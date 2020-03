Ni los países europeos se ponen de acuerdo en cómo contabilizar los casos de coronavirus

1. Italia: contabilizar solo los sometidos a test

Ángel Gómez Fuentes/ Roma

En Italia se contabilizan todos los infectados que son sometidos a test, tanto los que se encuentran hospitalizados como los que están confinados en sus casas. Las estimaciones que se hacen sobre los números de los contagiados y de los fallecidos son muy superiores a los que se dan oficialmente. Hasta el día 30, el número de contagiados en Italia había sido 101.739, mientras los fallecidos fueron 11.591, según el ministerio de Sanidad. Sin embargo, la estimación de uno de los más prestigiosos centros de epidemiología del mundo, el Centro de enfermedades infecciosas Imperial College de Londres, es muy diferente, ofreciendo números impresionantes: En Italia podrían ser casi seis millones los contagiados por el coronavirus hasta el 28 de marzo, concretamente 5,9 millones, es decir, el 9,8 % de la población, mientras las medidas de aislamiento para evitar el contagio habrían salvado unas 38.000 víctimas, según el Imperial College.

Sobre esta estimación, hay división de opiniones en Italia. La apoya y confirma el célebre virólogo italiano Roberto Burioni, quien afirma “Este cálculo es de los investigadores del Imperial College de Londres, entre los mejores de epidemiología del mundo”. Sin embargo Giovanni Rezza, director del departamento de enfermedades infecciosas del Instituto Superior de Sanidad (ISS) se muestra muy cauteloso con relación al informe: “Es necesario ser muy cauteloso en los cálculos sobre la población italiana ya infectada. Aunque estimo a los colegas del Imperial College de Londres, considero improbable que en Italia haya sido infectado casi el 10 por 100 de la población. Rezza hace sus cuentas con un ejemplo: “Si tenemos 70.000 casos positivos (en Italia el total de infectados son 101.736, hasta el lunes, día 30), aunque los multipliquemos por diez para tener en cuenta los casos que se hayan ‘escapado’ y los asintomáticos, llegaríamos a 700.000; una cifra muy diversa de los casi seis millones. Además, es necesario tener en cuenta que en Italia el mayor número de los casos se ha producido en el norte, en Lombardía”, afirma el profesor Rezza. En su opinión, el Imperial College “antes de dar esos números se tendría que haber consultado con quienes trabajan in situ”. Esta es la conclusión del profesor Giovanni Rezza: “El Imperial College de Londres es uno de los grupos más fuertes en el mundo en la elaboración de modelos, pero la realidad italiana del Covid-19 es muy peculiar y diferente en las diversas regiones del país, y esto hay que tenerlo en cuenta”.

2. Francia: solo muertes comunicadas por los hospitales

Juan Pedro Quiñonero/París

En Francia, el Gobierno solo publica, cada día, las cifras de muertes comunicadas por los hospitales integrados directa o indirectamente en los servicios de la Sanidad pública.

El ministerio de Sanidad informa a toda hora, a partir de su página web, de la evolución de la crisis, en Francia, Europa y el resto del mundo, ofreciendo un resumen, diario, a última hora de la jornada laboral Las cifras de muertes nacionales van precedidas de esta advertencia: “Informaciones contabilizadas según el Sistema informático hospitalario nacional, SIHN”.

Médicos generalistas (particulares), SOS Médicos, hospitales públicos, residencias ancianos dependientes (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, Ehpad), están integrados en el SIHN, pero no todos comunican sus informaciones al mismo ritmo ni con la misma precisión.

No es fácil calcular el número de contaminados o víctimas que escapan a esa contabilidad, en clínicas o establecimientos totalmente privadas, o tratarse de casos aislados.

Jérôme Salomon ha precisado de este modo como se resumen y matizan las cifras comunicadas cada día: “Se trata de una evaluación realizada a través de todo el territorio nacional, para intentar ser lo más aproximada a la realidad, según las informaciones facilitadas a través del SHIN”.

El ministerio de Sanidad ha reconocido en varias ocasiones que la cifra “real” de los casos de contaminación conocidos y el número de fallecimientos pudiera ser “superior”. Sin que nadie pueda saber con precisión cuales son los márgenes de error, a la alza o a la baja.

3. Reino Unido: incluirá a los muertos fuera del hospital por primera vez desde el inicio de la epidemia

Ivannia Salazar/Londres

Ayer martes, oficialmente 1801 personas habían fallecido en Reino Unido por coronavirus. Sin embargo, la cifra real podría ser mayor, que ya que hasta ahora, las únicas cifras de tasa de mortalidad disponibles son las del recuento diario de los hospitales de pacientes que dieron positivo en el test. Es decir, que las cifras oficiales son las del NHS (el sistema nacional de salud) y Public Health England. Pero a partir de hoy, también se contarán las muertes que se produzcan fuera de los hospitales, y que incluyen hogares, residencias y otros entornos no hospitalarios.

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) comenzará la publicación de datos que incluyan aquellos casos en los que se sospecha que el coronavirus es una de las causas de la defunción, con el objetivo de dar una imagen más completa del impacto del Covid-19. Pese a que la pandemia comenzó supuestamente en enero, se tomarán en cuenta las muertes que ocurrieron fuera de los hospitales desde finales de diciembre del 2019 hasta el 20 de marzo. Las cifras de la ONS, que se basan en certificados de defunción, muestran que hasta el 20 de marzo hubo 210 muertes donde el coronavirus figuraba como causa, 40 más que las 170 anunciadas por el NHS hasta ese momento. “Si el forense o el médico ha escrito en un certificado de defunción que se sospecha que hay coronavirus, constará como tal”, explicó una portavoz del ONS.

Además, agregó que tanto los datos del NHS como del OMS son relevantes. “Ambos conjuntos de datos tienen sus méritos. Los datos del NHS son los más rápidos, mientras que con nuestros datos, tenemos que esperar a que las muertes sean registradas”, un trámite que suele durar unos cinco días, y añadió que “el análisis futuro analizará en dónde el Covid-19 es una causa subyacente de muerte o un factor contribuyente”. Así, es posible que una cuarta parte de las muertes por coronavirus no hayan sido contabilizadas.

4. Bélgica: en hospitales y residencias

Enrique Serbeto/Bruselas

En Bélgica se cuentan solo los muertos que comunican los hospitales y las residencias de ancianos. Los contagiados son los que comunican los hospitales después de haber hecho la prueba.

5. Alemania: sin certificar las muertes que carezcan de historial previo

Rosalía Sánchez/Berlín

El encarado de centralizar la información y contabilidad de víctimas en Alemania es el Instituto Robert Koch. A esta instancia son notificadas todas las muertes e infecciones de que tiene constancia el sistema sanitario alemán, tanto las personas que han fallecido directamente por Covid-19 como las que han muerto por patologías asociadas. En su contabilidad no entran, sin embargo, personas que hayan muerto por coronavirus pero de las que no haya constancia sanitaria, como ancianos que hayan fallecido en sus casas o personas que en los primeros comentos de la crisis fallecieron sin acceso a un test, puesto que no se realizan test post mortem, pero el Instituto robert Koch no considera esa desviación muy significativa. Prueba de ellos es que una entidad independiente como la Universidad Johns Hopkins, que publica sus propios datos, constata las cifras oficiales con el adelanto de las 24 ó 48 horas que el Robert Koch tarda en verificar los informes. Las autoridades alemanas reconocen, sin embargo, que la cifra de infectados puede ser mayor que la recogida oficialmente, dado que muchos casos no presentan síntomas o solo de forma muy leve.