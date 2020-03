Ivanka Trump elogia la actuación de la Policía Local de un pueblo mallorquín para animar a sus habitantes

Un emotivo vídeo grabado el pasado fin de semana en Mallorca, en el que aparece la Policía Local de Algaida, ha dado este lunes la vuelta al mundo, después de que lo haya reproducido en su cuenta personal de Twitter Ivanka Trump, hija del presidente norteamericano, Donald Trump. En la citada grabación puede verse cómo un grupo de agentes de dicho municipio animan a los vecinos de la localidad durante su confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, cantándoles un tema popular infantil en lengua catalana, «En Joan Petit quan balla» («El Pequeño Juan cuando baila»).

«Un vídeo increíble que nos llega desde Mallorca, España. ¡Gracias a los hombres y mujeres que destacan en la aplicación de la ley en todo el mundo!», afirma Ivanka Trump en el breve texto con el que se acompaña el vídeo. El municipio mallorquín de Algaida cuenta con unos 5.600 habitantes y está ubicado en el interior de la isla.

An incredible video coming to us from Mallorca, Spain. Thank you to the outstanding men and women in law enforcement all around the world! #TogetherApartpic.twitter.com/jnXzIAZ3Mo