«Los gobiernos no podrán decir que no sabían lo que era el cambio climático, tienen todos los datos»

Con la voz algo ronca tras estar todo el día conferenciando en la Cumbre del Clima, Jean-Noël Thépaut , director del servicio de cambio climático y de vigilancia atmosférica de Copérnico (el programa de observación de la Tierra europeo), asegura que mira con preocupación los datos que le llegan, cada vez más precisos.

¿Qué siente cuando, cada mes, indicadores como la temperatura global o el nivel del mar van a peor?

Es una mezcla de sentimientos. Soy científico, y estoy dando un servicio que es emocionante. Pero al mismo tiempo soy un ciudadano, y ver todos estos indicadores es una preocupación.

¿Cómo de precisos son los datos que aporta la ciencia hoy?

La calidad es cada vez mejor, especialmente con los nuevos satélites y con las nuevas observaciones, que tienen una gran exactitud. Las proyecciones de clima, los modelos, todavía están mejorando, pero lo importante es estar seguros de que tenemos un buen sistema para validar estos modelos. Cuando comparamos, por ejemplo, la monitorización de la temperatura de la Tierra lo hacemos con cinco métodos diferentes, y el acuerdo entre ellos es muy muy bueno. Eso da una gran credibilidad al mensaje que vemos en los diferentes conjuntos de datos.

La Organización Meteorológica Mundial ha dicho que su último informe es más colaborativo y completo que nunca. ¿Se ha unido la ciencia en contra del cambio climático?

Sí, creo que es indiscutible el esfuerzo comunitario en torno al cambio climático. Copérnico ha colaborado con la OMM en el informe del estado del clima, junto con otras agencias, y todos estamos luhando la misma causa, haciéndolo lo mejor posible para informar a la sociedad y a los legisladores sobre lo que está pasando.

¿Y hay alguien escuchando?

No me corresponde a mí decirlo, pero hay grandes instituciones aquí esta semana, y están recibiendo el mensaje.

¿Y las empresas?

Las empresas son muy consciente del clima, es una de las áreas en las que trabajan. Por ejemplo, el sector de los seguros lo conoce bien porque sabe que va a impactar en su gremio, así que no están ignorando los datos, al contrario.

¿Limitaremos el calentamiento global a 1,5ºC?

No sé qué medidas se tomarán, lo que está claro es que el IPCC dice que para lograrlo hay que recortar las emisiones. Es un reto y requiere un cambio en la forma de la vida. Pero al menos los gobiernos no podrán decir que no lo sabían, tienen todos los números delante de ellos para tomar las decisiones adecuadas.

El lunes el presidente español dijo que hoy solo «un puñado de fanáticos» niega el cambio climático, ¿está de acuerdo?

Sí, el acuerdo sobre el cambio climático y que la causa es antropogénica está fuera de todo debate.