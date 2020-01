La líder de la ANC prefiere ser catedrática del Estado antes que de Cataluña Elisena Paluzie opta a una plaza de catedrática dentro del cuerpo docente estatal

En 2018, en plena aplicación del artículo 155 en Cataluña, Elisenda Paluzie decidió aparcar su cargo de decana en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) para saltar a la resistencia y colocarse en primera línea del frente independentista.

Ahora, a poco más de un mes de agotar su mandato al frente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), el brazo civil del «procés» –la presidencia es de dos años de duración y accedió al cargo en marzo de 2018–, esta profesora titular de Economía Aplicada de la UB opta por retomar su carrera profesional. Según ha podido saber ABC, Paluzie, una de las manos que ha agitado el independentismo en la calle, ha optado a una plaza de catedrática de Economía Aplicada en esta universidad.

Que se rumoree que sopese abandonar la primera línea del fuego político para culminar su trayectoria profesional sorprende, dado su nivel de compromiso político –en estos últimos años ha sido uno de los azotes del president Quim Torra para acelerar la consecución de la república catalana–, aunque lo realmente chocante es que concurrra a una plaza de catedrática convocada por el Estado «opresor» al que tantas veces se ha enfrentado, teniendo, además, la opción de optar a esta plaza a través de un concurso de la Generalitat.

La plaza de catedrática de Economía Aplicada, especialidad Geografía Económica, a la que aspira Elisenda Paluzie aparece publicada en la resolución de 30 de julio de 2019 delBoletión Oficial del Estado (BOE), y, según han confirmado a este diario fuentes próximas a la UB, la líder independentista se ha postulado como aspirante.

Dos vías en paralelo

Fuentes académicas consultadas no esconden «su sorpresa» por la decisión de Paluzie, sobre todo teniendo en cuenta que hay otra senda académica para culminar su trayectoria profesional, habilitada desde 2003 por el gobierno catalán.

La Ley Catalana de Universidades (1/2003, de 19 de febrero) contempla dos vías en paralelo para hacer carrera profesional dentro de las universidades de Cataluña: la estatal y la autonómica. La segunda, se rige por la citada ley de 2003 y la primera, por la Ley Orgánica de Universidades 6/2001. En el artículo 42 de la ley catalana se concreta la tipología del personal académico de las universidades públicas. En el redactado se alude a dos tipos de profesores: el profesorado de los cuerpos docentes universitarios –funcionarios que dependen del Estado y son evaluados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)–, y el profesorado contratado –el que depende de la Generalitat y es evaluado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU)–.

El artículo 46 de la normativa autonómica deja también claro que se puede ser catedrático por la vía autonómica. Sería un catedrático contratado o laboral, frente a la figura del catedrático estatal.

Diferencias jurídicas

¿Qué diferencias hay entre ambos? No son principalmente económicas, aunque pueden haber pequeñas diferencias, sino básicamente jurídicas, «de derechos adquiridos», según precisan fuentes sindicales. Un catedrático emérito de la UB asegura en declaraciones a este medio que «el estatus de los catedráticos y agregados contratados, es decir, los que dependen del gobierno autonómico, está a años luz de los funcionarios del Estado». Entre otras ventajas cita, por ejemplo, que la ley estatal permite estar en activo hasta los 70 años, mientras que la catalana, marca los 65 como límite. Este catedrático sabe de lo que habla, ya que hace años recurrió la decisión de la Generalitat de jubilarlo a los 65 alegando que al ser funcionario le ampara la ley estatal. Los tribunales le dieron la razón y se jubiló a los 70.

Otra de las ventajas de ser catedrático del Estado es la posibilidad de ejercer en cualquier universidad española. «Si eres catedrático contratado no puedes trasladarte a Madrid y dar clases en la Complutense, por ejemplo. No tienes la posibilidad de ejercer fuera de Cataluña», recuerdan trabajadores de la UB. Esa no se augura, sin embargo, como la causa principal que ha llevado a Elisenda Paluzie a seguir siendo funcionaria del Estado (lo es desde 2001, cuando accedió, vía BOE, la única vía posible entonces, al cargo de profesora titular). La rumorología de la UB apunta la posibilidad de que, cansada y quemada de sus dos años al frente de la ANC, esta profesora quiera ahora ser rectora, puesto al que solo puede accederse si se es catedrático funcionario.

Aunque no hay fecha oficial, fuentes próximas al centro apuntan que el cambio de rector en la UB podría producirse en noviembre. Que pretenda ser rectora podría ser una posibilidad, aunque hay muchas otras razones para no abandonar el regazo del Estado como «el prestigio que tienes siendo catedrático de este cuerpo», añaden fuentes docentes.