La nueva número dos de Montero plantea la baja laboral por menstruaciones «difíciles»

La futura secretaria de Estado de Igualdad y dirigente de Podemos, Ángela Rodríguez, conocida como 'Pam', ha llamado a reflexionar por qué las menstruaciones «difíciles» que provocan náuseas y vómitos no generan «derechos laborales» y sí otras situaciones médicas, como por ejemplo, una gastroenteritis, derivan en bajas.

Así lo trasladó el pasado sábado durante su intervención en la mesa titulada 'Derechos sexuales y reproductivos' , dentro de la 'Universidad de otoño' que tiene lugar en la localidad madrileña de Rivas.

Sobre esta materia, Rodríguez 'Pam' señaló qu e «nadie habla de las consecuencias que tiene la regla» y detalló que e n otros países ya se ha abierto un debate sobre la importancia de si tienes una «menstruación difícil» , aclarando que no está hablando de casos de endometriosis u ovarios poliquísticos sino de un «simple síndrome premenstrual» que genera «náusea, vómitos, dolores de cabeza o incapacidad para llevar una vida cotidiana ».

«¿Por qué cualquier otro tipo de condición médica , como una gastroenteritis, puede dar lugar a derechos laborales y esto, que lo pasamos todos los meses , no ha generado derechos laborales?», se cuestionó para exhortar a pensar sobre derechos sexuales y reproductivos que «siguen ausentes».

También se preguntó por qué no existen píldoras anticonceptivas masculinas y, mencionando que un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alude a que no se desarrolla no por ser caro o imposible de realizar, sino porque los hombres «sufrirían efectos secundarios muchísimo más leves por tomar la píldora». A su juicio, esto evidencia que a la mujer se la ha responsabilizado sobre materia de anticoncepción en las relaciones sexuales.

