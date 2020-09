Un estudio publicado por «The New York Times» determina que los españoles no son de raza blanca

«The New York Times» ha desatado la polémica este jueves al publicar un estudio en el que clasifica por razas a las 922 personas más poderosas de Estados Unidos. En este, el prestigioso diario llega a la conclusión de que el 80% de ellos son de raza blanca, pero no incluye entre ellos a ninguno de los nacidos en la peninsula ibérica o a los descendientes de ellos. Porque ninguno de ellos son, según el rotativo, de raza blanca.

Quien ha denunciado este error a través de su cuenta de Twitter es René D. Flores, sociólogo de la Universidad de Chicago, que ha resaltado el hecho de que para el periódico, por ejemplo, personas como John Garamendi, empresario y político, no sea blanco pese a ser de origen vasco. Y lo mismo el político Devin Nunes, de origen portugués, quien tampoco es considera de esta raza.

According to the NYT, some European-Americans are non-White. In their analysis of the most powerful people in the U.S. today, the paper classifies Europeans from the Iberian Peninsula like Spaniards and Portuguese as non-White. @nytimeshttps://t.co/fkN6U9BFL9