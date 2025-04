Las 8 noticias del día sobre el coronavirus

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. España suma ya 27.136 fallecidos y 245.268 positivos por el coronavirus.

1. Simón: «Tenemos alrededor de 28.000 fallecidos»

El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves un leve incremento de nuevos casos de coronavirus respecto al día de ayer, si bien la cifra de hoy supone un importante aumento en comparación con días anteriores. En las última 24 horas se han detectado 143 casos (el lunes, por ejemplo, fueron 40). En cuanto al número de fallecidos, se mantiene congelada la cifra total de víctimas mortales (27.136) , pero se notifican 52 muertos con fecha de defunción en la última semana. Esta cifra también supone un incremento, pues se acumulaba una semana con 30 o menos fallecidos. En su rueda de prensa diaria, Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Saniarias (CCAES), fue preguntado de nuevo sobre la fecha en la que se actualizará el balance de fallecidos, pues estaba previsto que se conociera el dato hace dos semanas: «Espero que los tengamos antes del 16 de julio. No me gusta garantizar nada. Los datos no dependen de nosotros, pero sí les puedo decir que la cifra estará mucho antes , probablemente en los próximos días. Es decir, ya. Tenemos alrededor de 28.000 fallecidos ».

2. Los genes pueden determinar que algunas personas desarrollen formas graves de Covid-19

¿ Por qué algunas personas desarrollan una covid-19 más grave que otros ? Según un estudio que se publica en «The New England Journal of Medicine» la respuesta puede estar en los genes. El trabajo, que ha contado con la participación del CIBER en su área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), asegura que la vulnerabilidad de ciertas personas al desarrollo de formas clínicas graves en la infección por el virus SARS-COV-2 puede estar asicociada a variantes de dos regiones del genoma humano se asocian con un mayor riesgo de desarrollar fallo respiratorio en pacientes con infección por SARS-COV-2.

3. Inventan una mascarilla reutilizable que mata el coronavirus con el cargador del móvil

Investigadores israelíes han inventado una mascarilla facial reutilizable que puede matar el coronavirus con el calor extraído de la energía de un cargador de teléfono móvil. El proceso de desinfección dura unos 30 minutos, y los usuarios no deben usar la máscara mientras está enchufada, según explicó el profesor Yair Ein-Eli, quien dirigió el equipo de investigación en la Universidad Technion en Haifa. La mascarilla tiene un puerto USB que se conecta a una fuente de alimentación, como un cargador de teléfono celular estándar que calienta una capa interna de fibras de carbono hasta 70 grados Celsius (158 grados Fahrenheit), lo suficientemente alto como para matar virus.

4. Sánchez dice que los ERTE «están para quedarse»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves en la presentación del plan de ayudas al turismo que los ERTE «están para quedarse», ya que son un elemento de flexibilidad y suponen una alternativa a los despidos que «de manera más contundente» se produjeron en anteriores crisis. Las declaraciones de Sánchez tienen lugar un día después de que el Gobierno rechazara la propuesta conjunta de los empresarios y los sindicatos de prorrogar este esquema hasta el próximo 30 de septiembre con el requisito de que las condiciones fueran iguales a las actuales. Además, la propuesta presentada al Ejecutivo abría la puerta a una nueva extensión de los ERTE hasta finales de año.

5. Así se viajará en AVE en la «nueva normalidad»

Tal y como sucede, a partir de este lunes 22 de junio, los trenes AVE y de Larga Distancia estrenan la «nueva normalidad» con novedades. La más evidente es que habrá mucha menos oferta: no llegará al tercio que había antes de la pandemia. Es decir, 98 trenes diarios y 30.000 plazas, al menos durante las primeras semanas. Muy lejos quedan los 330 diarios de AVE y Larga Distancia que circulaban antes del estado de alarma. Una oferta que se irá ampliando en base a la evolución de la demanda y la ocupación de los trenes. De momento, se han puesto a la venta billetes hasta el 12 de diciembre. Pero, ¿cómo será viajar en tren ahora?

6. La OMS estalla contra la afición del Nápoles: «Es una locura»

Nápoles ha sido una fiesta. La capital de la Campania celebró durante toda la noche la conquista de la Copa de Italia, la sexta de su historia, una victoria por penalties (4-2) frente al eterno rival la Juventus en el estadio olímpico de Rioma. Los napolitanos redescubrieron las ganas de divertirse después del confinamiento por el coronavirus. Esas imágenes, transmitidas en todos los medios, han causado sensación: Se comprende la alegría napolitana, pero se critica el desbordamiento. El director adjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ranieri Guerra, calificó a los tifosi de «enloquecidos»: « En este momento no nos lo podemos permitir ».

7. Aislados los huéspedes y trabajadores de una pensión en Algeciras por un brote

Un brote de coronavirus ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias en Algeciras (Cádiz), donde una pensión ha sido acordonada después de que uno de los huéspedes haya fallecido por Covid-19 y se hayan detectado tres positivos . El fallecido tenía 78 años, patologías previas y residía en la pensión tras ser realojado allí por los servicios sociales del Ayuntamiento al carecer de recursos económicos, según ha explicado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Esta persona falleció en la noche de este miércoles en el hospital Punta Europa de Algeciras.

8. Más de 300.000 autónomos tendrán que cerrar en 2020

Si hay un colectivo que se va a ver afectado por la crisis económica es el de los autónomos. El 89,8% estima que va a disminuir su facturación en este ejercicio en relación a años anteriores, según el último barómetro de ATA. De ellos, siete de cada diez calcula que el descenso será mayor al 40% y la facturación en 2020 será de media la mitad que en 2019. Pero el drama del Covid no queda ahí y se está trasladando ya a cierres de negocios.

