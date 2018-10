Madrid denunciará en su Parlamento la negativa de Sánchez a pagar la acogida de niños no acompañados En Cataluña, una quincena de estos adolescentes recién llegados sigue durmiendo de manera precaria

Carlos Hidalgo

@carloshidalgo_ Seguir Anna Cabeza

@anna_cabeza Seguir Actualizado: 18/10/2018 03:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Grupo del Partido Popular en la Asamblea de Madrid llevará una proposición no de ley (PNL) en contra de la postura del Gobierno central de no dar ni un solo euro a la Comunidad por los menores no acompañados (Menas). La iniciativa, que se está preparando y aún no tiene fecha, pretende reclamar a Pedro Sánchez el dinero que le corresponde a la región para los Menas.

El presidente madrileño, Ángel Garrido, anunció ayer que elevará a la Fiscalía la carta que les ha mandado el Ministerio de Sanidad negando estas subvenciones, como informó ayer ABC. Tachó la postura del Ejecutivo central de asignar «cero euros» como «algo insólito», cuando hay casi 40 millones consignados para tal menester a nivel nacional. Se refería, además, a la postura del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid,Ángel Gabilondo, que critica que en la Comunidad «no se estaba atendiendo a los menores» y que había un «incremento» de estos.

«Sería bueno que se pongan de acuerdo sobre si hay o no menores que están llegando, que ya les digo yo que sí, que se han multiplicado por dos desde el efecto llamada que provocó Pedro Sánchez. Nos van a dar cero euros y, por supuesto, vamos a reclamar este dinero y también elevar a la Fiscalía esta carta que nos manda el Ministerio para que sepan que para el Gobierno no existen Menas en Madrid», sostuvo el dirigente popular. Madrid sostiene que, a tenor de las cifras que maneja la Brigada Provincial de Extranjería, entre enero y el 30 de septiembre de 2018, llegaron 846 niños solos a la región.

Por el contrario, desde el Ministerio que dirige María Luisa Carcedo insisten en que, según los cálculos del Gobierno central, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región.

Malviven en Barcelona

En Cataluña, donde la Generalitat defiende que este año ya han llegado más de 2.500 menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENA (el doble de lo que el Ministerio del Interior calcula), la situación es similar. La gran mayoría malviven en Barcelona, donde a día de hoy una quincena de estos adolescentes recién llegados sigue durmiendo de manera precaria en comisarías de los Mossos d'Esquadra ante la falta de plazas en los centros de acogida.

Mientras no se resuelve su acogida, la Fiscalía investigará si la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) ha dejado de cumplir con sus obligaciones y ha cometido un delito de abandono de estos menores. La Generalitat, que reconoció que estaba desbordada por la gran cantidad de jóvenes a los que atender, decidió abrir a finales de septiembre cinco centros en Cataluña para atenderlos nada más lleguen.