Fernando Simón: «Si todo fuera muy bien en dos meses no habría transmisión y en el peor, en cuatro o cinco» El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias dijo que hay 47 fallecidos, de los que 31 son de la Comunidad de Madrid, que señaló que «no se está bloqueando» Simón reconoció: «es cierto que el domingo, en conversaciones informales con compañeros de la Comunidad de Madrid estaban planteando la posibilidad de que el número de casos estuviera incrementándose mas de los esperado»

Josefina G. Stegmann SEGUIR Madrid Actualizado: 11/03/2020 14:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha dicho en su comparecencia de hoy que ninguna de las medidas que se aplican en la zonas de riesgo, Comunidad de Madrid, La Rioja y País Vasco, «son útiles por sí solas. No se propone ninguna medida que no se pueda aplicar y que no vaya a ser eficaz». Por eso se han de tener en cuenta las medidas de las autoridades, de los sanitarios, y también hay que apelar a la responsabilidad individual.

La situación en España es, al principio de la mañana: 2.002 casos notificados, el 50 por ciento de ellos en la Comunidad de Madrid; el 78 por ciento de los casos se concentra en cuatro únicas Comunidades. El resto tienen el otro 22 por ciento. «Ninguna comunidad está exenta de riesgo de transmisión, de que haya brotes importantes. Tenemos ejemplos, que nos han generado problemas de salud pública, en País Vasco y La Rioja y también asociadas a una zona de Castilla y León». El resto de comunidades, sin embargo, «no debe bajar la guardia».

Del total de pacientes en UCI que son 126, 102 están en Madrid. «Esto tiene sentido porque los brotes de Madrid hay varios de ellos asociados a residencias de mayores o poblaciones frágiles y eso implica que la letalidad y casos graves son mayores que es distinto a otros lados donde la población tiene menor impacto porque son viajeros y son jóvenes».

«No se está bloqueando la Comunidad de Madrid»

En total en nuestro país, hay 47 fallecidos, de los que 31 son de la Comunidad de Madrid y aseguró que «no se está hablando de bloquear la comunidad de Madrid, se implementan medidas porque tenemos evidencia».

«Hay un impacto importante en comunidades asociadas al velatorio de Vitoria, que son Vitoria, La Rioja y un munipicio de Castilla y León (Miran de Ebro). Están asociadas a ese evento hay un número importante de casos».

En total, «tenemos 136 altas de pacientes y de los 2.002 casos en total el incremento es de 366, incremento similar al día anterior pero sí que es cierto, este dato hay que valorarlo con mucho cuidado».

En cuanto a las medidas de las comunidades, «tiene varios objetivos: reducir la transmisión a nivel de la comunidad pero sobre todo reducir el impacto en los grupos de riesgo. Algunas medidas que se hacen con centros se hacen a reducir la diseminación en la comunidad, los niños son grupos con una incidencia de síntomas graves y fallecimientos muy por debajo de cualquier otro grupo. Ahí el objetivo es reducir la diseminación de la enfermedad, porque los niños la diseminan en la sociedad, se transmite en sus relaciones sociales y las llevan a las familias».

«Luego hay medidas destinadas a reducir el impacto en los grupos de riesgo, pero sobre todo reducir la probabilidad de exposición, que entre en personas del mismo grupo de riesgo y por eso se trabaja con grupos vulnerables».

Otro paquete de medidas que «es la introducción en zonas donde no hay transmisión comunitaria como restricción de los eventos de masas que tiene con la intención de evitar la probabilidad de transferencia de grandes grupos de población infectados a otras provincias donde no hay transmisión comunitaria. Que debería evitar la llegada del virus sí por lo menos espaciarla en el tiempo».

Las medidas tomadas están teniendo impacto en el transporte

Además, «estamos tratando de limitar la entrada de grupos, por eso, se prohibió la entrada de pasajeros de Italia que es congruente con lo que hace Italia; se busca evitar la entrada descontrolada porque el inicio de la epidemia sería más rápido, no es que la transmisión sea mayor».

Simón dijo también que «hoy mismo se están viendo efectos colaterales previstos en las medidas: En las zonas de riesgo está teniendo impacto en el uso del transporte público por eso sin hacer medidas directas se reducen las aglomeraciones y por tanto la posibilidad de transmisión».

«Todo esto junto debería tener un impacto en la transmisión y por tanto en la reducción de nuevos casos. Pero este impacto no se observará hasta dentro de unos días. Cuántos días depende del tipo de información a la que tenemos acceso. La más rápida es nuevos casos por fecha de notificación que tienen un retraso respecto a cuando los casos inician síntomas: darse cuenta de que los tiene, luego va al médico, este diagnostica y pedir la prueba, luego esperar la prueba. Ese plazo creemos que es de 4 y 5 días, cada día la información de las comunidades hacen un esfuerzo por acortar esos días. No veremos el impacto de las medidas hasta dentro de 9 o 10 días. El problema que tiene esto es cuanto más lejos está la visibilización del impacto más difícil es mantenr la tensión. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo, la población lo que tiene que hacer asumir la responsablidad que corresponde, no se está bloqueando el país n prohibiendo la movilidad en conjunto pero sí se pide responsabilidad a las instituciones y a la población».

El experto agregó que las medidas de higienes, persona con síntomas y el distanciamiento son claves.

Por otro lado señaló que pasadas las dos semanas de la aplicación de las medidas, si se ve una reducción de casos, estas se van ir reduciendo. En el mejor escenario, muy improbable, en un mes no habría casos, a lo que habría que sumar otro mes (dos periodos de incubación) para comprobar que no hay transmisión. En escenarios peores, se puede aplazar el fin de la transmisión a 4 o 5 meses.

En cuando a la situación global, China, salvo Hubei, ya no tiene prácticamente transmisión. Corea del Sur, lleva 7 días con un descenso claro, tiene 300 y estuvo por los 800 diarios. El segundo país en número de casos es Italia, por encima de 10.000 casos y más del 60 por ciento se concentran en Lombardía.

Manifestación 8M

Respecto a la manifestación del 8-M y las medidas tomadas al día siguiente en la Comunidad de Madrid, «la evolución de los casos en Madrid no cambió hasta la información del lunes referente al domingo, fue ahí cuando se detectó el aumento que contrastaba con el aumento que se venía dando precisamente hasta ese momento, con lo cual no se puede hacer es tomar medidas en la que no es necesario tomarlas o su impacto no va a ser el adecuado».

El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias reconoció que «es cierto que durante ya el domingo, en conversaciones informales con algunos compañeros de la Comunidad de Madrid estaban planteando la posibilidad de que el número de casos estuviera incrementándose mas de los esperado, informaciones que si no recuerdo mal fueron a partir de las dos o tres de la tarde y que luego se concretaron el lunes por la mañana».

Falta de recursos

Respecto a la respuesta sanitaria, «la privada está trabajando bien, me hablaron de un posible abuso pero no es generalizado pero el sistema privado está bien incluido en la respuesta».

En cuanto a los recursos, «el estrés sobre los hospitales no es el mismo. Madrid es la comunidad es más afectada y hay más hospitales con situación más complicada. No es que no tengan los recursos pero están ajustados, no se pueden usar de la misma manera que cuando estamos sin brotes, pero se han establecido los mecanismos para evitar ese riesgo de abastecimiento, el responsable de las compras centralizadas hay dicho que los transportes están llegando a las comunidades más afectadas que van a resolver el problema durante un periodo de tiempo». Simón añadió que la presión en el sistema de Madrid viene por el tipo de pacientes. Esto implica que la incidencia de cuadros graves y letalidad es muy superior que en otros grupos poblaciones.