Una joven relata los abusos que sufrió durante años por su padre y su hermano, que la dejó embarazada

«A los nueve años mi papá empezó a manosearme. Mi primer beso, en realidad, lo tuve a esa edad con él.A los 12 años perdí mi virginidad con mi hermano y a los 15 quedé embarazada de él». Es el doloroso relato de Ana Paula, una joven argentina que sufrió abusos sexuales por parte de sus familiares durante siete años con la complicidad de su madre.

Tras casi una década de sometimientos —está a punto de cumplir 19 años—, presentó en enero de 2017 una denuncia contra su padre, su hermano y su madre. La Sala I de la Cámara Penal de San Juan ha iniciado el juicio contra sus familiares por abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores, ordenando meter a los tres sospechosos en prisión preventiva.

Ha sido durante su presencia en los Tribunales cuando la joven ha relatado ante los medios su terrible experiencia. «Le había contado antes a mi madre que mi padre me hacía tocamientos cuando era pequeña y no me creyó».

«Cuando me enteré de que estaba embarazada le conté a mi mamá; ahí es cuando ella me empezó a dar cosas para abortar. Me daba pastillas vía vaginal y todos los días desayunaba té con canela, pero nada sirvió porque el embarazo estaba avanzado».

«Cuando fuimos al médico, el doctor se negó a practicarme el aborto y ellos [sus padres] estaban furiosos. Finalmente, cuando me fui a hacer una ecografía se supo que el bebé estaba muerto».

La fiscal ha solicitado 22 años de cárcel para el padre, 20 para el hermano y 12 para la madre. La defensa, por el contrario, ha pedido la absolución de los tres acusados argumentando que la joven quería quedarse con una vivienda de la familia «y que por eso dijo que fue abusada».