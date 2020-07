La Generalitat admite «transmisión comunitaria» en Lérida y pide ayuda a sanitarios de toda Cataluña Los casos seguirán creciendo en el Segrià, donde la incidencia del coronavirus es ya 20 veces superior Las autoridades sanitarias de la zona apelan a la responsabilidad de la población para evitar el confinamiento en los hogares, medida que la consejería no descarta

Jesús Hierro / Esther Armora LÉRIDA / BARCELONA Actualizado: 06/07/2020 17:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Generalitat confina la comarca de Lérida hasta un máximo de 15 días

Las nuevas infecciones seguirán creciendo en los próximos quince días en la zona confinada del Segrià (Lérida), donde la incidencia de la enfermedad es ya 20 veces superior, según ha reconocido en rueda de prensa la gerente de la Región Sanitaria de Lérida, Alto Pirineo y Arán, Divina Farreny. El departamento de Salud admite preocupación porque «hay transmisión comunitaria» y, ante el incremento de casos en la zona, hace un llamamiento a sanitarios de toda Cataluña para que se desplacen al Segrià a apoyar el dispositivo asistencial.

Catorce de los quince brotes de coronavirus detectados en Lleida se han producido en la comarca del Segrià, según los datos facilitados este lunes. Los brotes se centran en diez empresas frutícolas, y dos residencias, un albergue para personas sin techo y una comunidad de vecinos del centro histórico de Lleida capital. En cuanto al brote de Vall d’Aran originado a raíz de la celebración de una barbacoa, cuenta con 9 positivos, pero los responsables sanitarios lo dan por controlado.

En un encuentro con los medios posterior a la celebración de la recién constituida comisión territorial de seguimiento de la evolución del coronavirus en la zona, las autoridades sanitarias y epidemiológicas de la región han apelado a una acción colectiva para que se reduzcan los contactos sociales y la movilidad en los próximos días y se extremen las medidas de prevención, especialmente la de mantener la distancia social, con el fin de evitar acciones más drásticas como el confinamiento en los hogares, opción que la Generalitat no descarta si no se contiene la infección en los próximos días. La comisión de seguimiento tomará la temperatura daria a la infección pero en siete y 14 días se hará una valoración más profunda de la situación en la zona.

«El efecto no es de un día para otro»

Lo que los responsables de salut en el terrritorio dan por sentado es que las nuevas infecciones irán al alza en las próximas semanas, ya que «el efecto de las acciones que se están llevando a cabo no se percibe de un día para otro», señala Farreny, quien ha querido lanzar un mensaje de optimismo a la población. «La situación que estamos viviendo no es la de marzo-abril. Si pudimos controlar la cadena de transmisión entonces. Ahora podemos hacerlo con una acción colectiva», ha dicho.

La gerente ha reconocido que pese a que se están aplicando las medidas epidemiológicas de control de la infección, que consisten en la detección de nuevos casos, el aislamento de los positivos y la identificación de los contactos con la pertinente cuarentena, «la situación es complicada y solo conseguiremos controlar la infección complementando esa vigilancia epidemiológica con acciones individuales que consisten en cumplir las medidas de prevención, especialmente mantener las distancias».

«La mascarilla es importante cuando no se puede mantener esa distancia, pero por si misma no es suficiente». Por su parte, el doctor Pere Godoy, responsable del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Lérida y el Alto Pirineo, reconoció una doble perspectiva de la situación en el Segrià, desde el punto de vista epidemiológico. «Por un lado, la situación es buena porque tenemos detectado el origen de los casos; pero por otro lado, la situación no es tan buena porque ha habido transmisión comunitaria y eso es mucho más difícil de controlar», ha dicho Godoy. «Los trabajadores del campo han llevado el virus a sus familias y a partir de estas transmisiones familiares se ha trasladado a la comunidad», ha explicado el epidemiólogo.

Descongestionar las urgencias

Por otro lado, Farreny ha hecho un llamamiento a la población para que no acuda a urgencias cuando tenga solo sospechas o síntimas leves sino que acuda a su medico de cabecera para no congestionar estos servicios y proteger al personal sanitario. Ha avanzado también que se han restringido las visitas a los geriátricos, otro de los puntos sensibles de la pandemia.

Para garantizar el confinamiento, se han realizado también controles policiales en los accesos al Segrià. Según ha informado la directora general de Interior en Lérida, Montserrat Messeguer, hay en estos momentos 25 puntos con cobertura policial física, tres de ellos con Guardia Civil y uno con Guardia Urbana de Lérida. Tambièn hay cinco puntos con barreras físicas, que consisten en conos provisionales.