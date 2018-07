Una profesora de inglés, contra los docentes nativos

La usuaria en Twitter, «ElleIncendio», ha reivindicado el poco valor que se la da a su formación por no ser alguien nativo. Esta profesora, lleva enseñando inglés desde los quince años, ha estudiado una carrera de de filología inglesa y un máster de profesorado, además, de que «siempre ha tenido mano para la enseñanza».

Su enfado ha venido precedido porque le han cancelado una entrevista de trabajo por el hecho de que buscaban exclusivamente nativos. Su respuesta ante eso ha sido que «venden nativos, la formación es secundaria». Explica el panorama que hay en la docencia actual al reflejar que, desde que es profesional, gente sin formación y sin predisposición de tenerla consiguen los puestos de trabajo para los que lleva toda la vida trabajando.

Analiza las ventajas que se presupone que puede ofrecer un profesor nativo al asegurar que un profesor originario de un lugar de habla inglesa no va a hacer que se tenga mejor acento ni que se aprenda más inglés.

La grámatica, es una de las grandes diferencias entre el castellano y el inglés, siendo la prima infinitamente más compleja. Es por ello, que para enseñar un idioma, debería ser necesario tener conocimiento del idioma de los alumnos a los que se enseña. Esto, lo explica la profesora diciendo que «he estado en clases del máster de lingüistica en el Trinity College donde los nativos no distinguían el sujeto del predicado. Para enseñar un idioma debes conocer la gramática».

Por estos motivos que ha ido redactando en su cuenta personal de Twitter, considera que la educación por nativos es algo más próximo al «esnobismo» que centrarse en la más estrictamente académico.

Hola. Vengo a hablaros de una cosa de la que ya he hablado otras veces con un poco de cabreo y un poco de sorna. Pero hoy voy a hablar de ello en serio porque está empezando a quebrarme.

La mayoría de vosotros sabe que soy profesora de inglés. Llevo enseñándolo desde los 15 años. Casi la mitad de mi vida. Lo hablo perfectamente desde muy pequeña y siempre he tenido mano para la enseñanza.

Desde que empecé, he dedicado mucho tiempo, energía y dinero a mejorar en mi profesión. Me gusta mucho y se me da jodidamente bien.