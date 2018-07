Podemos pide que se reconozca a los «refugiados climáticos» cuando emigren a España Esta nueva ley del medioambiente será presentada a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

Unidos Podemos presentó ayer su Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, la cual aborda las medidas que debe adoptar el Estado español para prevenir los daños medioambientales en las generaciones presentes y futuras. Juan ntonio López de Uralde y Josep Vendrell, representantes del partido, recalcaron que es una «ley ambiciosa», ya que su contenido estaba basado en objetivos que deben cumplir en un corto plazo de doce años, y «necesaria» por la ausencia de políticas públicas de respuesta en España para superar la crisis ecológica que comparte con el resto de Europa, y que «ha derivado en problemas sociales y económicos».

El texto propuesto gira en torno a dos ejes fundamentales: alcanzar un escenario en el que el cien por cien de la energía que se consuma provenga de fuentes renovables, es decir, construir un mix energético distinto al actual que deje atrás el sistema energético «fósil, derrochador y centralizado» para cambiar el modelo productivo y conseguir así la transacción energética, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Una iniciativa paralela que Podemos quiere sacar a la luz y que aún no ha podido contemplarse en la ley es la de «refugiado climático». Este término engloba a toda aquella persona que debido a las situaciones medioambientales del país en el que se encuentre deba emigrar. El grupo parlamentario pide que se reconozca ese «estatus de refugiado», ya que no es posible garantizar la calidad de vida con el riesgo existente de que las temperaturas aumenten en determinados territorios. Lo que sí se ha recogido es una propuesta que en la que piden que España contribuya al fondo internacional para ayudar a aquellos países que no tengan los suficientes recursos económicos para reducir los efectos del cambio climático.

Respecto a las otras fuerzas políticas, ambos diputados reconocieron que «le ofrecen su mano al PSOE y confían en que la voluntad de Pedro Sánchez por realizar un cambio vaya más allá de las palabras», ya que, de no ser así, «tendrán que andar en solitario para cumplir sus objetivos medioambientales». También dedicaron unos minutos al Partido Popular para acusarles de no cumplir su promesa social al no realizar una ley de protección del medioambiente. «No les tendremos en cuenta», sentenció López de Uralde.

Paralización de ATC

A esas declaraciones se suma su promesa de «rehabilitar 200.000 viviendas y crear más de 500.000 empleos si la ley se aprueba». El diputado aseguró que se desconoce cuando se haría esa rehabilitación, ya que depende de múltiples factores como el tipo de financiación.

Unidos Podemos hizo referencia a todos los temas que aborda su propuesta, y en especial se centró en el mercado eléctrico ineficiente y en la necesidad de poner límites térmicos y nucleares. Es una «ley marco» porque toca casi todos los temas, hace referencia tanto a la fiscalidad como a la política económica. «Hay una idea y proyecto de lo que debería ser este país, con el objetivo de crear una alianza. Nos gustaría que fuera con el Gobierno para que esta alianza esté a la altura de los desafíos», señaló Vendrell.

También López de Uralde se pronunció sobre los últimos acontecimientos ocurridos en Villar de Cañas (Cuenca), asegurando que «apoya totalmente la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de paralizar el permiso de construcción. Ahora mismo lo primordial es diseñar una política energética que decida el futuro del cementerio nuclear».