidenta del Govern.

En aquel mandato 2007-2011, la responsable de Asuntos Sociales del Govern fue Santiago por vez primera. Acabada aquella legislatura, a mediados de 2011, el popular José Ramón Bauzá relevó a Antich como presidente del Ejecutivo autonómico, mientras que la popular María Salom relevó a Armengol como presidenta del Consell de Mallorca. Bauzá y Salom se mantuvieron en sus cargos hasta 2015. Desde entonces, la presidenta del Govern es Armengol. En cuanto a Santiago, en el mandato 2015-2019 había sido nuevamente, por segunda vez, la consejera de Asuntos Sociales del Govern, cargo en el que fue confirmada al inicio de la actual legislatura.

En ese contexto, la diputada popular Marga Durán pidió en el mencionado pleno del pasado martes la dimisión de Santiago por «gestión ineficaz» y por «incompetente» ante «el más grande, más grave y más intolerable caso de explotación sexual conocido». Para Durán, Santiago «no puede solucionar lo que no ha hecho durante estos últimos cinco años». La consejera replicó, por su parte, que hoy se detectan más casos «porque tenemos un protocolo de detección». Al mismo tiempo, acusó al PP de no hacer ninguna propuesta de mejora. Más allá de esa disputa política, el PP presentó el martes una proposición no de ley en la que exige a Armengol el cese inmediato de Santiago.