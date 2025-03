Iglesias estalla contra Justicia: «En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado»

Unidas Podemos (UP) llegó a dudar de que finalmente se pudiera presentar ayer en el Consejo de Ministros, el último antes del 8-M, la ley de libertad sexual porque, según revelaron, el PSOE se dedicó a poner «trabas» . Fuentes de UP acusaron a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de «boicotear» el texto con filtraciones que desacreditaban el trabajo realizado por Irene Montero en el Ministerio de Igualdad.

A pesar de que intentó mostrar voluntad de entendimiento ante las discordancias entre PSOE y UP, las «descalificaciones» que se difundieron exacerbaron al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que en los pasillos del Senado estalló contra los ataques a Montero: «En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado» . Una embestida contra Campo y Calvo, que, según avanzó la Ser, esgrimieron para parar el texto defectos técnicos y de redacción, e injerencias en otros ministerios y en competencias autonómicas.

La reacción de Iglesias sorprendió al PSOE , aunque el malestar entre entre vicepresidencia primera y vicepresidencia segunda no ha ido a más porque el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente se esfuerzan en subsanarlo. Pero que existen fricciones es algo que ya nadie niega. «Las discrepancias dentro del Gobierno se resuelven a puerta cerrada», dijo ayer Montero, conciliadora. «No han sabido canalizar sus diferencias y las han destripado públicamente», lamentaban, por su parte, desde un departamento socialista, que también criticó que el texto de UP se trabajó «con demasiada premura» pensando solo en «apuntarse un tanto».

Anteproyecto no definitivo

Pero las críticas sobre la «mala calidad» del texto de Irene Montero no emanan solo de la vicepresidencia primera o de Justicia, sino que son bastante transversales según el criterio de varios departamentos consultados por este diario. Desde el PSOE se aferran a la idea de que el anteproyecto de ley no es definitivo y que sufrirá modificaciones en el proceso parlamentario. Algo que ya han asumido en UP donde, en cualquier caso, celebran haber torcido el brazo al PSOE que inicialmente quería presentar la reforma del Código Penal en un bloque donde se incorporasen el cambio de otros tipos delictivos, como la rebaja del tipo penal de sedición.

El PSOE, además, se reivindica la trayectoria feminista del partido y la bandera del concepto de «solo sí es sí». Y en ese sentido recuerdan que nada más llegar al Gobierno, en julio de 2018, y cuando el PSOE gobernaba en solitario, la vicepresidenta Calvo ya planteó que cualquier acto sexual sin un «sí» expreso sea delito. «Si una mujer no dice “sí” expresamente, todo lo demás es “no”», dijo Calvo aquel día.