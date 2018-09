Los motoristas perderán su licencia en Reino Unido si no pueden distinguir una matrícula a más de 20 metros La medida, que ya existe en algunas poblaciones, quiere llegar a todo el país

Los motoristas que sean detenidos por la Policía en las carreteras de Reino Unido y no superen un simple test visual se les será revocada inmediatamente la licencia.

Esta contundente medida ya se está implementando en Thames Valley, Hampshire y West Midlands, y cuenta con el apoyo de la organización benéfica de seguridad vial Brake. Tiene como objetivo impedir que los motoristas conduzcan teniendo una vista defectuosa.

En caso de fallar el test se les será retirada la licencia. Si no pueden leer claramente una matrícula desde una distancia de 20 metros, se les revocará la licencia en el lugar y no se les permitirá continuar su viaje, informa el diario The Telegraph.

El sargento Rob Heard, en representación de las fuerzas policiales que participaron en la campaña, afirmó: «No poder ver un peligro o ser incapaz de reaccionar ante una situación lo suficientemente rápido puede tener consecuencias catastróficas».

Medida de prevención

El año pasado, un hombre fue enviado a prisión durante cuatro años después de matar a una niña de tres años semanas después de que le dijeran que su vista era demasiado pobre para ponerse al volante.

John Place, de 72 años, ni siquiera usaba sus gafas. Solo tres semanas antes, dos ópticos le habían dicho que su vista había caído por debajo del nivel mínimo de conducción, incluso cuando llevaba puestas las gafas.

Bajo el reglamento actual, un conductor principiante debe poder leer una matrícula de 20 metros cuando están tomando la parte práctica de su examen de manejo.

Joshua Harris, dirección de las campañas de la organización Blake, ha declarado: «Es una locura que no exista un requisito obligatorio para que los conductores tengan que revisarse la vista de manera obligatoria durante su vida como conductores».

«Solo implementando un test visual riguroso y profesional podremos asegurar la seguridad de los conductores de nuestras carreteras», ha comentado.