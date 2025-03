Los alumnos españoles de 15 años sacan la nota más baja en Ciencias desde que existe el informe PISA

España se ha pegado un batacazo en el informe PISA. Por lo menos, en Ciencias. Los alumnos de 15 años de nuestro país (unos 36.000) han sacado en este prestigioso informe, 483 puntos en esta materia, es decir, diez puntos menos que en la edición anterior (2015), cuando sacó 493.

Pero la caída en diez puntos no es lo peor para nuestro país sino el hecho de que esa cifra, 483, es la más baja de todas las que ha sacado España en Ciencias desde que empezó la serie oficial de Ciencia en el informe educativo más famoso del mundo, hace exactamente 13 años.

España ya había sufrido notas bajas en esta materia en el informe PISA (488 en 2006, 488 en 2009...) pero había mejorado notablemente, muestra de ellos son las cifras del informe de hace cuatro años, cuando casi arañó los 500 puntos (493). En «los 500» suelen posicionarse cómodamente países como Singapur, Japón o Finlandia , grandes líderes de la última edición (2018) del informe educativo más prestigioso, con 551, 529 y 522 puntos en Ciencias, respectivamente.

«Los resultados de ciencias de España son los más preocupantes de todos. No había habido una disminución tan importante previamente en un contexto en el que la formación en el ámbito de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es cada vez más demandada en el mercado de trabajo», lamenta Ismael Sanz , exchair del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación y expresidente del Strategic Development Group de PISA.

«El descenso en Ciencias es real, y además no solo respecto al último informe PISA sino también comparado con la anterior edición, la de 2012. Si se considera que se han perdido las mejoras de las dos últimas olas, sí que puede considerarse un resultado 'malo'», apunta Julio Carabaña , catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en educación.

Sin embargo, el informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) le quita hierro al asunto y asegura que «a pesar de la reciente disminución en el desempeño en Ciencia, cuando se tienen en cuenta los resultados de todos los años, no se puede determinar una tendencia de mejora o de disminución significativa».

Este matiz también lo considera Carabaña y señala que hay países con medias más altas cuyos resultados hacen que lo ocurrido en España sea «menos grave». « Entre 2015 y 2019 han bajado nueve o diez puntos (alguno más) Canadá, Dinamarca, Finlandia, Italia, Japón, Portugal y Suiza », añade el experto. «En definitiva, es un problema que tienen en igual o mayor medida gran parte de los países con puntuaciones altas, lo cual me inclina a pensar que hay que buscar la razón más en la prueba que en los alumnos», concluye Carabaña.

Pese a este «consuelo», de grandes líderes como Singapur, por ejemplo, nos separa casi un curso escolar de distancia en Ciencias. Esto significa que nuestros alumnos de 4º de la ESO tienen un nivel equivalente a los singapurenses de 3º de la ESO. En Matemáticas, la diferencia es mucho mayor: de dos cursos académicos. El gran líder de esta edición es China, concretamente las regiones de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang (que OCDE agrupa): sacan 591 puntos en Matemáticas y 590 en Ciencias. De ellos, no separan más de dos cursos académicos (la distancia con ellos es de 110 puntos en Matemáticas y 107 en Ciencias)

Por debajo de la media de la OCDE

Otro dato para España, tampoco alentador, es que estamos por debajo de la media de la OCDE tanto en Ciencias como en Matemáticas (en ambos casos la OCDE saca 489 puntos). En el primer caso, nos separan 6 puntos de la media y en el segundo, 9. Esta puntuación nos sitúa cerca de países como Lituania o Hungría.

En Matemáticas también sufrimos una caída, que nos estanca, aunque bastante menor que en Ciencias, solo 5 puntos de diferencia respecto a 2015 cuando los estudiantes llegaron a los 486 puntos . En cualquier caso, las bajada en Matemáticas no sorprende porque las cifras siempre han sido más o menos similares, mientras que en Ciencias se había apreciado una recuperación.

La polémica con los resultados de Lectura

La pregunta el millón es si esta caída en Ciencias y Matemáticas, sobre todo en la primera, ha podido verse influida por los resultados de las pruebas de Lectura en España cuyos resultados la OCDE ha decidido no publicar por un «comportamiento de respuesta inverosímil» de los alumnos . A preguntas del tipo: «Los aviones están hecho de perros», un número significativo de alumnos españoles respondió que sí, aparte de hacerlo demasiado rápido. Por lo tanto, la OCDE tomó la decisión de retirar los resultados y publicarlos posteriormente. La Comunidad de Madrid, de hecho, convocó el pasado viernes una rueda de prensa para denunciar que las pruebas de Ciencias y Matemáticas también debían retirarse por estar «contaminadas» por las de Lectura puesto que, algunos alumnos son calificados en Ciencias y Matemáticas con la puntuación de Lectura. La OCDE no accedió a la petición de Madrid y siguió adelante con la publicación.

De hecho, todas las comunidades pierden puntos en Ciencias (con excepción del País Vasco) y Madrid retrocede unos escalofriantes 29 puntos, pasando de 516 a 487. «De la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han dicho que no van a valorar unos datos que no consideran fiables».

Mikayo Ikeda, la analista principal de PISA, no entró en detalles sobre qué sucedió, pero sí afirmó de forma «categórica», preguntada por este periódico, que las pruebas de Matemáticas y Ciencias no estaban contaminadas por los errores detectados en Lectura. «No cerramos la puerta a hacer análisis pero no hemos encontrado nada de momento», señaló.

Caen las comunidades «excelentes»

Si uno de los «problemas» de la última edición de PISA fueron las diferencias entre comunidades parece que la tendencia empieza a cambiar y las distancias a acortarse.

Aún así, lo grave es que en Ciencias todas las comunidades pierden puntos, salvo el País Vasco, que gana 4 (de 483 a 487). Pero las caídas más sonadas las sufren las comunidades a las que les suele ir bien como Madrid que cae 29 puntos, Navarra, 20; Castilla y León, 18; Comunidad Valenciana, 16; Cataluña y Aragón 15; Castilla-La Mancha 13 . Las bajadas son mínimas en Extremadura (1 punto menos), Andalucía (2 puntos menos), Murcia, Asturias y Canarias (todas bajan 5 puntos).

En Matemáticas, las mayores caídas las sufre la Comunidad de Madrid (17 puntos menos), Comunidad Valenciana (12 puntos menos), Navarra (15 puntos menos), Cataluña (10 puntos menos) o Castilla-La Mancha (7 menos) o Castilla y León (cae 4) . Mejoran: Canarias (8 puntos), Islas Baleares y País Vasco (7 puntos), Cantabria y Murcia (4).

«La desigualdad entre comunidades se ha reducido porque las que están más abajo se han mantenido y las más altas han caído. Me ha llamado poderosamente la atención que las comunidades del sur no han caído y que varias del norte tampoco (Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco...). Las caídas son en el interior o mediterráneo donde los recortes fueron mayores como en las dos castillas o Madrid», apunta Lucas Gortázar, miembro del departamento de Educación del Banco Mundial.

Menos alumnos brillantes que la media

El informe PISA, que ha evaluado a un total de 600.000 estudiantes de 15 años de 79 países y economías , los agrupó por niveles para ayudar a interpretar, en términos sustantivos, lo que significan sus puntuaciones. Los niveles van del 1 al 6 (siendo 1 el peor y 6 el mejor) e indican los tipos de tareas que los estudiantes son capaces de completar con éxito.

En Matemáticas, un 75% de alumnos españoles están en el nivel 2 o mayor (la media de la OCDE es 76%) y allí se incluyen a quienes «pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo una (simple) situación puede ser representada matemáticamente».

En el nivel 5, es decir, en el grupo de los alumnos excelentes, solo tenemos a un 7% de jóvenes , mientras que la media de la OCDE es bastante mayor, del 11%. «Esta falta de excelencia entre los estudiantes españoles es importante porque podrían tener un efecto arrastre sobre el resto de su clase», apunta Sanz. Para que se haga una idea, en el nivel 5 hay un 37% de alumnos singapurenses.

En Ciencias, las proporciones son similares: 79% de alumnos en el nivel 2 o mayor y solo un 4% en el nivel 5 (mientras que en la OCDE los porcentajes son del 78% y el 7%, respectivamente). En este caso, estar en el nivel 2 significa que los alumnos «pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares y puede usar dicho conocimiento para identificar, en casos simples, si una conclusión es válida según los datos proporcionados». En el nivel 5, «los estudiantes pueden usar ideas o conceptos científicos abstractos para explicar cosas desconocidas y fenómenos complejos, eventos y procesos que involucran múltiples enlaces causales».

Por otro lado, los altos porcentajes de repetición siguen acechando a nuestro país. Con excepción de Cataluña (15%), País Vasco 820%) y Navarra (24%), con las proporciones más bajas de repetidores de estudiantes repetidores, todas las demás superan el 25% de alumnos que han repetido al menos un curso de la educación obligatoria, llegando a alcanzar a uno o más de cada tres estudiantes en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja.

La falta de personal obstaculiza la enseñanza

El informe se ha dividido en tres volúmenes (resultados globales, equidad y bienestar de los estudiantes). En el referente a la equidad, PISA advierte de que el estatus socioeconómico es un « fuerte predictor» del desempeño en Matemáticas y Ciencias en todos los países participantes. En el caso de España, explica el 12% de la variación en el desempeño (alumnos más o menos brillantes) en Matemáticas de los niños y el 10% en Ciencias (comparados con el 14% y el 13% de media de la OCDE, respectivamente).

El informe ha evaluado el índice socio económico y cultural de los alumnos (que incluye tipo de vivienda, si hay libros en casa, etc.) que se mide a través del índice ISEC. Se toma la media de la OCDE como 0 (cero), de manera que los que están por encima de este número están socioeconómicamente mejor que la media mientras que los que están por debajo están peor. «España lo ha tenido siempre en negativo», lamentó Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación. Concretamente el índice de España es -0,12.

Tiana aclaró que, por comunidades, solo Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria y Aragón que tienen un ISEC positivo, mientras que Andalucía, Extremadura, Canarias y Murcia son las más desfavorecidas. Tiana señaló que el rendimiento en Matemáticas, al descontarse el «impacto» del índice ISEC, las comunidades se recolocan y los índices altos caen y los bajos suben. Por lo que se preguntó hasta qué punto la puntuación responde a las condiciones socioeconómicas de la población.

El índice de inclusión social de España es del 75,8% cerca del promedio de la OCDE del 76,1%. Los países nórdicos, como Noruega (91,4), Finlandia (87,5) o Suecia (85,6) se encuentran entre los países más inclusivos.

Pero sobre lo que más llama la atención PISA es que los directores de las escuelas reportan más falta de personal y de material que la media de la OCDE . Y entre las escuelas desaventajadas la falta de personal parece ser mayor. El 49% de los estudiantes matriculados en una escuela desaventajada y el 31% de los de escuelas aventajadas asisten a centros cuyos directores han advertido de que la capacidad enseñar se ve obstaculizada, al menos en cierta medida, por la falta de personal. El promedio de los países de la OCDE es bastante más bajo, en ambos casos, del 34% y el 18%, respectivamente. En cualquier caso, el 98% de los maestros de escuelas desfavorecidas están «completamente certificados».

Género y equidad

El informe también analiza datos por género. Por ejemplo, un 10% de los niños espera trabajar en una profesión relacionada con las TIC, mientras que el porcentaje de mujeres es tan solo del 1% . Asimismo, uno de cada tres chicos quiere ser ingeniero o científico a los 30 años, mientras que solo una de cada cinco chicas aspira a desempeñar dichas profesiones.

En España, los niños superan a las niñas en Matemáticas en 6 puntos (5 es el promedio de la OCDE). Mientras que las ellas los adelantan ligeramente a ellos en Ciencias (dos puntos) en el promedio de la OCDE, mientras en España no hay diferencias entre ambos. «Es decir, que el contraste entre los alumnos que esperan desarrollar carreras científicas y las alumnas se debe a estereotipos y no a rendimiento académico", lamenta Sanz.

¿La culpa es de la Lomce?

En cuanto al análisis de los resultados, Gortázar , se niega a hablar de «desastre español» y atribuye los resultados a varias cuestiones, entre ellas, «que se trata de la generación de jóvenes que en Primaria vivió los recortes de principios de la década y que, en Secundaria, se ha expuesto a la aplicación de los cambios normativos de la Lomce, que ha afectado al alumnado de más bajo desempeño en lo que respecta a la diversificación curricular, los itinerarios, etc».

Tiana, por su parte, ha señalado que hay una tendencia generalizada de estancamiento o bajada en toda la OCDE. «En cualquier caso, el caso español nos obliga a revisar nuestro modelo curricular, la Lomce no cambió el modelo y además lo academizó, hay que abordar una reforma», apuntó. En cualquier caso, no quiso señalar directamente a la ley porque dijo que en algunas comunidades esta se aplicó y en otras no.

«Las comunidades también deberán reflexionar porque las competencias de la gestión recaen en ellas», señaló el secretario de Estado.

Aparte de rendir, los niños españoles son felices Según PISA, España parece tener niños felices. Un 74% de los alumnos han dicho sentirse satisfechos con sus vidas, el 96% ha dicho sentirse a veces o siempre feliz y solo un 4% triste. PISA advierte que en la mayoría de los países estos sentimientos suelen estar asociados a un «fuerte sentimiento de pertenencia a la escuela», a una «buena cooperación entre alumnos», mientras que y la propensión a expresar tristeza aparece cuando sufren «bullying» que, afortunadamente, en España es más bajo que el de la media europea (17% reporta haber sufrido «bullyng» al menos unas cuantas veces al mes, comparado con el 23% de la media de la OCDE). «Los datos de la OCDE rompen con otro de los “mitos” del debate educativo en España: es perfectamente compatible lograr que los alumnos tengan un buen rendimiento académico al mismo tiempo que están satisfechos con su vida. Frente al ejemplo de Japón y Corea que logran puntuaciones elevadas en el aprendizaje de sus alumnos a coste de tener menos estudiantes satisfechos con su vida (48,7% y 53,7%, respectivamente), hay ejemplos de países europeos como Estonia (la gran relevación de este PISA), Finlandia o Países Bajos con extraordinarios resultados y con una proporción de jóvenes satisfechos con su vida más alta que en la OCDE (65,1%, 71,9% y 79,5%, respectivamente)», detalla Sanz. En promedio, el 21% de los estudiantes se ha saltado un día de escuela y el 48% ha llegado tarde en las dos semanas previas a la prueba PISA. En España, la proporción es del 30% y el 44%, respectivamente. En la mayoría países, los estudiantes que sufren «bullying» más frecuentemente tienen más probabilidades de saltarse la escuela, mientras que aquellos que valoran su colegio, están en un mejor clima y tienen apoyo emocional de los padres son menos proclives a saltarse las clases.