Estados Unidos dice adiós a la mascarilla obligatoria al aire libre Los vacunados quedarán eximidos de llevarla si van en pequeños grupos, al igual que los no vacunados si van con personas ya inmunizadas

Actualizado: 27/04/2021 19:01h

Estados Unidos empieza a despedirse de la mascarilla obligatoria. Los estadounidenses completamente vacunados no necesitarán usarlas al aire libre a menos que estén entre una gran multitud, y quienes no están vacunados también podrán ir sin cubrirse la cara si acompañan a personas inmunizadas al aire libre.

«Si estás completamente vacunado y quieres participar en una pequeña reunión con personas vacunadas y no vacunadas (...) los datos científicos muestran (...) puedes hacerlo de manera segura, sin mascarilla», dijo Rochelle Walensky, directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública.

«Por otro lado, seguimos recomendando el uso de una mascarillas durante las actividades y en lugares concurridos, como estadios llenos o conciertos», agregó durante una rueda de prensa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron este martes una guía para la vuelta a la normalidad en la que dicen que, completamente vacunadas o no, las personas no tienen que usar mascarillas al aire libre cuando caminan, andan en bicicleta o corren solas o con miembros de su hogar. Los no vacunados también pueden ir sin mascarilla en pequeñas reuniones al aire libre con personas completamente vacunadas, aunque para el resto de situaciones tendrán que seguir llevándola.

Las personas que hayan sido inmunizadas se librarán de la medida tanto en las reuniones al aire libre como en los restaurantes al aire libre. Solo seguirán siendo necesarias en eventos multitudinarios al aire libre, como conciertos o eventos deportivos, dice el CDC.