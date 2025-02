PP y Vox exigen de nuevo una comisión de investigación sobre los abusos a menores en Mallorca

El Partido Popular ha solicitado una nueva comisión de investigación en el Consell de Mallorca tras la información publicada por ABC sobre un nuevo caso de explotación sexual de menores tuteladas en centros del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Su portavoz en la institución insular, Llorenç Galmés, ha asegurado que «mientras PSOE, Podemos y MÉS se niegan a investigar qué es lo que está fallando , sigue habiendo víctimas menores», según recoge una nota de prensa difundida este miércoles.

Galmés ha exigido a la presidenta del Consell, la socialista Catalina Cladera, y al presidente del IMAS, Javier de Juan, que «den explicaciones con urgencia» y ha anunciado que, por tercera vez, el PP pedirá una comisión de investigación, «en vista del fracaso de la comisión política de la izquierda, que no ha servido de nada».

Asimismo, el portavoz ha criticado que la institución insular se escude «en decir que la explotación es un problema social» , ya que «lo más grave es que son menores vulnerables de las que el Consell es responsable y que debe proteger».

Galmés ha recordado que «tanto la oposición como algunos socios de Cladera» se han mostrado favorables en más de una ocasión a que tenga lugar la comisión , «aunque luego han reculado por las decisiones del PSOE» . Además, el portavoz popular ha acusado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de «bloquear esta comisión» y le ha pedido que «deje que se ponga luz sobre este tema».

Por su parte, Vox ha exigido al Consell de Mallorca que explique por qué no ha actuado en dos años. «Una vez más nos enteramos por la prensa y ya hemos perdido la cuenta», ha afirmado el consejero y portavoz adjunto de la formación, Toni Gili. Vox ha registrado una petición de información sobre el caso desvelado en exclusiva por ABC para «comprobar si como se denuncia existe conocimiento del caso y en qué forma se ha actuado». «Si esto es cierto, han dejado pasar dos años mientras la vida de una niña se destruía» , ha señalado Gili.

Asimismo, el diputado portavoz de Vox en el Parlamento balear, Jorge Campos, ha señalado «directamente» a Armengol, la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y el IBDona, y ha reclamado la creación de una comisión de investigación «con el objetivo de depurar responsabilidades sobre los casos de explotación y prostitución infantil en el seno del IMAS».

Las peticiones de la oposición llegan después de que una madre d enunciase en ABC un nuevo caso de explotación sexual en el IMAS . «Desde que mi hija entró en el IMAS en 2019, apenas la he podido ver. Sé que lleva un año prostituyéndose y atracando. Se escapa constantemente; no hay autoridad alguna ni disciplina en el centro de menores. Allí [los niños] hacen lo que les da la gana. Lo he denunciado y no me dan ninguna solución. Solamente me dicen que la niña pertenece a una mafia de trata de blancas, que prostituye a las chicas”. Esta madre lamenta que su hija «es otra persona» porque la han captado para una red de prostitución y «va drogada».

