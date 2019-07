Nerea, la niña de once años que necesita con urgencia un donante de médula La familia de la joven granadina ha comenzado una campaña en redes sociales para intentar acelerar el trasplante

Nerea, una niña de 11 años de Granada, comenzó a presentar moratones por todo el cuerpo. Tras varias pruebas, los médicos descubrieron que tenía una cifra anormal de plaquetas en sangre y le diagnosticaron aplasia medular: su cuerpo no produce plaquetas, glóbulos rojos y blancos.

Es por ello que la joven necesita urgentemente un donante de médula compatible, puesto que ni sus padres ni su familia cercana lo son. Hasta entonces, Nerea tiene que hacerse transfusiones de sangre cada cuatro o cinco días.

Para poder encontrar a un donante compatible, la familia ha comenzado una campaña en redes sociales con el «hashtag» #TodosConNerea. «Lo único que necesita la persona que quiera ser donante es acercarse al Banco de Sangre que está en la zona de la plaza de Toros o bien a cualquiera de los pueblos que recorre el vehículo del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería», reza una de sus publicaciones en Facebook.

Nerea, además de ser buena estudiante es una amante del deporte. «Le gusta el fútbol, el boxeo y los animales», comenta su tía Jéssica. Debido a su enfermedad no puede practicar ningún deporte ni tener animales, por lo que la familia se ha tenido que hacer cargo de los hámsters, el conejo y los dos pájaros de la niña.

Sus allegados insisten en que el llamamiento a donar médula no es solo por Nerea, sino por los otros muchos niños y mayores que se encuentran en la misma situación. «Es que la necesidad de hoy de Nerea puede ser la de otra persona en el futuro y la donación no es dolorosa; es como una transfusión de sangre y una punción en la cadera, se tardan apenas unas horas y aunque después el donante pueda sentir alguna molestia, no es peligroso para la salud y la única secuela es que habrás salvado una vida», explica su madre Ana al diario «Ideal».