Fernando Simón, sobre el verano: «No hay que tener miedo, pero sí respeto»

El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves un leve incremento de nuevos casos de coronavirus respecto al día de ayer, si bien la cifra de hoy supone un importante aumento en comparación con días anteriores. En las última 24 horas se han detectado 143 casos (el lunes, por ejemplo, fueron 40). En cuanto al número de fallecidos, se mantiene congelada la cifra total de víctimas mortales (27.136) , pero se notifican 52 muertos con fecha de defunción en la última semana. Esta cifra también supone un incremento, pues se acumulaba una semana con 30 o menos fallecidos.

En su rueda de prensa diaria, Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Saniarias (CCAES), fue preguntado de nuevo sobre la fecha en la que se actualizará el balance de fallecidos, pues estaba previsto que se conociera el dato hace dos semanas: «Espero que los tengamos antes del 16 de julio. No me gusta garantizar nada. Los datos no dependen de nosotros, pero sí les puedo decir que la cifra estará mucho antes, probablemente en los próximos días. Es decir, ya. Tenemos alrededor de 28.000 fallecidos ».

Simón detalló también que se han identificado 52.830 personas con alguna sintomatología compatible con Covid-19, a los que se ha hecho la prueba al 91%. «Nuestra capacidad de detección de casos es buena. Son 143 personas positivas con inicio de síntomas en los últimos siete días. El mismo número de personas que ayer dieron positivo en la prueba», especificó. Además, hizo referencia a las cadenas de transmisión: «Cada caso ha tenido de promedio de 2 y 5 contactos estrechos , es decir, personas con alto riesgo de haber sido contagiados. Solo el 5% de ellos ha desarrollado sintomatología, que son 83 en total. Son cadenas de transmisión conocidas», dijo.

Preguntado por el estudio de seroprevalencia en Torrejón de Ardoz, Simón aseguró que puede aportar datos interesantes porque se ha hecho a casi un 75% de la población, por lo que los resultados pueden ser muy fiables. Según este mismo, el 20% habría tenido contacto con el virus, lo que supondría casi el doble de la media de la Comunidad de Madrid -según el estudio de seroprevalencia nacional-: «En principio, si uno conoce cómo ha evolucionado la epidemia en la comunidad, sería esperable. Torrejón fue uno de los focos y donde se inició rápidamente la curva epidémica».

Otro de los temas sobre el que habló Simón en su comparecencia fue sobre los rebrotes en ciudades como Pekín o en países como Alemania : «El brote de Pekín es diferente a los demás por tres razones: el volumen, las acciones de China y los riesgos de transmisión de la zona donde está. Ha afectado a un mercado, se han tomado medidas muy restrictivas y China ha hecho muchísimas PCR. Es un brote, pero van más allá. China ha demostrado mucha capacidad de control tanto interno como externo. En el caso de Alemania, el brote está asociado a los trabajadores de un matadero, son muchos asintomáticos cuya capacidad de contagio es menor. Tenemos que ver cómo lo gestionan, aunque de primeras parece un brote circunscrito a los trabajadores. La mayor parte son gente que tuvo la enfermedad antiguamente o asintomáticos».

La situación en España, explicó Simón, no es muy distinta, si bien la capacidad de detección permite controlar la transmisón: « En España tenemos constantemente brotes, pero tenemos una epidemia suficientemente controlada para trabajar específicamente. No son necesarias acciones desmesuradas. (...) Estos pequeños brotes los podemos localizar y actuar sobre ellos. El sistema funciona y la transmisión se ha controlado, pero el riesgo sigue estando ahí».

Con vistas a un verano que está a la vuelta de la esquina, Simón reconoció que «no hay que tener miedo, pero sí respeto» , para asegurar después que «se están poniendo en marcha medidas para evitar los riesgos del turismo nacional e internacional. Tenemos una experiencia muy cercana y hay que ser consciente de lo que pasaría si se rebajan las medidas». Sobre el Plan Barajas que propone la Comunidad de Madrid, Simón dijo lo siguiente: «Realizar las PCR a la llegada es un asunto que hay que valorar con mucho cuidado, pues conlleva implicaciones logísticas, económicas y sanitarias. Se tienen que encontrar alternativas, algunas se están implementando ya y otras se harán más adelante, todas ellas para reducir el riesgo de contagio. Se quiere buscar la máxima garantía de que los riesgos no existen, pero las máximas garantías difícilmente se pueden conseguir de una manera razonable».

En clave comunitaria , Simón recordó que las comunidades tendrán capacidad de legislar sobre materias concretas una vez se termine el estado de alarma, pero que desde el Gobierno se establecerán medidas para todos el territorio nacional. «La movilidad entre comunidades y provincias no se puede restringir una vez se termina el estado de alarma, pero desde luego que no es recomendable».

Por último, Simón hizo referencia a los estudios que hablan de que los casos leves y asintomáticos tienen menos capacidad de infección, lo que ha permitido a Sanidad «hacer una propuesta por la que, no en todos pero sí en una parte importante de casos y contactos, se puede reducir el tiempo de cuarentena, de los 14 días a los 10». «Se tienen que cumplir unos requisitos, pero nos permite hacer más eficiente el sistema. Es un beneficio sustancial, que si se aplica correctamente, no conlleva un aumento del riesgo. Serán los servicios médicos los que deberán decidir si se trata de un caso leve o no», concluyó.