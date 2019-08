Los motivos de la increíble cifra de incendios en la Amazonía

Los incendios que se expanden en la Amazonía, con especial incidencia en Brasil pero también en Bolivia, disparan alarmas en el mundo por la importancia medioambiental del que es considerado como el mayor pulmón vegetal del planeta.

Estas son algunas claves de un paraíso ecológico que, en parte, está en llamas por causas no aclaradas, pero vinculadas a la sequía y la deforestación provocada por el ser humano, aunque según el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, algunas ONG pudieran haber provocado el desastre.

Los incendios en la selva han alcanzado un número récord este año, 72.843 por ahora. El aumento supone un aumento del 83% durante el mismo período de 2018, según el INPE, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil. Y desde el jueves, el INPE dice que las imágenes satelitales detectaron 9.507 incendios forestales nuevos. Sin embargo, el clima está siendo normal en temperatura y las lluvias solo algo por debajo del promedio.

Between 13 August 2019 - 20 August 2019, there were 109,694 #fire alerts in #Brazil, including 21,546 in Pará, 18,703 in Mato Grosso, 17,861 in Rondônia and 17,005 in Amazonas. Explore the #opendata at https://t.co/9bX7aETDK8@globalforests#globalforestwatch#AmazonFirepic.twitter.com/0uA4JxojMz