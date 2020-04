Comparecencia de Salvador Illa, ministro de Sanidad - Isabel Permuy | Vídeo: EP

El Gobierno repartirá 10 millones de mascarillas para usar en trenes, autobuses o metro pero no sancionará a quien no la lleve El ministro de Sanidad presentó una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al coronavirus. Entre ellas, se recomienda el uso de mascarillas higiénicas en el transporte público. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que al ser recomendadas y no obligatorias no habrá medidas contra quien no se la ponga