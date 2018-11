El científico chino He Jiankui defiende su trabajo en una mesa redonda - EFE

«La modificación genética persigue curar, no diseñar bebés», dice el primer científico en alterar el ADN humano El profesor chino He Jiankui, que ha traído al mundo dos gemelas cuyos embriones manipuló para no contraer el sida, explica su experimento en una conferencia en Hong Kong