Desde que se abrieron las fronteras han llegado a España 53 casos importados

Después de una sequía de datos sobre la evolución del coronavirus a nivel nacional durante el pasado fin de semana, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha señalado que desde que se abrieron las fronteras -en los últimos 7 días- se han registrado 53 casos importados , aunque ha insistido en que «es posible que haya alguno más que no se haya detectado».

El papel de los casos importados puede jugar un papel fundamental, ya que, según el director del CCAES, «si logramos controlar los riesgos asociados a estos viajeros, si conseguimos detectarlos a tiempo y evitar que produzcan transmisión no identificada hasta que sea tarde, y si el control de los brotes locales se hace bien y rápido probablemente a la vuelta de verano habrá muy baja transmisión».

Además, Simón ha indicado que gran parte de los contagios registrados en los últimos días se deben a los brotes activos que están teniendo lugar en España y que el 70% de los diagnosticados son asintomáticos.

En concreto, la diferencia respecto al viernes en cuanto al número de contagios es de 1.244 casos . Simón ha explicado que ayer se registraron 78, pero que «el sábado y el viernes se notificaron muchos más». De hecho, el director del CCAES ha destacado que Cataluña aporta la mitad de los casos de inicio de síntomas en los últimos 7 días y la Generalitat debería haber tomado «antes» la decisión de confinar Lérida.

«Si se empieza a no saber lo que está pasando», se tendrán que adoptar «medidas de Estado»

«Nos preocupan mucho los brotes. En general se están controlando correctamente, pero están adquiriendo un número de casos por encima de lo deseable. No obstante, se van controlando en principio y ahora mismo no hay ningún núcleo de riesgo importante en toda España. Si los brotes se controlan como hasta ahora no creo que haga falta tomar medidas en toda España», ha declarado. Por el contrario, ha advertido que «si se empieza a no saber lo que está pasando» , se tendrán que adoptar «medidas de Estado» como por ejemplo el estado de alarma.

Sobre los casos asintomáticos , Simón ha señalado que se desconoce cuál es su rol en la transmisión del virus , pero ha señalado que hay estudios que muestran que transmiten «poco». Respecto al periodo de incubación, ha indicado que «en breve» se va a valorar si es suficiente una cuarentena de 14 días o basta con los cinco establecidos en A Mariña.

Los datos facilitados este lunes por Sanidad muestran que los fallecidos han aumentado a 28.388 , tres más que en el último informe facilitado por el ministerio y las personas que han perdido la vida en los últimos 7 días son 12. Además, en la última semana han ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) 10 personas y 138 han precisado hospitalización.

Preguntado por las personas que han muerto por el coronavirus en residencias de mayores, Simón ha indicado que él no es «la persona más adecuada para responder a esa pregunta».