ABC Actualizado: 11/05/2020 16:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este lunes hemos amanecido con la buena nueva de que el número de fallecidos con coronavirus ha caído este lunes a 123, la cifra más baja desde el 18 de marzo, con lo que ya suman 26.744, y la de contagios confirmados por PCR se ha desplomado a 373, un dato que no se veía desde el día 9 de ese mes y que eleva el total a 227.436.

Además, el 51% de los españoles han accedido ya a la fase 1 de la desescalada por la crisis del Covid-19, lo que supone más medidas de alivio al confinamiento.

No son las únicas noticias que han marcado la jornada. Estas son las tres informaciones positivas de hoy sobre el coronavirus.

1. La falta de un gen en el pangolín puede tener la clave para la vacuna humana contra el Covid-19. De la misma forma que un detector de humo hace saltar una alarma, ciertos genes avisan a las defensas cuando un virus ingresa en el cuerpo de un ser vivo, desencadenando una respuesta inmune en la mayoría de los mamíferos. Esto es justamente lo que pasa con el nuevo coronavirus y, de hecho, se ha observado que este hecho puede empeorar la enfermedad al provocar una «tormenta perfecta» que provoca la inflamación de los tejidos; sin embargo, hay un animal al que esto no le ocurre: el pangolín.

El hallazgo se hace ahora mucho más relevante al encontrarse relacionado con la forma en la que el nuevo SARS COV 2, que está afectando a millones de personas en todo el mundo, se propagó probablemente de los murciélagos a la especie humana: muchos estudios apuntan a que los pangolines podrían ser el portador intermedio de la enfermedad. Pero, ¿por qué a ellos no les afecta del mismo modo que a nosotros? Los genes pueden tener la clave.

El estudio, publicado en la revista «Frontiers in Immnunology» recoge que, a pesar de carecer de estos genes que avisan de que el virus ha ingresado en su organismo, los pangolines son capaces de tolerar la enfermedad y no tener síntomas por algún tipo de mecanismo desconocido. Y esta ventaja evolutiva puede suponer la diferencia a la hora no solo de encontrar la respuesta a esta pregunta en estos animales, sino en la vacuna humana contra el Covid-19.

2. Vuelve a bajar el número de fallecidos: 123 en 24 horas. El número de fallecidos con coronavirus ha caído hoy a 123, la cifra más baja desde el 18 de marzo, con lo que ya suman 26.744, y la de contagios confirmados por PCR se ha desplomado a 373, un dato que no se veía desde el día 9 de ese mes y que eleva el total a 227.436.

Teniendo en cuenta que es lunes, en los que tradicionalmente suelen producirse descensos por los retrasos de las notificaciones del fin de semana, el ritmo del coronavirus es el más bajo de toda la serie histórica, al situarse tan solo en el 0,17 %; la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es de 30 casos por cada 100.000 habitantes.

El número de nuevos positivos es el más bajo desde el 9 de marzo, precisamente el día en el que empezaron a saltar las alarmas al haberse disparado los contagios a un millar, lo que desencadenó las primeras medidas para tratar de atajar la propagación del virus.

3. La Reina, voluntaria en Cruz Roja. La Reina ha compartido la jornada con voluntarios de Cruz Roja, que está viviendo la mayor movilización de su historia como consecuencia de la pandemia del Covid. En concreto, Doña Letizia ha visitado este lunes la sede de la avenida Cardenal Herrera Oria 5, de Madrid, una de las 1.400 que la organización tiene en todo el país. Allí, se ha puesto un chaleco rojo de la ONG, se ha involucrado en las tareas de los voluntarios, ha hablado por teléfono con niños y mayores, y ha conocido de primera mano la respuesta de Cruz Roja ante esta situación.

Nunca antes en la historia, Cruz Roja había movilizado tantos recursos, capacidades y personas como ahora, con el Covid, para ayudar a los más vulnerables y a la población general. En España, cuenta con más de 250.000 voluntarios.

Tras asistir a una reunión con el coordinador general de la ONG en España, Toni Bruel, la Reina se ha involucrado en el plan Cruz Roja Responde, creado para atender las necesidades provocadas por la pandemia del Covid-19 y que ha movilizado a más de 40.000 voluntarios. Se espera atender a más de 2.400.000 personas vulnerables en los nueve meses que durará este plan.