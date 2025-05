Diecisiete hospitales contarán en otoño con robots para hacer 1,2 millones de PCR al mes

En pleno confinamiento, hubo personas que no dieron cerrojazo a su ingenio. Dieron vueltas y más vueltas a sus mentes para indagar en cómo podían ayudar y cuál era la mejor manera de hacerlo. Así les ocurrió a cinco particulares , como Sandra Figaredo, ... que, encerrados en sus casas, pensaron en qué se necesitaba para combatir la pandemia . Aunque fuera en una segunda fase, pasado lo más crudo de la emergencia.

«Es más difícil cuando se tiene un trabajo que poco tiene que ver con lo estrictamente sanitario -Sandra habla como asesora de la consultora Llorente y Cuenca-, pero la acción social se pone en marcha y una buena idea llama a otra». Ella, junto a la investigadora del King’s College de Londres, Rocío Martínez, Javier Colás, presidente de Medtronics, María Parga, presidenta de Alastria, y Andreu Veà , profesor investigador y pionero en internet, ponen sus grupos de WhatsApp a punto para intermediar en la llegada a España de estaciones robotizadas capaces de multiplicar el trabajo de diagnóstico de la enfermedad .

Para ello, con quien primero cuentan es con la administración : el Instituto de Salud Carlos III, así como los Ministerios de Ciencia y Hacienda (para facilitar los trabajos aduaneros), que ponen su granito de arena en el trabajo conjunto. Los fondos necesarios provendrán de la iniciativa privada . De empresas que, como Línea Directa Aseguradora, Santander o Merlin Properties, no dudan en embarcarse en el proyecto. «Nos pareció una muy buena idea. No solo por la cantidad de fondos, sino por la celeridad» que se gana en la lucha contra el Covid, dice a ABC Francisco Valencia , director de Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora.

Las estaciones robotizadas ya están instaladas en los hospitales Gregorio Marañón y La Paz de Madrid , así como en el Vall d’ Hebrón y Clínic de Barcelona y van a llegar a La Fe de Barcelona, el HUCA de Oviedo, el Marqués de Valdecilla de Santander y alcanzarán toda la red de 17 hospitales de referencia en el país. ¿Cuál es realmente su valor? Según Figaredo, «el precio de cada estación robotizada (que se compone de 8 robots más tres de repuesto) son unos 100 mil dólares con fungibles. A esta cantidad que hay que sumar los equipos informáticos (que ha puesto Manpower), la logística (Inditex, Seur), la instalación, soporte y mantenimiento por un año (el fondo de donantes de las empresas) y la operación completa saldrá por unos 7 millones». Por eso, necesitaban la ayuda de las empresas citadas que sufragaron la compra de los robots, además de la aportación de equipos informáticos por Apple y Telefónica, la contratación de ingenieros por Manpower y la logística de Inditex, CEVA y Renfe.

Los eslabones de la cadena

Una sola persona no hace la cadena, así que de repente, en la búsqueda de estos particulares, Figaredo se encontró telefoneando al equipo de Pablo Isla de Inditex para que fletase aviones al aeropuerto de Zaragoza con las máquinas en las bodegas. Los robots llevan la firma de Opentrons , empresa con sede en Nueva York y cuyos ingenieros, en plena sacudida del Covid en los meses de marzo y abril, tenían miedo de desplazarse a un destino poco seguro como era España. Se necesitó esa colaboración público-privada para cerrar el círculo y lograr que estén ya en las tripas de laboratorios, como el del Gregorio Marañón, en el corazón de Madrid.

Juntos, los equipos del Gregorio Marañón, con el gerente Joseba A. Barroeta (segundo por la derecha) y de Línea Directa (Francisco Valencia, segundo por la izquierda) Maya Balanya

Aquí, los aparatos trabajan codo con codo a la espera de estar a pleno rendimiento con técnicos de laboratorios, infectólogos y microbiólogos. Representantes de los tres servicios analizan sus beneficios: « Cada una de las muestras de PCR requiere un trabajo manual de un técnico de unas 4 horas y media . Desde el 23 de febrero, aquí hemos realizado 89.000 pruebas. No hemos fallado ni un solo día», recalca Patricia Muñoz, jefa del servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del hospital.

«Las máquinas permiten trabajar en paralelo y realizar miles de test al día, hasta 2.400 , lo que elevará la capacidad para r ealizar 1,2 millones de pruebas al mes en cada una de las instalaciones», añade Manuel Desco, jefe del servicio de Ingeniería Biomecánica. Estos profesionales se han convertido en un «soporte» básico para reprogramar los robots pero, lamenta el también catedrático de la Univresidad Carlos III, en estos momentos conforman un servicio «de lujo» en muchos hospitales. Cuando aterricen en los 17 centros «estaremos mucho mejor preparados» para soportar una segunda embestida del virus y ante los rebrotes que ya padecemos, completa Muñoz.

Lo bueno de estos robots, «realmente muy novedosos», afirma Desco, es que son compatibles con todo tipo de fungibles (pipetas, kits, etc), es decir, los reactivos que se preparan pueden ser de cualquier marca comercial y no necesariamente de la marca del robot, como pide el resto, «lo que agiliza nuestro trabajo al preparar las placas para multiplicar las muestras y validar los datos que arrojan», señala Desco.

Interpretación

Y es que cada PCR se interpreta y la interpretación de cada test requiere un minucioso trabajo personal. «Cuando se transmiten los resultados al paciente, hay que ser muy rigurosos, es muy desigual un positivo que otro y hay gente que no necesita aislarse , porque la misma carga viral no quiere decir lo mismo, si se tienen anticuerpos o no», detalla Muñoz. «La PCR positiva no implica necesariamente que seas contagioso, si ya cuentas con anticuerpos».

Además, Muñoz consensúa con Darío García de Biedma, biólogo encargado en este laboratorio de secuenciar las variantes o cepas del virus en España desde la óptica de su genómica, que todavía hay un margen amplio de conocimiento de la enfermedad pese a los avances. «El virus no está mutando mucho -ultima el experto-. Respecto al original de Wuhan, tenemos unas 50-60 variaciones de las 30.000 posiciones genéticas posibles. Es algo tan emergente que aprendemos todos los días».