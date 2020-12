La «ley Celaá» supera casi todos los trámites del Senado y el miércoles será ley orgánica El dictamen de la norma ha sido aprobado sin modificaciones, es decir, tal y como llegó del Congreso por 16 votos a favor y 12 en contra y 1 abstención (de Junts per Catalunya)

El dictamen de la «ley Celaá» ha sido aprobado este viernes en la Comisión de Educación del Senado con 16 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención (de Junts per Catalunya).

El texto no ha sufrido modificaciones durante su votación de este viernes en la Comisión de Educación, es decir, ha sido aprobado tal cual llegó del Congreso: con su ataque a la concertada, la educación especial y la eliminación del castellano como lengua vehicular.

A la norma solo le queda un trámite: someterse a votación en el Pleno del Senado el día 23 de diciembre, coincidiendo con la de la ley de Presupuestos. Ese día se votarán las enmiendas de cada grupo parlamentario (hoy solo se debatieron) y se intentará nuevamente, aunque las posibilidades son prácticamente nulas, de que se aprueben estas, así como las enmiendas transaccionales (es decir, las que son fruto del acuerdo de varios partidos) rechazadas este viernes. Si el texto sale adelante en el Pleno sin cambios se convertirá en ley ese mismo día y se publicará en el Boletín Oficial del Estado antes del 30.

«Es un día triste y hemos intentado hasta el último momento poner sentido común a todo esto. Esta ley nace muerta y nosotros no legislamos para eso, sino para aprobar normas perdurables», lamentó Pablo Ruz, portavoz de Educación del PP en el Senado que acabó exhausto y casi sin aliento, como si de la final de un partido se tratara.

Pero no lo lamentó solo el PP, Cs o Vox. También lo hicieron grupos minoritarios como el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) cuyo senador, dijo que José Miguel Fernández Viadero, acusó al PSOE y sus socios, de «burlarse del Senado». «Hoy he vivido el mayor paripé de mi vida parlamentaria. Con decir que se debatió hace un año y pico reconocen que los que hemos llegado nuevos no tenemos nada que decir».

Para intentar retrasar la tramitación de la norma el PP y Cs pactaron este viernes «in extremis» con partidos tan distantes ideológicamente como Junts per Catalunya o Más Madrid introduciendo un cambio «inocuo» ideológicamente en la norma ( se propuso introducir Ética, además de Filosofía, Latín y Griego en 4º de la ESO o Cultura Clásica en algún curso de 1º a 3º). Pero todo fue rechazado.

¿Qué se conseguía así? Permitir la vuelta de la norma al Congreso para frenar su acelerada tramitación. Además, era también una forma de pedir respeto a la Cámara Alta ya que los senadores se han visto incapaces de debatir. ¿Por qué? Porque el jueves se reunió la ponencia (donde PSOE, PNV y ERC ya habían dejado claro que no aceptarían ninguna de las 646 enmiendas presentadas al texto) y este viernes tuvo lugar la comisión.