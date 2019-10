«Me preocupa más la subida del nivel del mar que la inteligencia artificial» El ingeniero Ivan Sutherland, padre de los gráficos por ordenador y de la pantalla táctil, defiende que la inteligencia es algo «ligeramente misterioso», mientras que la IA «solo es un ordenador que aplica un algoritmo»

Es un hombre poco dado a conceder entrevistas o a aparecer en los medios, pero las aportaciones de Ivan Sutherland (1938, Hastings, Nebraska, EE.UU.) han cambiado la forma en la que el hombre se relaciona con los ordenadores. En los años 60 creó Sketchpad, el primer sistema que permitía al usuario dibujar directamente sobre la pantalla. Inventó el primer casco de realidad virtual y es considerado el padre de los gráficos por ordenador. Su trayectoria le ha llevado a ganar el Premio BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Información por «liderar de forma pionera la transición de una interacción con los ordenadores basada en texto, a otra gráfica».

Desde que creó Sketchpad, ¿cuál ha sido el principal cambio en la relación entre hombres y ordenadores?

Cuando dibujas con un ordenador y te equivocas, simplemente levantas la línea. Es algo dinámico y muy útil frente a un dibujo en papel. Es la diferencia entre hacer una escultura en piedra y hacerla en arcilla: la puedes moldear hasta que te guste, mientras que con piedra no es tan fácil.

¿Así que los ordenadores son la arcilla de hoy?

Sí, absolutamente.

¿Hay alguna reflexión humanística o filosófica en la concepción de la tecnología?

Yo no tenía estudios formales en este sentido. Yo probaba cosas y las que me resultaban fáciles me las quedaba y las que no, las tiraba a la basura.

La tecnología ahora es muy intuitiva, ¿pero sabemos lo que hay detrás?

¿Qué es intuitivo? Yo ayer entré en la habitación del hotel, abrí la puerta y estaba oscuro. Alguien vino a ayudarme, mostrándome dónde estaba el interruptor. Para mi no resultó intuitivo. Pensé: «Las luces se van a encender solas». Así que lo que es intuitivo es en parte lo que sabes, lo que aprendes.

Pero hoy a un niño de tres años le pone una tablet delante y algo sabe: cómo interaccionar con la interfaz o que si aprieta en un icono, pasa algo.

Igual sí, igual no. Los niños lo prueban todo, lo tocan todo, hasta que encuentran algo que funciona. Y tienen muy buena memoria.

Trabajó en Inteligencia Artificial (IA), ¿hay algo que deba preocuparnos?

Esto es interesante. Marvin Minsky, padre de la IA, me dijo una vez que la inteligencia siempre es misteriosa. Ahora bien, si no sabes hacer crucigramas o matrices invertidas, dices: «Hay que ser muy inteligente para saber encajar los números». Pero si yo tengo un método que lo hace, ¿es inteligencia entonces? La inteligencia es algo ligeramente misterioso y la IA sabemos cómo funciona. Solo es un ordenador que aplica un algoritmo. Siempre ha existido la esperanza de que los ordenadores van a hacer cosas maravillosas por nosotros. A una estudiante le preocupaba si un ordenador iba a poder traducir del ruso al inglés, y todo el mundo dijo: «En 4 o 5 años un ordenador podrá hacerlo». Pero los lingüistas descubrieron lo complejo que es el lenguaje: tienes que saber muchas cosas para poder darle sentido a una palabra.

¿Así que no hay de qué preocuparse, no será capaz de suplirnos?

Eso es una declaración religiosa. Es decir, ¿un ser humano es simplemente un conjunto de moléculas que se comportan de una forma determinada? ¿O hay algo más que desaparece cuando han fallecido y las máquinas no tienen ese algo más? Los seres humanos somos complejísimos. No sé si la IA es motivo de preocupación o no, tengo fe en que los humanos tomen decisiones sensatas de vez en cuando. Me preocupa más el aumento del nivel del mar.

¿Cree que el 5G será tan revolucionario como promete?

Todo el mundo me pregunta por el 5G y solo es un desarrollo más en el terreno de la comunicación. Va a ser mejor de lo que había, sino no va a vender, pero solo es lo que es.

Hace tiempo trabajaba en cómo crear una forma de programación simultánea y en tiempo real.

La vanguardia de la ciencia computacional tiene que ver con cómo aprender a utilizar la concurrencia para resolver problemas más rápidamente: hacer que un montón de gente haga un trabajo enorme.

¿Y no se ha resuelto?

Creo que nunca se resolverá. Por ejemplo, usted está escribiendo un artículo. Si fueran diez personas, ¿podrían escribir ese mismo artículo en una décima parte del tiempo?

Es probable que no

Yo no lo creo. Pero queremos resolver problemas informáticos difíciles usando muchos ordenadores y eso es complicadísimo de hacer, de organizarlos. [Pausa] Le puedo decir en qué trabajo ahora.

Claro

Los ordenadores marchan como soldados. En cada pulso, cada parte del ordenador hace una cosa hasta el siguiente pulso, cuando hace otra cosa. Esa forma de computación depende de una acción simultánea a lo largo de un espacio y Einstein dice que la concurrencia en el espacio no puede ocurrir. En los chips pequeños, ese golpe de tambor es tan rápido que una señal solo puede llegar a la mitad del chip en un golpe. Así que la idea de que los ordenadores pueden ir sincronizados no es verdad. Es un problema peliagudo al diseñar chips.