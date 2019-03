Una madre da a luz a seis bebés en menos de diez minutos

The Woman's Hospital of Texas

Thelma Chiaka se ha convertido en protagonista de algo hermoso y poco común: ha sido madre de sextillizos en «The Woman's Hospital», en Texas, tras dar a luz a dos grupos de niños gemelos y a un grupo de niñas gemelas en menos de 10 minutos.

Concretamente, todos los bebés nacieron en nueve minutos, entre las 4:50 a.m. y las 4:59 a.m. No se ha detallado si los recién nacidos nacieron de forma natural o mediante cesárea, aunque el hospital ha señalado que tanto la madre como los bebés se encuentran en buen estado.

«¿Sabías que las probabilidades de tener sextillizos se estima en una de cada 4,7 mil millones?», explicaba el hospital junto a una imagen de Chiaka.

Algunos medios han señalado que la madre ya ha elegido el nombre de sus hijas gemelas: Zina y Zuriel. Todavía no se conocen los nombres de los cuatro chicos.

Pese a ser algo muy poco común, ha habido casos similares de partos múltiples. En 2001, una mujer de 36 años dio a luz a sextillizos en Bahréin. Las cuatro niñas y dos niños nacieron por cesárea. El año pasado, una mujer marroquí de 30 años dio a luz sextillizos en un parto provocado a los siete meses de embarazo. Cinco de ellos fallecieron.