La 'operación Escapada': un 42% más de coches en carretera estrenan el primer fin de semana veraniego Se duplican las reservas turísticas respecto al primer éxodo tras el confinamiento de junio de 2020

En Tráfico no hablan de operación salida en las carreteras españolas, ni en efecto, es verano, pero en las vías de salida de grandes ciudades como Madrid este viernes ya se respira el estío. Esta es, en realidad, la ‘operación escapada’, el mayor éxodo de coches desde Navidad y, con anterioridad, desde junio de 2020, cuando se ‘abrió’ el país por completo tras el primer gran encierro. Por volumen de reservas turísticas, los operadores calibran ya que se ha duplicado el número de peticiones de comer y pernoctaciones en hotel desde ese fin de semana de casi un año atrás cuando nos despedíamos de la amarga primera ola de la pandemia.

La Dirección General de Tráfico (DGT) calcula que desde el pasado jueves a las 15.00 horas, los desplazamientos de salida y entrada a la capital se han incrementado en un 31%, afirmaron fuentes del organismo a ABC. Hasta un 42% si hablamos de las últimas 24 horas y en el conjunto del país.

Las retenciones que se advertían ayer viernes en las vías de nueve provincias se concentraron, primero, en la A-4 y A-5, camino a Andalucía y también Extremadura. El Levante y Cataluña serán otros lugares con gran caudal de tráfico rodado, si bien, por el número de reservas en hostelería –que crecen en un 34% en las provincias más cercanas a Madrid–, las mayores concentraciones de gente se podrían dar estos días en lugares como Segovia, donde la limitación de aforos (no se puede comer en los interiores, solo en terrazas) y el aumento de solicitudes hacen que el sector hable de un «lleno completo».

El resto del milagro para el sector turístico, que llevaba esperando esta situación como 'agua de mayo', lo obrará el ‘veranillo’ anticipado del que da cuenta Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para el sur y este de España (este sábado el sur de Alicante disfrutará de 36 grados y Murcia, de 37; 35 habrá en las andaluzas Córdoba, Sevilla y Málaga).

Otros muchos signos de aperturismo dibujan este fin de semana como el primero de la auténtica ‘nueva normalidad’ en el país. Por ejemplo, la reapertura de parques de atracciones como Port Aventura, que tras una millonaria inversión volverá a abrir sus puertas de manera segura frente al Covid-19 tras muchos meses sin actividad; también la capital, que disfrutará de un San Isidro con algunas resetricciones, revivirá la vuelta a 17 piscinas municipales abiertas (y gratuitas por el estreno), los conciertos y parques a plena disposición.

Imagen de la A-6, sentido salidas de Madrid - EFE

Éxodo madrileño

En la capital, las previsiones se están cumpliendo. Pasadas las dos de la tarde, miles de madrileños se han lanzado a las carreteras aprovechando el levantamiento del cierre perimetral del resto de comunidades para desplazarse a segundas residencias o destinos de playa durante el primer fin de semana completo sin el estado de alarma en vigor. Las primeras retenciones importantes se han registrado en la carretera de Valencia, la A-3, a la altura de Fuentidueña del Tajo desde el kilómetro 65 hasta el 55 en dirección a la costa, lugar habitual de esparcimiento para muchos ciudadanos de la Comunidad.

Las elevadas temperaturas previstas para este fin de semana, que coincide con unas fiestas patronales de San Isidro descafeinadas por el Covid, han provocado que muchos madrileños hayan optado por viajar fuera de la región en busca de un destino más relajado, después de siete meses en los que la mayoría de los territorios tenían sus fronteras cerradas debido a las restricciones de movilidad impuestas por sus respectivos gobiernos.

Valencia conserva algunas restricciones

Imagen de la carretera nacional 332 a su paso por Alicante - Juan Carlos Soler

Tras más de seis meses con el cierre perimetral vigente, la ciudadanía podrá, por primer fin de semana completo, volver a entrar y salir de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, por ahora el incremento de la movilidad no se está notando en las carreteras valencianas, que permanecen sin retenciones y sin variaciones significativas en el tráfico respecto a viernes anteriores. En concreto, en la A3, la entrada desde Madrid a Valencia, la circulación es muy fluida; al igual que ocurre en las principales vías de Alicante y Castellón.

Durante la tarde, se espera que aumente el tráfico en las carreteras de la Comunidad Valenciana, ya que la previsión de la ocupación hotelera supera el 70 por ciento en la Costa Blanca de Alicante, con algunos hoteles de Benidorm que incluso han colgado el cartel de completo. En la autonomía continúan vigentes restricciones como el toque de queda –única autonomía peninsular con esta medida en vigor–, para que el incremento de la movilidad no se traduzca en un aumento de contagios de coronavirus.

Fin a 14 meses de soledad

En Toledo, ciudad turística nacional e internacional por antonomasia, ha empezado a cambiar de manera tímida en los últimos días el aspecto fantasmal que ha caracterizado durante ya 14 meses a su casco antiguo. Sus calles, antaño abarrotadas de visitantes, van acogiendo poco a poco a turistas obviamente de procedencia nacional, ya que a los miles de japoneses, chinos, coreanos, italianos, franceses, alemanes o americanos que en estas fechas disfrutaban de la historia de Toledo por ahora no se les espera.

ABC

Por regla general en parejas, aunque también en grupos aislados, el visitante puede disfrutar incluso de una visita mucho menos masificada. Incluso los numerosos guías de agencias turísticas que con sus paraguas de colores ofrecen al visitante las diferentes rutas han empezado su actividad tras una larga temporada en el paro. En las entradas de la ciudad no hay atascos ni mucho menos, pero tampoco la soledad de meses atrás. Algo parece que se mueve y sí: ¡Ya llegan los turistas a Toledo!

La Costa del Sol, preparada para el fin de semana

La Costa del Sol está preparada para acoger a los visitantes que quieran llegar a la provincia buscando ocio, mar o descanso este fin de semana. Los AVE procedentes de Madrid están llegando repletos a la estación María Zambrano, bien es cierto que la oferta es aún muy reducida. Aun así, el primer fin de semana con movilidad entre comunidades, después de que se levantara el estado de alarma el pasado 9 de mayo se espera fuerte, como ocurrió hace 15 días, cuando la Junta de Andalucía permitió la movilidad entre provincias. Muchos propietarios de segundas residencias aprovecharán para llegar a revisar su vivienda, a la que algunos regresaron con artimañas en Semana Santa, pero otros no pisan desde Navidad, informa J.J. Madueño.

Viajeros en Málaga - Francia Silva

Los que no tengan ya un domicilio podrán hacerlo en uno de los 152 hoteles abiertos en el destino, que corresponden al 43 por ciento del total de la planta. En total, según el recuento de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), hay más de 31.000 ya disponibles para quien requiera un alojamiento. «No se espera una avalancha, sino una llegada como la que ya ha habido las dos últimas semanas», señala Antonio Aranda, gerente de Aehcos.

En Marbella, la totalidad de los hoteles de cinco estrellas están abiertos. La oferta más exclusiva ya está dispuesta a recibir visitantes. Además, tiene el 50 por ciento del resto de hoteles abiertos. Ante este panorama, la alcaldesa Ángeles Muñoz hizo un llamamiento a la responsabilidad. «Tenemos que poner la prevención a todos los niveles. También en la posible euforia que en un momento determinado se puede traducir por parte de las palabras que da el propio presidente del Gobierno», señaló Muñoz, quien añadió que «acabamos de salir de un estado de alarma y la percepción que se tiene de nuestro país, dentro del ámbito turístico, desgraciadamente es que no tiene plena seguridad, por lo que tenemos que ser cautos».

Reactivación turística en Aragón

En Aragón, las carreteras de salida de Zaragoza evidenciaron desde primera hora de la tarde un tráfico mayor del habitual, en particular en las vías que comunican la capital aragonesa con los destinos turísticos naturales de los zaragozanos: el Pirineo oscense y la costa de Tarragona y la Comunidad Valenciana. Aun con todo, fuentes de Tráfico indicaron a media tarde que había fluidez y normalidad absoluta en las salidas de Zaragoza. En el resto de la región, las zonas turísticas del Pirineo oscense y de Teruel esperan su primer fin de semana de reactivación turística tras meses de parón y a las puertas del verano.

Zaragoza, este viernes - Fabián Simón

En Aragón, la provincia con menos restricciones es Teruel, donde la hostelería puede abrir hasta las doce de la noche gracias a su reducida tasa de contagios de coronavirus. En el Pirineo oscense, en el turístico Valle de Benasque cunde el malestar por las obras que mantienen bloqueado su acceso natural por la N-260, lo que obliga a dar un largo rodeo para quienes quieren entrar o salir de esa zona. La Diputación de Huesca se afana para dar un trazado alternativo que minimice el impacto que están teniendo las obras que está haciendo el Ministerio de Fomento en la N-260.

Galicia tiene un día más

Galicia vive su primer viernes sin cierre perimetral con aparente tranquilidad tras el final del estado de alarma. Esa es al menos la previsión de la Guardia Civil que controla el tráfico. El lunes es festivo en la Comunidad por el Día de las Letras Gallegas y se espera que la gran mayoría de los desplazamientos sean interiores, personas que aprovechen estos días libres para acudir a sus segundas residencias. Es una semana de festivos en Galicia, puesto que este jueves tampoco fue día laborable en Santiago, con la celebración de la Ascensión. Muchos compostelanos aprovecharon esa fecha para hacer puente y enlazarlo con el fin de semana, algo que también pudo incrementar el tráfico interior ya desde este jueves.

Miguel Muñiz

No se espera, sin embargo, que los residentes del resto de España crucen de forma intensa la Península para apenas dos días libres, según informan desde la Guardia Civil. No obstante, fuentes de la Benemérita explicaron este viernes que no está previsto ningún dispositivo especial, aunque mantendrán la presencia de agentes en las carreteras como cualquier otro fin de semana de mayo. De todos modos, Galicia continúa pendiente de sus zonas más turísticas, como es el caso de Sanxenxo, donde puede haber una mayor afluencia de tráfico puntual de gallegos que van a su lugar de residencia e, incluso, españoles de otras provincias que quieran disfrutar del municipio pontevedrés. Aun así, recalcan estas fuentes, parece que la preferencia de los gallegos continúa siendo los viajes cortos, algo que también avalan los datos: según estas fuentes, aunque desde el domingo, primer día sin estado de alarma, el tráfico aumentó un 15%, continúa siendo más de un 20% inferior al tráfico de un año sin pandemia.

Calma en Cataluña

En Cataluña apenas se ha notado un cambio en el número de coches que salían a primera hora de la tarde de Barcelona en dirección al resto de la comunidad. De hecho, no hay problemas en las carreteras y autopistas catalanas y solo había tráfico denso habitual en las rondas de la Ciudad Condal, en algún tramo de la salida sur de la capital catalana por la Gran Vía y en la N-2 hacia el norte por la costa. También había algunas retenciones de poca importancia en la zona de Tarragona, donde muchos catalanes tienen sus segundas residencias en la costa.

La ausencia de problemas de tráfico en las carreteras catalanas este viernes se debe, en gran medida, al hecho de que hay libertad de movimiento dentro de la comunidad desde la pasada semana, cuando se pasó del confinamiento comarcal al autonómico. Asimismo, las previsiones de mal tiempo para el fin de semana también ha desincentivado que muchos barceloneses salgan de la ciudad estos días.

Tráfico fluido en Castilla y León

Las carreteras de Castilla y León continúan tranquilas a media tarde, sin que se haya registrado un especial volumen de tráfico en ninguna provincia, ni siquiera en las más cercanas a las costa o a Madrid en las que se pudieran esperar más desplazamientos.

Lo cierto es que desde la Dirección General de Tráfico no esperan una mayor movilidad. Se augura una situación similar a la registrada en los dos últimos días en torno a la ciudad de Valladolid, donde ayer fue festivo sin que se haya apreciado más tráfico del habitual. La situación sería, así, de «normalidad» y «sin retenciones», asegura la DGT que, de hecho, no ha previsto un operativo especial para este primer fin de semana completo sin toque de queda.