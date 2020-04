ABC Actualizado: 03/04/2020 16:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El ministerio de Sanidad ha anunciado hoy que considera que la propagación del coronavirus está controlada, al menos por el momento, después de que las medidas de confinamiento decretadas en las últimas semanas hayan cumplido con los resultados que desde el gabinete esperaban.

«La transmisión la hemos controlado», ha afirmado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias.

Además, esta mañana hemos sabido que 30.513 personas ya se han recuperado en nuestro país. Y no son las únicas informaciones positivas de este viernes.

1. Tras una llamada del Rey, Trump aprueba el envío de respiradores a España a pesar de la escasez en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha revelado este jueves que ha autorizado la venta de respiradores a España, además de a Italia, para ayudar en el tratamiento de los enfermos de coronavirus, a pesar de que una ley de defensa nacional activada el 18 de marzo le permitía impedir esos envíos hasta que los hospitales estadounidenses hayan quedado completamente abastecidos. Trump y el Rey Felipe hablaron por teléfono el martes.

«Podríamos haberlos impedido, podríamos haber parado esos pedidos, porque son pedidos muy grandes, por ejemplo a Italia, que hace tiempo compró respiradores y equipo de protección, y al final dejé que se les enviara. Podría haberlo parado con esa ley, pero hubiera dado problemas. Otro pedido de España, podría haberlo parado, pero dije que lo dejaran estar, que lo enviaran», dijo Donald Trump en su rueda de prensa diaria.

Tras declarar el estado de emergencia, el presidente Trump activó la Ley de Producción de la Defensa, promulgada en 1950 para intervenir en empresas del sector privado y movilizarlas para apoyar a las fuerzas armadas en tiempos de guerra. Esa ley le permite al presidente obligar a compañías estadounidenses a fabricar material necesario para tratar a contagiados y prevenir nuevas infecciones.

2. Canarias empieza a ganarle la batalla al coronavirus: más recuperados que fallecidos y cada día se registran menos contagios. Canarias continúa en su lucha contra la pandemia del Covid-19 con, un día más, datos positivos que parecen esclarecer que la curva de contagios se está frenando. La Consejería de Sanidad ha actualizado los datos de este viernes sobre los casos de coronavirus en el archipiélago registrando 46 nuevos contagios en las islas (ayer fueron más de 60), el menor desde hace diez días, mostrando una tendencia de descenso de nuevos positivos que sigue bajando con el paso de los días.

Esto marca una tendencia que, según indicó en su día la ya exconsejera, Teresa Cruz, el pico llegaría en esta semana. De este modo, el archipiélago acumula ya 1.490 casos de Covid-19, de los cuales 102 ya se han recuperado mientras otros 73 han fallecido, consiguiendo el archipiélago durante esta semana que, al fin, las altas superen a las defunciones. De los 1.315 casos que permanecen activos, 605 se encuentran hospitalizados de los cuales 120 están en los cuidados intensivos debido a su gravedad, si bien el porcentaje de camas ocupadas en las islas es cercano al 45% y se encuentra lejos del colapso, aunque se ha habilitado un hospital de campaña en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Con respecto a los fallecimientos, tan solo diez -seis mujeres y cuatro hombres- tenían menos de 60 años en el momento de la defunción, mientras los otros 63 superaban esa edad y tenían patologías previas.

3. Un pequeño estudio señala que un fármaco contra la malaria acelera la recuperación de pacientes con coronavirus. El medicamento contra la malaria, hidroxicloroquina, ha demostrado en un pequeño estudio, que ayuda a a acelerar la recuperación de un reducido número de pacientes que estaban levemente enfermos a causa del coronavirus.

Los investigadores del Hospital Renmin de Wuham (China) señalan que algunos síntomas ya clásicos del COVID-19, como tos, la fiebre y neumonía, desaparecieron más rápido, además de que la enfermedad parecía menos probable de volverse severa en las personas que recibieron hidroxicloroquina que en un grupo de comparación que no recibió el medicamento.

El estudio se publica en medRxiv, una publicación que difunde investigaciones preliminares que no han revisadas por pares y, por lo tanto, como ellos mismo señales, no deben servir para establecer guiar en la práctica clínica o el comportamiento relacionado con la salud y no se trata de una información definitiva.