La Generalitat aconseja como lectura escolar un libro de cuentos del preso Junqueras

La política vuelve a colarse en las aulas catalanas. El Servicio Educativo Bajo Llobregat-6, un órgano de la Consejería de Educación de la Generalitat que, entre otras funciones, se encarga de asesorar al profesorado de esta zona en diferentes aspectos relacionados con la educación, ha incluido en el listado de lecturas recomendadas a los alumnos con motivo de la próxima festividad de San Jordi un libro de cuentos escrito desde la cárcel por el líder de ERC Oriol Junqueras, encausado en el Tribunal Supremo por su papel como uno de los líderes del procés, según denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

La recomendación de las autoridades educativas catalanas va dirigida a las familias con hijos que cursan las etapas de Educación Infantil y Primaria de todos los centros públicos que forman parte del Servicio Educativo Bajo Llobregat-6, que comprende las poblaciones barcelonesas de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma, Pallejá, San Vicente dels Horts, Torrelles de Llobregat y Vallirana, según consta en la web de la Generalitat.

«Lectura especial»

Junto al libro de Junqueras, Cuentos desde la cárcel, editado por la cooperativa Ara Llibres y que es señalado en el listado de propuestas como «recomendación de lectura especial», figuran otros títulos como 24 señales para descubrir un Álien, de Juliana Muñoz; La Universidad de Totmeu, de Fabrizio Silei y Adriana Gon, y La Niña Invisible, de Puño (David Peña Toribio).

En el compendio de relatos, el líder republicano hace referencia a su estancia en la cárcel, aunque esta circunstancia no supone el centro de ninguno de los cuentos, y también alude a sus compañeros de prisión -en «El Gran Misterio de las Playas Catalanas» (página 89) se refiere a su compañero de cárcel Josep Rull y en el cuento de la página 86 aparecen Carme Forcadell y Dolors Bassa-. La obra, prologada por el exentrenador del F. C. Barcelona y ahora en Manchester (Reino Unido), Pep Guardiola, quien le dedica unas emotivas palabras, arranca con una carta dirigida a sus hijos, Lluc y Joana. En ella, el reo les expone cómo los echa de menos y les advierte de que «ahora el padre pasará muchos días y noches en la cárcel de Soto del Real. Por eso nos veremos menos que antes» refiriéndose a cuando estaba preso en Lledoners. Los relatos, algunos con base histórica y otros simples fábulas, fueron escritos por Junqueras en su etapa de preso en las cárceles de Lledoners (Barcelona) y Estremera y Soto del Real (Madrid). El libro acaba con un poema dirigido a sus vástagos en el que les recuerda que pese a «su ausencia impuesta» siempre estará junto a ellos y su mujer. «Un día me veréis volver», les promete. El libro incluye, también, un dibujo de Raül Romeva, excompañero de Junqueras en el gobierno catalán y, como él, sentado en el banquillo de los acusados ante el Supremo.

Ana Losada, presidenta de la AEB, considera «vergonzoso que se aproveche una fiesta cultural como San Jordi para incitar a los menores a la lectura de un libro politizado» y recuerda que «si tuviéramos una inspección educativa que actuara con diligencia y profesionalidad, las direcciones de los centros deberían ser amonestadas y la lista de libros retirada». Ante esta situación, Losada pide a las familias que protesten.

Retirada «de inmediato»

Por otro lado, la escuela La Vinyola de San Vicente dels Horts, uno de los centros de la comarca del Bajo Llobregat al que ha llegado la recomendación del libro de Junqueras -que fue alcalde de esta población-, es también noticia porque una reciente resolución de la Junta Electoral, con fecha de 11 de marzo de 2019, le concede un plazo de 48 horas para que retire de la entrada de las instalaciones una placa de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). En la misma se alude a la votación del 1-O en Cataluña con la imagen de una urna y el lema: «Aquí votamos, aquí ganamos». La AEB denunció la existencia de esa placa ante el tribunal y el jueves llegó la resolución. En la misma, consultada por ABC, la Junta Electoral apunta que «la igualdad de sufragio es esencial en la representación democrática, y por eso la ley encomienda a la administración electoral preservarla y prohíbe a los poderes públicos -los que están al Servicio de todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones».

Del mismo modo, la Junta declara «el lazo amarillo y la estelada como símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones». En este sentido, añade que «ambos signos pueden ser utilizados por estas formaciones políticas en su propaganda electoral pero no por los poderes públicos, ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política». Por todo ello, la Junta Electoral concluye que el centro «debe retirar de forma inmediata la placa en el plazo máximo de 48 horas».

La AEB celebra la decisión de la Junta Electoral. «Nuestra asociación ha solicitado a la Generalitat la retirada de las al menos 159 placas que se colocaron en centros educativos el 1 de octubre de 2018, la respuesta ha sido que la fachada de los centros no es de su responsabilidad», denuncia Losada, quien recrimina al Gobierno su inacción ante estas situaciones y recuerda que «la única institución que hasta ahora nos ha ayudado es el Defensor del Pueblo».