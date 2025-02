La pandemia que se come a la pandemia: cuatro veces más de ingresos por trastornos alimentarios

«No puedo salir pero sí tengo que comer. ¿Y eso por qué?»

« Me ha costado mucho el hecho de no poder salir pero sí tener que comer. ¿Y eso por qué? La gente no se explicaba la razón. Quedándote en casa, la tentación de la nevera es mayor. No sucumbes, pero te martillean con que tu cuerpo tiene que lucir aún más bonito cuando salgas del encierro. Pero este no llega. Ysigues en tu habitación, comiéndote la cabeza. Juzgándote, repasando lo que está mal de tu cuerpo y lo bonito que lo tienen los demás...». Así describen Nerea Lorenzo y pacientes de los comedores terapéuticos de los hospitales cómo han transcurrido sus días desde 2020.

La bocanada de aire que supuso llegar a las aulas en septiembre parece que no fue suficiente y los casos más graves se han disparado unos meses después. Ahora inquieta. «Estos chavales son muy perfeccionistas, consiguen el objetivo irreal que se marcan o lo sienten como un fracaso, han desarrollado conductas muy obesionantes en pandemia», añade María Fernández , psicóloga de Adaner. No solo los jóvenes. «La población, en general, está pidiendo auxilio por su salud mental», acepta el doctor Francisco J. Quintero.